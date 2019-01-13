Что для Украины означает Томос об автокефалии ПЦУ: красноречивое сравнение Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко считает, то, что Украина получила Томос об автокефалии ПЦУ, является одним из важнейших событий в ее истории. По его словам, это событие можно сравнить, как с референдумом о независимости, так и с самим получением Украиной независимости.

Такое заявление он сделал в Виннице, куда прибыл вместе с Томосом об автокефалии ПЦУ, передает его пресс-служба.

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Получение Украиной Томоса – чрезвычайно важная духовная составляющая нашей независимости. Отнюдь не менее важная, чем Акт о государственной независимости и референдум о государственной независимости, которые были в 1990-м и 1991-м годах. Оформление украинской независимости сейчас с созданием Украинской поместной святой православной церкви стало крепче,

– отметил гарант.

Также Порошенко сделал интересное сравнений касательно значения Томоса для Украины.

"Это если бы мы строили дом, покрасили стены, вставили окна – а фундамента нет. Церковь наша единственная – это духовный фундамент Украинского государства. Поэтому это так важно для меня, потому что это процесс создания государства, и для каждого украинца",

– подчеркнул политик.

Кроме того, гарант в очередной раз отметил вклад главы УПЦ КП Филарета в создание Единой церкви и вспомнил про главу Украинской автокефальной православной церкви Макария, который "продемонстрировал решимость и мужество для того, чтобы церковь была создана".

"Была воля иерархов, воля Предстоятелей, было обращение президента, поддержка правительства и голосование каждого народного депутата в поддержку обращения президента к вселенскому Патриарху... Если бы не было одной из составляющих, еще поколениям и поколениям пришлось бы ждать этот важный документ, на Томос", – резюмировал он.

Напомним, ранее Петр Порошенко назвал Томос "фактически еще одним актом провозглашения Независимости". Также он подчеркивал, что Украина окончательно отделяется от Москвы и больше не молится по ее указанию.

Как происходил процесс получения Украиной Томоса?19 апреля Верховная Рада приняла постановление об обращении президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви. Впоследствии Вселенский патриархат начал все соответствующие процедуры.



Так, в начале сентября Вселенский патриархат в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви в Украине назначил своих экзархов (поверенных) в Киеве. Впоследствии они ездили по украинским церквям и разговаривали со священниками.



В октябре в Стамбуле состоялось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет вышеупомянутых экзархов. Именно по результатам их отчета Украине и было предоставлено разрешение на создание Единой Поместной Церкви.



11 октября синод Вселенского патриархата в Стамбуле принял решение о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. На заседании Синода также было принято решение о снятии анафемы с партриарха УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской православной автокефальной церкви Макария и признании их каноническими.



16 октября Президент Украины Петр Порошенко предложил передать Андреевскую церковь в Киеве как символический жест в постоянное пользование Вселенскому патриарху. По его словам, такое решение согласовано с церковными иерархами и будет способствовать ускорению получения Томоса об автокефалии Украинской православной церкви.



15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Православная церковь Украины. Предстоятелем ПЦУ стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний: его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе. Кафедральным собором Православной церкви Украины стал Михайловский Златоверхий собор.



5 января Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии единой Православной церкви Украины. Церемония подписания Томоса состоялась в патриаршем храме Святого Георгия на территории Вселенского патриархата в Стамбуле.



6 января исторический документ от Варфоломея официально получила ПЦУ. Церемония вручения состоялась на божественной литургии, которую совместно правили патриарх Варфоломей и предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний.

Украина получила Томос об автокефалии ПЦУ: смотрите видео​