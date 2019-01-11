"Росії можна завдати поразки": як Томос для ПЦУ показав безпомічність Кремля

Створення Православної церкви України є історично справедливим і засвідчує те, що Росія не є непереможною – їй можна завдати поразки. При цьому протистояння прагненню Росії переконати світ у нібито "релігійній війні" – це питання не лише Української безпеки, але й спокою східної Європи.

Про це заявив радник Президента України Ростислав Павленко, повідомляє "Прямий".

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"І цей випадок показує, що як би Росія не старалася, які би ресурси вона не кидала, як би вона не намагалася тиснути на інші країни, на представників інших церков, задіюючи дипломатичні й інші важелі, все одно є рішення, які приймаються всупереч всьому цьому впливу", – сказав він.

Павленко зазначає, що створення Православної церкви України ствердило велику історичну справедливість.

Росія не є непереможною, Росії можна завдавати поразки. Причому не для того, щоб завдати поразки Росії, а для того, щоб Україна і відтак інші країни отримали те, що їм належить, і те, що справедливо,

– заявив Павленко.

При цьому радник Президента також зауважив, що намагання посили напруження з боку Росії – це питання безпеки України та всієї Східної Європи.

"Причому питання як безпеки України, так і безпеки в регіоні. Тому що, на жаль, ми бачимо, що релігійний фактор, церковний фактор використовувався в так званій гібридній війні Російською Федерацією і як засіб пропаганди, як носій пропаганди, і як тема для цього вереску навколо "загострень", навколо буцімто невідворотної релігійної війни і подібного", – пояснив він.

Окрім того, він сказав, що попри заяви російських пропагандистів немає і не буде ніяких релігійних сутичок і воєн. За його словами, це показує, що "Росія бреше".

І Росія мало того, що бреше, а ця брехня стає очевидною для різних країн світу. І рано чи пізно в інших питаннях, які поки що Росії вдається утримувати, в тому числі незаконну окупацію частини української території, вона так само змушена буде здаватися, відступати і вертатися до норм міжнародного права, – підкреслив посадовець.

Як відбувався процес отримання Україною Томосу?19 квітня Верховна Рада схвалила постанову про звернення президента Петра Порошенка до Вселенського патріарха Варфоломія щодо надання автокефалії Українській православній церкві. Згодом Вселенський Патріархат розпочав всі відповідні процедури.



Так, на початку вересня Вселенський патріархат у межах підготовки до надання автокефалії Православній церкві в Україні призначив своїх екзархів (повірених) у Києві.Згодом вони їздили по українських церквах і розмовляли зі священиками.



У жовтні у Стамбулі відбулося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт вищезазначених екзархів. Саме за результатами їхнього звіту Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.



11 жовтня синод Вселенського патріархату у Стамбулі ухвалив рішення щодо надання Томосу про автокефалію Українській православній церкві. На засіданні Синоду також було ухвалене рішення про зняття анафеми з партріарха УПЦ КП Філарета та предстоятеля Української православної автокефальної церкви Макарія та визнання їх канонічними.



16 жовтня Президент України Петро Порошенко запропонував передати Андріївську церкву у Києві як символічний жест у постійне користування Вселенському патріархові. За його словами, таке рішення погоджено з церковними ієрархами та буде сприяти прискоренню отримання Томосу про автокефалію української православної церкви.



15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Православна церква України. Предстоятелем ПЦУ став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній: його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі. Кафедральним собором Православної церкви України став Михайлівський Золотоверхий собор.



5 січня Вселенський патріарх Варфоломій підписав Томос про автокефалію єдиної Православної церкви України. Церемонія підписання Томосу відбулася в патріаршому храмі Святого Георгія на території Вселенського патріархату в Стамбулі.



6 січня історичний документ від Варфоломія офіційно отримала ПЦУ. Церемонія вручення відбулась на божественній літургії, яку спільно правили патріарх Варфоломій і предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній.

Україна отримала Томос про автокефалію ПЦУ: дивіться відео