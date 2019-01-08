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      Глава УГКЦ заявив про можливе об’єднання з Православною Церквою України

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      В УГКЦ вважають можливим об’єднання з ПЦУ
      В УГКЦ вважають можливим об’єднання з ПЦУ / Фото з відкритих джерел

      Глава Української греко-католицької церкви Святослав (Шевчук) вважає реальним у перспективі єднання УГКЦ з Православною церквою України. Однак про відновлення структур чи перепідпорядкування однієї церкви іншій не йдеться.

      Про це повідомляє департамент інформації УГКЦ.

      Читайте також: Як в УГКЦ сприйняли отримання Україною Томосу

      Він зазначив, що об’єднання УГКЦ і Православної церкви України не є "утопічним", а навпаки – "це є гарна радісна перспектива".

      Тому що весь християнський світ, зокрема католицька і православна спільноти, шукають шляхів до єдності. На вселенському рівні відбувається діалог аби цю єдність відновити. Передусім йдеться про євхаристійне сопричастя,
      – вважає Святослав.

      Він також наголосив, що не йдеться про відновлення якихось структур чи перепідпорядкування однієї церкви іншій. Святослав домовився з предстоятелем ПЦУ Епіфанієм про співпрацю, а в УГКЦ хочуть досліджувати спільну спадщину київського християнства.

      "Бо так історично сталося, що греко-католицька церква часто в історії попадала під західні впливи, зокрема латинської церкви. Православна церква попадала під впливи московські, тобто під впливи цієї славно чи сумнозвісної Никонівської реформи, яка виражається у певних обрядових моментах", – заявив глава УГКЦ.

      Святослав також наголосив, що двом церквам спільно слід займатися розвитком богословської традиції, вдосконалювати душпастирське служіння.

      Одна річ є об’єднання, а інша річ – єднання. У багатьох справах ми вже можемо єднатися, – наголосив він.

      Нагадаємо, Вселенський патріарх Варфоломій у суботу, 5 січня, підписав Томос про автокефалію єдиної Православної церкви України. Церемонія підписання Томосу відбулася в патріаршому храмі Святого Георгія на території Вселенського патріархату в Стамбулі.

      Вже 6 січня ПЦУ отримала Томос від Варфоломія. Церемонія вручення відбулась на божественній літургії, яку спільно правили патріарх Варфоломій і предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній.

      Що таке Томос?Це унікальний церковний документ. Випускають його, коли головна церква хоче надати фактичну незалежність – автокефалію. Зрідка Томос видають з питань, які стосуються положень християнського віровчення, найчастіше він стосується церковного устрою.

      Як створювали Православну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Зокрема, священнослужителі їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.

      15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві. Кафедральним собором Православної церкви України став Михайлівський Золотоверхий собор.

      православна церква україни отримала томос: хроніка подій
      Теги: Новини України Новини політики Релігія УГКЦ Православна церква України Томос
      Джерело: 24 Канал
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