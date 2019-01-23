Почему люди поддерживают Зеленского и что смущает в персоне этого кандидата

Владимир Зеленский таки имеет бизнес в России, хотя совсем недавно убеждал в обратном. Это обнаружили журналисты совместного проекта "Радио Свобода", телеканала "UA:Первый" и программы "Схемы", которые провели расследование относительно этого потенциального кандидата в Президенты Украины.

Об этом в программе "Что это было?" рассказал глава журнала "Новое время" Виталий Сыч.

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"Речь идет не о том, изберется Зеленский президентом или нет. Речь идет о двойных стандартах. Он, с одной стороны, говорит, что Россия – страна-агрессор, и что не будет вести там бизнес. Но через оффшорные структуры – ведет", – отметила соведущая программы Евгения Моторевская.

Сам Зеленский, думаю, не вполне понял, во что вляпался. Он считает, что шоу продолжается, и "95 квартал" постепенно переезжает на политическую сцену. Но здесь – совсем другие правила игры, обязательства. Здесь могут поймать врасплох и задавать вопросы, и просто так велосипедом не проедешься (намек на сериал "Слуга народа" – 24 канал),

– заявил Виталий Сыч.

Сыч также добавил, что трудно себе представить, если бы, например, выяснилось, что президент любой страны Запада или какой-то близкий к нему человек имеет бизнес в стране с которой идет война: "Это был бы гигантский скандал".



"Что связывает Коломойского с Зеленским – сложный вопрос", – Сыч

Редактор "Нового времени" также считает, что степень "родства" Зеленского и Коломойского – дискуссионный вопрос. Как и то, существует ли такой человек, который дороже стоил Украине, чем Коломойский. "Если такой человек является спонсором кандидата в президенты, лично у меня такой кандидат вызывает, мягко говоря, вопросы. Ведь Коломойский – это не будущее, а прошлое", – сказал журналист.

Поддержка Зеленского в народе – это протест против кандидатов "из системы", но смущают два момента: связи с Коломойским и политическая и экономическая компетентность,

– подытожил Виталий Сыч.

И напомнил, что Владимир Зеленский до сих пор не озвучил хоть какой-то политической программы.

Напомним, ранее комик Владимир Зеленский в новогоднюю ночь объявил о своих президентских амбициях. Однако, как 24 канал писал ранее, политологи не уверены, что Зеленский дойдет до ЦИК, чтобы подать документы.

Смотрите видео полного выпуска программы "Что это было?" за 23 января 2019 года: