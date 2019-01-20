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      "Нафтогаз" компенсує понад 3 мільйони доларів Коломойському та партнерам

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      Ігор Коломойський
      Ігор Коломойський / Фото з відкритих джерел

      Лондонський міжнародний арбітражний суд зобов'язав НАК "Нафтогаз України" оплатити 75% судових витрат позивачів – трьом компаніям Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова.

      Про це йдеться у повідомленні юридичної фірми Fieldfisher, що представляє міноритаріїв "Укрнафти", передає "Інтерфакс-Україна".

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      Згідно з повідомленням, "Нафтогаз" повинен буде заплатити з власних коштів понад 3 мільйонів фунтів стерлінгів (3,8 мільйонів доларів).

      Як зазначають представники позивачів у релізі, таке рішення суд аргументував тим, що "успішною стороною" є "сторона, що виграла розгляд у цілому", оскільки суд відмовився оголосити акціонерну угоду повністю недійсною або такою, що не має законної сили.

      Як повідомлялося, акціонерну угоду між державою і міноритаріями "Укрнафти" було підписано в 2010 році за підтримки на той час прем'єр-міністра Юлії Тимошенко.

      Саме завдяки цій угоді "Приват" фактично повністю встановив контроль над діяльністю напівдержавної найбільшої видобувної компанії. У тому числі отримав можливість призначати своїх топ-менеджерів.

      У вересні 2015 року було опубліковано таємні договори між міноритаріями і топ-менеджерами "Укрнафти", згідно з якими члени правління компанії за додаткові мільйонні "гонорари" брали на себе зобов'язання працювати в інтересах офшорних акціонерів.

      З 2015 року "Приват" звернувся до Лондонського міжнародного арбітражного суду з вимогою зобов'язати "Нафтогаз" дотримуватися акціонерної угоди щодо "Укрнафти".

      Процес закінчився в квітні 2018 року і ключовий пункт угоди, що дозволяє "Привату" контролювати призначення керівника "Укрнафти", був визнаний таким, що не відповідає українському законодавству.

      Теги: Новини України Ігор Коломойський Нафтогаз Великобританія Нафта Укрнафта
      Джерело: 24 Канал
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