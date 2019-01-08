Глава УГКЦ заявил о возможном объединении с Православной Церковью Украины

Глава Украинской греко-католической церкви Святослав (Шевчук) считает реальным в перспективе объединение УГКЦ с Православной церковью Украины. Однако о восстановлении структур или переподчинения одной церкви другой речь не идет.

Об этом сообщает департамент информации УГКЦ.

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Он отметил, что объединение УГКЦ и Православной церкви Украины не является "утопическим", а наоборот – "это хорошая радостная перспектива".

Потому что весь христианский мир, в частности католическое и православное сообщества, ищут пути к единству. На вселенском уровне происходит диалог чтобы это единство восстановить. Прежде всего речь идет о евхаристическом объединении,

– считает Святослав.

Он также отметил, что речь не идет о восстановлении каких-то структур или переподчинении одной церкви другой. Святослав договорился с предстоятелем ПЦУ Епифанием о сотрудничестве, а в УГКЦ хотят исследовать общее наследие киевского христианства.

"Ибо так исторически получилось, что греко-католическая церковь часто в истории попадала под западные влияния, в частности латинской церкви. Православная церковь попадала под влияние московской, то есть под влияние этой славно или печальноизвестной Никоновской реформы, которая выражается в определенных обрядовых моментах", – заявил глава УГКЦ.

Святослав также отметил, что двум церквям совместно следует заниматься развитием богословской традиции, совершенствовать пастырское служение.

Одно дело является объединением, а другое дело – единением. Во многих делах мы уже можем объединяться, — подчеркнул он.

Напомним, Вселенский патриарх Варфоломей в субботу, 5 января, подписал Томос об автокефалии единой Православной церкви Украины. Церемония подписания Томоса состоялась в патриаршем храме Святого Георгия на территории Вселенского патриархата в Стамбуле.



Уже 6 января ПЦУ получила Томос от Варфоломея. Церемония вручения состоялась на божественной литургии, которую совместно правили патриарх Варфоломей и предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний.

Что такое Томос?Томос – это уникальный церковный документ. Выпускают его, когда главная церковь хочет предоставить фактическую независимость – автокефалию. Изредка Томос выдают по вопросам, которые касаются положений христианского вероучения, чаще всего он касается церковного стороя.

Как создавали Православную церковь в Украине?9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланцев патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. В частности, сваященнослужители ездили по украинским церквях, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета, Украина и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви.



15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве. Кафедральным собором Православной церкви Украины станет Михайловский Златоверхий собор, а не София Киевская как сообщалось ранее.