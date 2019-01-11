"России можно нанести поражение": как Томос для ПЦУ показал беспомощность Кремля

Создание Православной церкви Украины исторически справедливо и подтверждает то, что Россия не является непобедимой – ей можно нанести поражение. При этом противостояние стремления России убедить мир в якобы "религиозной войне" – это вопрос не только украинской безопасности, но и покоя восточной Европы.

Об этом заявил советник Президента Украины Ростислав Павленко, сообщает "Прямой".

Читайте также: Путин не сможет оправдать нападение на Украину "защитой православных", – британские СМИ

"И этот случай показывает, что как бы Россия не старалась, какие бы ресурсы она не бросала, как бы она не пыталась давить на другие страны, представителей других церквей, задействуя дипломатические и другие рычаги, все равно есть решения, которые принимаются вопреки всему этому влиянию", – сказал он.

Павленко отмечает, что создание Православной церкви Украины утвердило большую историческую справедливость.

Россия не является непобедимой, России можно наносить поражение. Причем не для того, чтобы нанести поражение России, а для того, чтобы Украина и значит другие страны получили то, что им принадлежит, и то, что справедливо,

– заявил Павленко.

При этом советник Президента также отметил, что попытки усилить напряжение со стороны России – это вопрос безопасности Украины и всей Восточной Европы.

"Причем вопрос как безопасности Украины, так и безопасности в регионе. Потому что, к сожалению, мы видим, что религиозный фактор, церковный фактор использовался в так называемой гибридной войне Российской Федерацией и как средство пропаганды, как носитель пропаганды, и как тема для этого визга вокруг "обострений", вокруг якобы неизбежной религиозной войны и подобного", – пояснил он.

Кроме того, он сказал, что несмотря на заявления российских пропагандистов нет и не будет никаких религиозных столкновений и войн. По его словам, это показывает, что "Россия лжет".

И Россия мало того, что врет, а эта ложь становится очевидной для разных стран мира. И рано или поздно в других вопросах, которые пока России удается удерживать, в том числе незаконной оккупации части украинской территории, она так же вынуждена будет сдаваться, отступать и возвращаться к нормам международного права,

– подчеркнул чиновник.

Как происходил процесс получения Украиной Томоса?19 апреля Верховная Рада приняла постановление об обращении президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви. Впоследствии Вселенский патриархат начал все соответствующие процедуры.



Так, в начале сентября Вселенский патриархат в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви в Украине назначил своих экзархов (поверенных) в Киеве. Впоследствии они ездили по украинским церквям и разговаривали со священниками.



В октябре в Стамбуле состоялось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет вышеупомянутых экзархов. Именно по результатам их отчета Украине и было предоставлено разрешение на создание Единой Поместной Церкви.



11 октября синод Вселенского патриархата в Стамбуле принял решение о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. На заседании Синода также было принято решение о снятии анафемы с партриарха УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской православной автокефальной церкви Макария и признании их каноническими.



16 октября Президент Украины Петр Порошенко предложил передать Андреевскую церковь в Киеве как символический жест в постоянное пользование Вселенскому патриарху. По его словам, такое решение согласовано с церковными иерархами и будет способствовать ускорению получения Томоса об автокефалии Украинской православной церкви.



15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Православная церковь Украины. Предстоятелем ПЦУ стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний: его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе. Кафедральным собором Православной церкви Украины стал Михайловский Златоверхий собор.



5 января Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии единой Православной церкви Украины. Церемония подписания Томоса состоялась в патриаршем храме Святого Георгия на территории Вселенского патриархата в Стамбуле.



6 января исторический документ от Варфоломея официально получила ПЦУ. Церемония вручения состоялась на божественной литургии, которую совместно правили патриарх Варфоломей и предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний.

Украина получила Томос об автокефалии ПЦУ: смотрите видео