Як в УГКЦ сприйняли отримання Україною Томосу

В Українській греко-католицькій церкві вважають, що Томос про автокефалію Православній церкві України – це історична подія для всієї України, яка матиме значний вплив. Крім того, тут сподіваються, що об'єднання всіх Церков України допоможе перемогти російського агресора.

Про це заявив отець і голова Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав.

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"Вітаю братів православних з цією, без перебільшення, історичною подією, на яку чекало наше суспільство, зокрема православна спільнота, впродовж століть. І Матірна Церква древнього Константинополя зробила крок на зустріч своїм дітям в Україні", – передає його слова офіційний сайт УГКЦ.

Водночас Святослав зауважив, що сьогодні українці ще до кінця не розуміють, яке значення матиме ця подія на майбутнє.

Те, що вона матиме значний вплив, це сьогодні є очевидним. Гадаю, тут уже можна добачити кілька вимірів цього впливу. Найперший – спадкоємці Київського християнства в Україні: православні, греко-католики, справді зможуть краще пізнати свою тотожність, ким ми є як діти нашої Київської Церкви. Ми зможемо відкрити правду про наше коріння,

– зазначив голова Української греко-католицької церкви.

Крім того, він нагадав, що історію Київського християнства або було замовчувано, або було зманіпульовано в угоду тим чи іншим імперським геополітичним інтересам і перетворено на ідеологію.

"Ми не можемо змінити історію, але ми можемо збудувати майбутнє. І тому ось це визнання Церкви-матері, що її київська дочка дозріла для того, аби бути самостійною автокефальною Церквою, перш за все у православному контексті розуміння цього поняття, є дуже важливим. Це знак зрілості", – підкреслив Святослав.

За його словами, отримання Україною Томосу – це також гарна нагода нарешті вийти з внутрішньої ізоляції та заговорити потужним голосом до світового християнства.

І тут я сподіваюся, що УГКЦ і наша сестра Православна Церква України будемо разом одним голосом говорити правду про Україну, правду про наші болі та страждання. Бо коли ми зростаємо у внутрішній єдності, єдності, яка консолідує наш народ, усуває лінії роздорів, розколів, які є між нами, ми стаємо сильнішими. Наша християнська єдність може стати необхідною платформою для єдності народної, суспільної, єдності державної. І тоді, безперечно, ми зможемо протистояти всім зовнішнім силам, які намагаються знищити нашу церковну, національну тотожність, а також знищити нашу з вами державність – соборність українського народу, століття відновлення якої ми урочисто святкуватимемо в цьому році,

– підсумував священнослужитель.

Нагадаємо, Вселенський патріарх Варфоломій у суботу, 5 січня, підписав Томос про автокефалію єдиної Православної церкви України. Церемонія підписання Томосу відбулася в патріаршому храмі Святого Георгія на території Вселенського патріархату в Стамбулі.



Вже 6 січня ПЦУ отримала Томос від Варфоломія. Церемонія вручення відбулась на божественній літургії, яку спільно правили патріарх Варфоломій і предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній.

Що таке Томос? Це унікальний церковний документ. Випускають його, коли головна церква хоче надати фактичну незалежність – автокефалію. Зрідка Томос видають з питань, які стосуються положень християнського віровчення, найчастіше він стосується церковного устрою.

Як створювали Православну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Зокрема, священнослужителі їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.



15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві. Кафедральним собором Православної церкви України став Михайлівський Золотоверхий собор.