18:31
8 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВАРИЯ СУДНА С УКРАИНЦАМИ ВБЛИЗИ ТУРЦИИ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТОМОС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Перезагрузка "Путин ОС". Почему патриарх Тихон кинул Николая II
      Вєсті Кремля
      21:27, 7 января
      Вести. UA. Жир: Величайший шоумен Онуфрий. Новая жертва Гройсмана
      Вєсті.UA
      12:45, 7 января
      Безнаказанность, черные регистраторы, ректоры-бизнесмены и измены: коррупционные тренды 2018
      ЦРУ
      09:00, 28 декабря 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Алкоголизация, или Как спаивали людей в Союзе
      Згадати все
      22:52, 28 декабря 2018
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      АВАРИЯ СУДНА С УКРАИНЦАМИ ВБЛИЗИ ТУРЦИИ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТОМОС

      Глава УГКЦ заявил о возможном объединении с Православной Церковью Украины

      422 Читати новину українською
      В УГКЦ считают возможным объединение с ПЦУ
      В УГКЦ считают возможным объединение с ПЦУ / Фото из открытых источников

      Глава Украинской греко-католической церкви Святослав (Шевчук) считает реальным в перспективе объединение УГКЦ с Православной церковью Украины. Однако о восстановлении структур или переподчинения одной церкви другой речь не идет.

      Об этом сообщает департамент информации УГКЦ.

      Читайте также: Как в УГКЦ восприняли получение Украиной Томоса

      Он отметил, что объединение УГКЦ и Православной церкви Украины не является "утопическим", а наоборот – "это хорошая радостная перспектива".

      Потому что весь христианский мир, в частности католическое и православное сообщества, ищут пути к единству. На вселенском уровне происходит диалог чтобы это единство восстановить. Прежде всего речь идет о евхаристическом объединении,
      – считает Святослав.

      Он также отметил, что речь не идет о восстановлении каких-то структур или переподчинении одной церкви другой. Святослав договорился с предстоятелем ПЦУ Епифанием о сотрудничестве, а в УГКЦ хотят исследовать общее наследие киевского христианства.

      "Ибо так исторически получилось, что греко-католическая церковь часто в истории попадала под западные влияния, в частности латинской церкви. Православная церковь попадала под влияние московской, то есть под влияние этой славно или печальноизвестной Никоновской реформы, которая выражается в определенных обрядовых моментах", – заявил глава УГКЦ.

      Святослав также отметил, что двум церквям совместно следует заниматься развитием богословской традиции, совершенствовать пастырское служение.

      Одно дело является объединением, а другое дело – единением. Во многих делах мы уже можем объединяться, — подчеркнул он.

      Напомним, Вселенский патриарх Варфоломей в субботу, 5 января, подписал Томос об автокефалии единой Православной церкви Украины. Церемония подписания Томоса состоялась в патриаршем храме Святого Георгия на территории Вселенского патриархата в Стамбуле.

      Уже 6 января ПЦУ получила Томос от Варфоломея. Церемония вручения состоялась на божественной литургии, которую совместно правили патриарх Варфоломей и предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний.

      Что такое Томос?Томос – это уникальный церковный документ. Выпускают его, когда главная церковь хочет предоставить фактическую независимость – автокефалию. Изредка Томос выдают по вопросам, которые касаются положений христианского вероучения, чаще всего он касается церковного стороя.

      Как создавали Православную церковь в Украине?9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланцев патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. В частности, сваященнослужители ездили по украинским церквях, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета, Украина и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви.

      15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве. Кафедральным собором Православной церкви Украины станет Михайловский Златоверхий собор, а не София Киевская как сообщалось ранее.

      ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ ПОЛУЧИЛА ТОМОС: ХРОНИКА СОБЫТИЙ
      Теги: Новости Украины Новости политики Томос Православная церковь Украины УГКЦ Религия
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук