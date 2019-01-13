Чи можливий перехід греко-католиків до ПЦУ: відповідь глави УГКЦ

Предстоятель Української греко-католицької церкви Святослав (Шевчук) заявив, що поки не бачив переходів вірян до Православної церкви України. Натомість про єднання між двома церквами можна буде говорити тоді, коли відновиться євхаристичне спілкування між Римом і Константинополем.

Про це пише "Главком".

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Ми пояснюємо їм, як будуватимемо наші стосунки з православними братами. Але щоб хтось міняв свою церковну тотожність і залишав нашу церкву – цього не бачимо,

– сказав верховний архієпископ.

Він запевняє, що парафіяни УГКЦ добре пам'ятають "мучеників та ісповідників комуністичних часів, які віддали своє життя задля того, щоби засвідчити єдність з наступником апостола Петра наших днів – Папою Римським".

"Ця єдність є невід'ємною складовою нашої ідентичності. Адже повнота київської християнської традиції є абсолютно збереженою і розквітає в лоні нашої церкви",

– вважає митрополит Святослав.

Окрім того, глава УГКЦ наголосив, що про єднання між двома церквами можна буде говорити тоді, коли "справді екуменічний процес на вселенському рівні увінчається відновленням євхаристичного спілкування між Римом і Константинополем".

Це не є утопією, як дехто називає. Це є метою екуменічного руху. Це є виконанням заповіді Христа, де «всі єдино будуть,

– пояснив митрополит.

Святослав також прокоментував відновлення євхаристичної єдності на локальному рівні. Глава УГКЦ вважає, що сьогодні таких можливостей немає.

"Тобто перехрещувати католиків на православних чи навпаки є сьогодні повним анахронізмом. Отож, є певні досягнуті плоди на шляху один до одного, але вони не завжди сприймаються на локальному рівні", – додав він.

Нагадаємо, Вселенський патріарх Варфоломій у суботу, 5 січня, підписав Томос про автокефалію єдиної Православної церкви України. Церемонія підписання Томосу відбулася в патріаршому храмі Святого Георгія на території Вселенського патріархату в Стамбулі.

До слова, раніше голова Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав що Томос про автокефалію Православній церкві України – це історична подія для всієї України, яка матиме значний вплив. Крім того, тут сподіваються, що об'єднання всіх Церков України допоможе перемогти російського агресора.

Що таке Томос?Це унікальний церковний документ. Випускають його, коли головна церква хоче надати фактичну незалежність – автокефалію. Зрідка Томос видають з питань, які стосуються положень християнського віровчення, найчастіше він стосується церковного устрою.

Як відбувався процес отримання Україною Томосу?19 квітня Верховна Рада схвалила постанову про звернення президента Петра Порошенка до Вселенського патріарха Варфоломія щодо надання автокефалії Українській православній церкві. Згодом Вселенський Патріархат розпочав всі відповідні процедури.



Так, на початку вересня Вселенський патріархат у межах підготовки до надання автокефалії Православній церкві в Україні призначив своїх екзархів (повірених) у Києві.Згодом вони їздили по українських церквах і розмовляли зі священиками.



У жовтні у Стамбулі відбулося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт вищезазначених екзархів. Саме за результатами їхнього звіту Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.



11 жовтня синод Вселенського патріархату у Стамбулі ухвалив рішення щодо надання Томосу про автокефалію Українській православній церкві. На засіданні Синоду також було ухвалене рішення про зняття анафеми з партріарха УПЦ КП Філарета та предстоятеля Української православної автокефальної церкви Макарія та визнання їх канонічними.



16 жовтня Президент України Петро Порошенко запропонував передати Андріївську церкву у Києві як символічний жест у постійне користування Вселенському патріархові. За його словами, таке рішення погоджено з церковними ієрархами та буде сприяти прискоренню отримання Томосу про автокефалію української православної церкви.



15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Православна церква України. Предстоятелем ПЦУ став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній: його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі. Кафедральним собором Православної церкви України став Михайлівський Золотоверхий собор.



5 січня Вселенський патріарх Варфоломій підписав Томос про автокефалію єдиної Православної церкви України. Церемонія підписання Томосу відбулася в патріаршому храмі Святого Георгія на території Вселенського патріархату в Стамбулі.



6 січня історичний документ від Варфоломія офіційно отримала ПЦУ. Церемонія вручення відбулась на божественній літургії, яку спільно правили патріарх Варфоломій і предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній.

Україна отримала Томос про автокефалію ПЦУ: дивіться відео