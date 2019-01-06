Как в УГКЦ восприняли получение Украиной Томоса

В Украинской греко-католической церкви считают, что Томос об автокефалии Православной церкви Украины – это историческое событие для всей Украины, которое будет иметь значительное влияние. Кроме того, здесь надеются, что объединение всех Церквей Украины поможет победить российского агрессора.

Об этом заявил отец и глава Украинской греко-католической церкви Блаженнейший Святослав.

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"Поздравляю братьев православных с этим, без преувеличения, историческим событием, которого ждало наше общество, в частности православное сообщество, на протяжении веков. И Материнская Церковь древнего Константинополя шагнула на встречу своим детям в Украине", – передает его слова официальный сайт УГКЦ.

В то же время Святослав отметил, что сегодня украинцы еще до конца не понимают, какое значение будет иметь это событие на будущее.

То, что оно будет иметь значительное влияние, это сегодня очевидно. Думаю, здесь уже можно увидеть несколько измерений этого влияния. Самый первый – наследники Киевского христианства в Украине: православные, греко-католики, действительно смогут лучше познать свою тождественность, кем мы являемся как дети нашей Киевской Церкви. Мы сможем открыть правду о наших корнях,

– отметил глава Украинской греко-католической церкви.

Кроме того, он напомнил, что история Киевского христианства или замалчивалась, или была сманипулирована в угоду тем или иным имперским геополитическим интересам и превращена в идеологию.

"Мы не можем изменить историю, но мы можем построить будущее. И поэтому вот это признание Церкви-матери, что ее киевская дочь созрела для того, чтобы быть самостоятельной автокефальной Церковью, прежде всего в православном контексте понимания этого понятия, является очень важным. Это знак зрелости", – подчеркнул Святослав.

По его словам, получение Украиной Томоса – это также хорошая возможность наконец выйти из внутренней изоляции и заговорить мощным голосом с мировым христианством.

И здесь я надеюсь, что УГКЦ и наша сестра Православная Церковь Украины будем вместе одним голосом говорить правду об Украине, правду о нашей боли и страданиях. Потому что когда мы растем во внутреннем единстве, единстве, которое консолидирует наш народ, устраняет линии раздоров, расколов, которые есть между нами, мы становимся сильнее. Наше христианское единство может стать необходимой платформой для единства народной, общественной, единства государственного. И тогда, бесспорно, мы сможем противостоять всем внешним силам, которые пытаются уничтожить наше церковное, национальное тождество, а также уничтожить нашу с вами государственность-соборность украинского народа, век восстановления которой мы торжественно будем праздновать в этом году,

– подытожил священнослужитель.

Напомним, Вселенский патриарх Варфоломей в субботу, 5 января, подписал Томос об автокефалии единой Православной церкви Украины. Церемония подписания Томоса состоялась в патриаршем храме Святого Георгия на территории Вселенского патриархата в Стамбуле.

Уже 6 января ПЦУ получила Томос от Варфоломея. Церемония вручения состоялась на божественной литургии, которую совместно правили патриарх Варфоломей и предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний.

Что такое Томос?

Это уникальный церковный документ. Выпускают его, когда главная церковь хочет предоставить фактическую независимость – автокефалию. Изредка Томос издают по вопросам, которые касаются положений христианского вероучения, чаще всего он касается церковного устройства.

Как создавалась Православная церковь Украины?

9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Именно по результатам их отчета, Украине и предоставили разрешение на создание Единой поместной церкви.

15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Православная церковь Украины. Предстоятелем ПЦУ стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. А кафедральным собором ПЦУ стал Михайловский Златоверхий собор в Киеве.

