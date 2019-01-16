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      Томос-тур: как Порошенко пиарится за бюджетный счет

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      На днях Президент Украины Петр Порошенко устроил настоящий Томос-тур по Украине. Возит его по всем областям, позируя на камеры и фотографируясь с людьми. О главном документе уже шутят, что он путешествовал больше, чем большинство украинцев за всю жизнь.

      Сначала делегацию, которая привезла Томос, тепло встречают верующие. Потом литургия, молебен, длительное эмоциональное выступление Петра Порошенко. И напоследок – фото гаранта с верующими. так выглядит стандартный сценарий презентаций Томоса в различных регионах.

      Читайте также: Как Порошенко относится к тем украинцам, которые молятся за Кирилла и Путина

      Порошенко уже был на Виннитчине, Волыни, Ривненщине, а в целом планирует объездить 17 регионов. Как отметил эксперт аналитического портала "Слово и дело" Валентин Гладких, деятельность потенциального кандидата в президенты Украины Петра Порошенко оплачивается из государственного бюджета.

      Нет сомнений в том, что получение автокефалии Украинской православной церковью – это победа. Мы ждали этого несколько веков, однако такое нескрываемое использование этого имущества в политическом пиаре его обесценивает. Люди начинают просто смеяться.

      У мережі з'являються меми про Порошенка і Томос

      В сети появляются мемы о Порошенко и Томосе

      По мнению экспертов, тема, которую считают одним из основных козырей Порошенко, наоборот, может оттолкнуть избирателей. Хотя в команде гаранта надеются на другой результат.

      К слову, Президента часто подставляют те, кто в свите. Например, на видео с церемонии вручения Томоса в Стамбуле засветился криминальный авторитет из Днепра Александр Петровский по прозвищу "Нарик".

      Кримінальний авторитет

      Криминальный авторитет "Нарик" (справа) на вручении Томоса

      Тур с Томосом, очевидно, является продолжением предвыборной стратегии, которую посоветовали гаранту политические консультанты.

      Автор: Эдуард Крижановский
      Теги: Новости Украины Религия Православная церковь Украины Томос Петр Порошенко
      Источник: 24 канал
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