Глава УГКЦ заявив про можливе об’єднання з Православною Церквою України

Глава Української греко-католицької церкви Святослав (Шевчук) вважає реальним у перспективі єднання УГКЦ з Православною церквою України. Однак про відновлення структур чи перепідпорядкування однієї церкви іншій не йдеться.

Про це повідомляє департамент інформації УГКЦ.

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Він зазначив, що об’єднання УГКЦ і Православної церкви України не є "утопічним", а навпаки – "це є гарна радісна перспектива".

Тому що весь християнський світ, зокрема католицька і православна спільноти, шукають шляхів до єдності. На вселенському рівні відбувається діалог аби цю єдність відновити. Передусім йдеться про євхаристійне сопричастя,

– вважає Святослав.

Він також наголосив, що не йдеться про відновлення якихось структур чи перепідпорядкування однієї церкви іншій. Святослав домовився з предстоятелем ПЦУ Епіфанієм про співпрацю, а в УГКЦ хочуть досліджувати спільну спадщину київського християнства.

"Бо так історично сталося, що греко-католицька церква часто в історії попадала під західні впливи, зокрема латинської церкви. Православна церква попадала під впливи московські, тобто під впливи цієї славно чи сумнозвісної Никонівської реформи, яка виражається у певних обрядових моментах", – заявив глава УГКЦ.

Святослав також наголосив, що двом церквам спільно слід займатися розвитком богословської традиції, вдосконалювати душпастирське служіння.

Одна річ є об’єднання, а інша річ – єднання. У багатьох справах ми вже можемо єднатися, – наголосив він.

Нагадаємо, Вселенський патріарх Варфоломій у суботу, 5 січня, підписав Томос про автокефалію єдиної Православної церкви України. Церемонія підписання Томосу відбулася в патріаршому храмі Святого Георгія на території Вселенського патріархату в Стамбулі.



Вже 6 січня ПЦУ отримала Томос від Варфоломія. Церемонія вручення відбулась на божественній літургії, яку спільно правили патріарх Варфоломій і предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній.

Що таке Томос?Це унікальний церковний документ. Випускають його, коли головна церква хоче надати фактичну незалежність – автокефалію. Зрідка Томос видають з питань, які стосуються положень християнського віровчення, найчастіше він стосується церковного устрою.

Як створювали Православну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Зокрема, священнослужителі їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.



15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві. Кафедральним собором Православної церкви України став Михайлівський Золотоверхий собор.