Чому український олігарх Коломойський під прицілом у американського ФБР: розслідування ЗМІ

У вівторок, 22 січня, на порталі "Новое время" опублікували масштабну статтю під назвою "Час "Ч" для великого комбінатора". Журналісти провели розслідування щодо українського олігарха Ігоря Коломойського та виявили низку цікавих деталей.

Про це у програмі "Що це було?" розповів очільник журналу "Новое время" Віталій Сич.

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За його словами, розслідування "Нового времени" щодо Ігоря Коломойського складається з двох частин: перша – про збитки, які завдав той зі своїми партнерами "ПриватБанку", а друга – що пан Коломойський переїхав зі Швейцарії до Ізраїлю.



Вадим Шульман вважає, що Ігор Коломойський поцупив у нього 500 мільйонів доларів

Журналісти з'ясували причину: такий собі пан Шульман подав позов проти Коломойського, який, мовляв, надурив пана Шульмана на півмільярда доларів. І ФБР розпочало слідство, адже виявилося, що у Коломойського є багато активів у США.

Грубо кажучи – у нього там бізнес-імперія. Тож Коломойський поїхав до країни, паспорт якої він має – до Ізраїлю, а Ізраїль, як відомо, "своїх" не видає,

– наголосив Сич.

Він також додав, що Коломойського вже тривалий час нема в Україні, але він далі один з найбільш впливових людей у країні. "Якщо у нього будуть труднощі з ФБР і судами, він може втратити не тільки вплив, а й гроші та свободу", – підсумував Віталій Сич..

Дивіться відео повного випуску програми "Що це було?" за 23 січня 2019 року: