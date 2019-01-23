20:35
23 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      НЕГОДА В УКРАЇНІ КІР ВІКТОР ЯНУКОВИЧ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Кого Путін відправить у космос. Картографічний кримінал
      Вєсті Кремля
      22:52, 22 січня
      Вєсті.UA: Еволюція Бойка від шістки до тринадцятки. Інтерв'ю возгордоненого Луценка
      Вєсті.UA
      19:38, сьогодні
      Мільйони на вітер: хто у Дніпрі відмиває гроші, цинічно прикриваючись АТОвцями
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Дитяче виховання – на вулиці і вдома
      Згадати все
      22:41, 22 січня
      Телеканал новин 24 Програми Політична кухня
      НЕГОДА В УКРАЇНІ КІР ВІКТОР ЯНУКОВИЧ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Як "прокол" Зеленського вплине на його рейтинги

      Політична кухня 2642 Читать новость на русском

      Виборча кампанія набирає обертів. А президентські вибори, які відбудуться у кінці березня 2019 року, встановлять рекорд за кількістю кандидатів у президенти. Готуйтесь до того, що у виборчому бюлетені ви знайдете дуже багато прізвищ.

      Нові кандидати у президенти

      Реєстрація кандидатів ще триває, усе нові й нові люди подають документи до Центральної виборчої комісії.

      Читайте також: Очікують мільйони: якою буде передвиборча кампанія Зеленського

      Серед кандидатів, про яких ми ще не розповідали є багато народних обранців. Це депутатка Ольга Богомолець, яка виступає проти медичних реформ Уляни Супрун, нардепи Віталій Купрій, Євген Мураєв та Олександр Вілкул. Також у президенти йде лідер "Соцпартії" Ілля Ківа, який є соратником міністра МВС Арсена Авакова.

      Виявив бажання балотуватися і колишній журналіст-розслідувач Дмитро Гнап, якого нещодавно висунула партія "Сила людей". І це ще не повний перелік кандидатів. 

      Кандидати у президенти України
      Кандидати у президенти України

      Чому так багато кандидатів на президентських виборах? Є кілька пояснень. Дехто з них дійсно мріє перемогти у виборах. І у деяких кандидатів, як показують соцопитування, є реальні шанси для цього.

      Інша категорія кандидатів – технічні. Їхня головна задача просто відтягнути голоси виборців у фаворитів кампанії, таким чином зменшивши шанс того чи іншого кандидата на перемогу. Але переважна більшість кандидатів цього разу розглядає президентські вибори, як важливу сходинку для парламентських перегонів, які теж відбудуться 2019 року.

      Якщо ж кандидат набере багато відсотків у березні, шанси у його політичної сили восени, теж непогані. До того ж, балотування у президенти – це присутність у медіа і збільшення впізнаваності на рівні країни.

      Арена для Юлії Тимошенко

      Лідеру "Батьківщини" Юлії Тимошенко впізнаванність ні до чого, вона в неї давно вже є. До того ж, Тимошенко мріє виключно про перемогу, усе інше її не цікавить. Її не влаштує друге місце на президентських виборах, хоча і воно дає їй хорошу можливість провести у Раду значно більшу кількість депутатів, ніж є у неї є зараз.

      Юлія Тимошенко прагне лише перемоги на виборах
      Юлія Тимошенко прагне лише перемоги на виборах

      Тимошенко цікавить виключно перемога. А для свого висунення у президенти вона обрала символічну дату – 22 січня, день соборності України. Отже, Тимошенко тепер вже офіційно вступає у гру, як кандидат.

      "Томос-тур" Петра Порошенка

      Тим часом, президент Петро Порошенко не поспішає подавати документи до Центральної виборчої комісії. І для цього є пояснення: зараз він продовжує поїздки по Україні із представленням нещодавно отриманого Томоса про автокефалію для Української православної церкви.

      Порошенко ще не зареєстрований у якості кандидата, тому йому складно дорікнути, що він використовує церкву у своїй агітаційній кампанії. Але так воно і є. Не менш цікавою є і регіональна специфіка агітації президента. Якщо на заході й у центрі, триває "Томос-тур", то на сході й на півдні Порошенко сподівається на підтримку мерів великих міст. І першим цю підтримку висловив мер Харкова Геннадій Кернес.

      Порошенко продовжує тур Україною
      Порошенко продовжує тур Україною

      В інтерв'ю журналу "Новое время" він заявив, що не буде піднімати тему Томосу, а розповідатиме виборцям, що зробив Порошенко для будівництва метро та інших інфраструктурних об'єктів у місті. Логіку Кернеса можна зрозуміти, проте не треба забувати, що мер Харкова завзято підтримував Віктора Януковича та Антимайдан.

      Натомість Порошенко ж був обраний, як політик, який підтримував революцію гідності. Така комбінація і союз з Кернесом безперечно допоможуть президенту здобути додаткові голоси у Харкові, але разом з тим, він може втратити голоси виборців з інших регіонів.

      "Прокол" Володимира Зеленського

      У центрі уваги нещодавно опинився ще один кандидат у президенти – Володимир Зеленський. Але це не та увага, якої він прагнув. Журналісти програми розслідувань "Схеми: корупція в деталях" виявили, що компанії, пов'язані з Зеленським продовжать працювати у Росії, попри чисельні заяви кандидата про зворотне.

      Незареєстрований кандидат у президенти Володимир Зеленський
      Незареєстрований кандидат у президенти Володимир Зеленський

      Шоумен є співзасновником кіпрської компанії, яка у свою чергу володіє трьома російськими компаніями. Коментуючи цю інформацію, Володимир Зеленський продемонстрував, що не вміє відповідати на незручні запитання журналістів.

      Зрештою, він визнав в інтерв'ю "Українській правді", що інформація, яку знайшли Схеми відповідає дійсності. Попри величезну радість опонентів Зеленського, навряд чи цей сюжет вплине на його рейтинги. Його цільова аудиторія – це молодь і ті, хто проти всіх.

      Та політику Зеленському не завадило б навчитися спілкуватися із журналістами, а не тільки з фанатами, відповідати за свої дії та вчинки та звітувати перед суспільством. До речі, це стосується усіх кандидатів у президенти.

      Автор: Крістіна Бердинських
      Теги: Президент України Новини політики Юлія Тимошенко Петро Порошенко Новини України Володимир Зеленський Відеоблоги Політична кухня
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Київ у полоні негоди: де ж була снігоприбиральна техніка?
      сьогодні , 20:30 Київ у полоні негоди: де ж була снігоприбиральна техніка?
      Артем Овдієнко 141
      Кір в Україні: симптоми небезпечної хвороби та його профілактика
      сьогодні , 20:03 Кір в Україні: симптоми небезпечної хвороби та його профілактика
      Ірина Полицька 89635
      Як вберегтися від кору: все про вакцинацію
      сьогодні , 17:54 Як вберегтися від кору: все про вакцинацію
      Яніна Ткачук 4331
      Кому заважає Книга відгуків і пропозицій
      сьогодні , 19:01 Кому заважає Книга відгуків і пропозицій
      Ірина Поліщук 202
      Be in trend: словничок fashion-термінів
      сьогодні , 18:00 Be in trend: словничок fashion-термінів
      Юлія Турелик 251
      Який прибутковий бізнес приховує сім'я Луценка
       19 січня 2018 , 11:00
      Наскільки відрізняється український середній клас від європейського: яскраві приклади
       4 лютого 2018 , 14:01
      Топ кандидатів у президенти, про яких ви навряд чи знаєте
       17 серпня 2018 , 20:00
      Чому насправді відкрили кримінальну справу проти Шабуніна
       19 серпня 2017 , 13:00
      Основні тенденції у виборчому марафоні: які гасла обрали політики
      28 грудня 2018 , 14:30
      Партійні скандали, формування, конфлікти та об'єдання: що приніс новий політичний сезон
       14 вересня 2018 , 14:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук