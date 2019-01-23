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      Чому український олігарх Коломойський під прицілом у американського ФБР: розслідування ЗМІ

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      ФБР розслідує діяльність Ігоря Коломойського
      ФБР розслідує діяльність Ігоря Коломойського / 24 канал

      У вівторок, 22 січня, на порталі "Новое время" опублікували масштабну статтю під назвою "Час "Ч" для великого комбінатора". Журналісти провели розслідування щодо українського олігарха Ігоря Коломойського та виявили низку цікавих деталей.

      Про це у програмі "Що це було?" розповів очільник журналу "Новое время" Віталій Сич.

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      За його словами, розслідування "Нового времени" щодо Ігоря Коломойського складається з двох частин: перша – про збитки, які завдав той зі своїми партнерами "ПриватБанку", а друга – що пан Коломойський переїхав зі Швейцарії до Ізраїлю.

      Шульман
      Вадим Шульман вважає, що Ігор Коломойський поцупив у нього 500 мільйонів доларів

      Журналісти з'ясували причину: такий собі пан Шульман подав позов проти Коломойського, який, мовляв, надурив пана Шульмана на півмільярда доларів. І ФБР розпочало слідство, адже виявилося, що у Коломойського є багато активів у США.

      Грубо кажучи – у нього там бізнес-імперія. Тож Коломойський поїхав до країни, паспорт якої він має – до Ізраїлю, а Ізраїль, як відомо, "своїх" не видає,
      – наголосив Сич.

      Він також додав, що Коломойського вже тривалий час нема в Україні, але він далі один з найбільш впливових людей у країні. "Якщо у нього будуть труднощі з ФБР і судами, він може втратити не тільки вплив, а й гроші та свободу", – підсумував Віталій Сич..

      Дивіться відео повного випуску програми "Що це було?" за 23 січня 2019 року:

       

      Теги: Новини України Корупція Новини США Ігор Коломойський Гроші
      Джерело: 24 канал
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      Новини за 23 січня
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