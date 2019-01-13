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      Возможен ли переход греко-католиков в ПЦУ: ответ главы УГКЦ

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      Глава УГЦК заявил, что не видит переходов греко-католиков к ПЦУ
      Глава УГЦК заявил, что не видит переходов греко-католиков к ПЦУ / Фото из открытых источников

      Предстоятель Украинской греко-католической церкви Святослав (Шевчук) заявил, что пока не видел переходов верующих к Православной церкви Украины. Зато о единении между двумя церквями можно будет говорить тогда, когда восстановится евхаристическое общение между Римом и Константинополем.

      Об этом пишет "Главком".

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      Мы объясняем им, как будем строить наши отношения с православными братьями. Но чтобы кто-то менял свое церковное тождество и оставлял нашу церковь – этого не видим,
      – сказал верховный архиепископ.

      Он уверяет, что прихожане УГКЦ хорошо помнят "мучеников и исповедников коммунистических времен, которые отдали свою жизнь ради того, чтобы засвидетельствовать единство с преемником апостола Петра наших дней – Папой Римским".

      "Это единство является неотъемлемой частью нашей идентичности. Ведь полнота киевской христианской традиции является абсолютно сохраненной и расцветает в лоне нашей церкви", – считает митрополит Святослав.

      Кроме того, глава УГКЦ отметил, что о единении между двумя церквями можно будет говорить тогда, когда "действительно экуменический процесс на вселенском уровне увенчается восстановлением евхаристического общения между Римом и Константинополем".

      Это не утопия, как некоторые называют. Это является целью экуменического движения. Это исполнение заповеди Христа, где "все едины будут",
      – пояснил митрополит.

      Святослав также прокомментировал восстановление евхаристического единства на локальном уровне. Глава УГКЦ считает, что сегодня таких возможностей нет.

      "То есть перекрещивать католиков на православных или наоборот является сегодня полным анахронизмом. Итак, есть определенные достигнутые плоды на пути друг к другу, но они не всегда воспринимаются на локальном уровне", – добавил он.

      Напомним, Вселенский патриарх Варфоломей в субботу, 5 января, подписал Томос об автокефалии единой Православной церкви Украины. Церемония подписания Томоса состоялась в патриаршем храме Святого Георгия на территории Вселенского патриархата в Стамбуле.

      К слову, ранее глава Украинской греко-католической церкви Блаженнейший Святослав сказал, что Томос об автокефалии Православной Церкви Украины – это историческое событие для всей Украины, которое окажет значительное влияние. Кроме того, здесь надеются, что объединение всех Церквей Украины поможет победить российского агрессора.

      Что такое Томос?Это уникальный церковный документ. Выпускают его, когда главная церковь хочет предоставить фактическую независимость – автокефалию. Изредка Томос издают по вопросам, которые касаются положений христианского вероучения, чаще всего он касается церковного устройства.

      Как происходил процесс получения Украиной Томоса?19 апреля Верховная Рада приняла постановление об обращении президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви. Впоследствии Вселенский Патриархат начал все соответствующие процедуры.

      Так, в начале сентября Вселенский патриархат в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви в Украине назначил своих экзархов (поверенных) в Киеве. Впоследствии они ездили по украинским церквям и беседовали со священниками.

      В октябре в Стамбуле состоялось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет вышеупомянутых экзархов. Именно по результатам их отчета Украине и было дано разрешение на создание Единой Поместной Церкви.

      11 октября синод Вселенского патриархата в Стамбуле принял решение о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. На заседании Синода также было принято решение о снятии анафемы с партриарха УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария и признании их каноническими.

      16 октября Президент Украины Петр Порошенко предложил передать Андреевскую церковь в Киеве как символический жест в постоянное пользование Вселенскому патриарху. По его словам, такое решение согласовано с церковными иерархами и будет способствовать ускорению получения Томоса об автокефалии украинской православной церковью.

      15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Православная церковь Украины. Предстоятелем ПЦУ стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний: его кандидатуру поддержали большинство архиереев на Объединительном соборе. Кафедральным собором Православной церкви Украины стал Михайловский Златоверхий собор.

      5 января Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии единой Православной церкви Украины. Церемония подписания Томоса состоялась в патриаршем храме Святого Георгия на территории Вселенского патриархата в Стамбуле.

      6 января исторический документ от Варфоломея официально получила ПЦУ. Церемония вручения состоялась на божественной литургии, которую совместно правили патриарх Варфоломей и предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний.

      Украина получила Томос об автокефалии ПЦУ: смотрите видео

      Теги: Новости Украины Новости политики Православная церковь Украины Религия Томос УГКЦ
      Источник: 24 Канал
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