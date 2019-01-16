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      Как Порошенко относится к тем украинцам, кто молится за Кирилла и Путина

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      Петр Порошенко
      Петр Порошенко / Getty Images

      Президент Украины Петр Порошенко убеждает, это выбор тех людей, кто выразил желание и в дальнейшем оставаться в молитвенном единстве с РПЦ и ее лидерами – хозяином Кремля Владимиром Путиным и главой религиозной институции Кириллом. Правда, отметил он, свобода выбора тех, кто решит все же перейти к ПЦУ, стоит для него на первом месте.

      Такое заявление гарант сделал в Борисполе, куда 16 января прибыл вместе с Томосом об автокефалии ПЦУ, передает пресс-служба украинского президента.

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      Если те, кто примет решение остаться в молитвенном единстве с Русской православной церковью, где начинают молитву с молитвы за Кирилла, который молится за Путина, за русское войско и за российскую власть, принимает участие в заседании коллегии Министерства обороны и Совета безопасности РФ. Если они хотят за него молиться – это их выбор,
      – отметил политик.

      В то же время он отметил, что будет защищать свободу религиозного выбора тех, кто решит перейти к единой Православной Церкви Украины. По его словам, это происходит "благодаря решению приходов и при поддержке священнослужителя, и такие шаги укрепляют Украинскую церковь.

      "После предоставления Томоса об автокефалии по всей Украине уже более 60 приходов перешли в состав единой Православной Церкви Украины. Мы не будем ускорять, но будем благодарить каждого, кто делает такой умный поступок. Мы молимся, и я надеюсь, что Господь пошлет разум украинским священникам и они продолжат процесс объединения в единую церковь, без любого давления со стороны государства. Ибо, как сказал Блаженнейший Епифаний: мы идем с любовью и молитвой", – добавил Порошенко.

      Напомним, ранее Петр Порошенко отмечал, что Украина отходит от Российской империи и Советского Союза, поэтому теперь никто не имеет права указывать, в какую церковь ей ходить.

      Как происходил процесс получения Украиной Томоса?19 апреля Верховная Рада приняла постановление об обращении президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви. Впоследствии Вселенский Патриархат начал все соответствующие процедуры.

      Так, в начале сентября Вселенский патриархат в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви в Украине назначил своих экзархов (поверенных) в Киеве. Впоследствии они ездили по украинским церквям и беседовали со священниками.

      В октябре в Стамбуле состоялось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет вышеупомянутых экзархов. Именно по результатам их отчета Украине и было дано разрешение на создание Единой Поместной Церкви.

      11 октября синод Вселенского патриархата в Стамбуле принял решение о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. На заседании Синода также было принято решение о снятии анафемы с партриарха УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария и признании их каноническими.

      16 октября Президент Украины Петр Порошенко предложил передать Андреевскую церковь в Киеве как символический жест в постоянное пользование Вселенскому патриарху. По его словам, такое решение согласовано с церковными иерархами и будет способствовать ускорению получения Томоса об автокефалии украинской православной церковью.

      15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Православная церковь Украины. Предстоятелем ПЦУ стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний: его кандидатуру поддержали большинство архиереев на Объединительном соборе. Кафедральным собором Православной церкви Украины стал Михайловский Златоверхий собор.

      5 января Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии единой Православной церкви Украины. Церемония подписания Томоса состоялась в патриаршем храме Святого Георгия на территории Вселенского патриархата в Стамбуле.

      6 января исторический документ от Варфоломея официально получила ПЦУ. Церемония вручения состоялась на божественной литургии, которую совместно правили патриарх Варфоломей и предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний.

      КАКИМИ ЕЩЕ ЗАЯВЛЕНИЯМИ ОТМЕЧАЛСЯ ПОРОШЕНКО ОТНОСИТЕЛЬНО ТОМОСА И АВТОКЕФАЛИИ ПЦУ:​
      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Петр Порошенко УПЦ МП РПЦ Религия Православная церковь Украины Томос
      Источник: 24 канал
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