"Нафтогаз" компенсує понад 3 мільйони доларів Коломойському та партнерам

Лондонський міжнародний арбітражний суд зобов'язав НАК "Нафтогаз України" оплатити 75% судових витрат позивачів – трьом компаніям Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова.

Про це йдеться у повідомленні юридичної фірми Fieldfisher, що представляє міноритаріїв "Укрнафти", передає "Інтерфакс-Україна".

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Згідно з повідомленням, "Нафтогаз" повинен буде заплатити з власних коштів понад 3 мільйонів фунтів стерлінгів (3,8 мільйонів доларів).

Як зазначають представники позивачів у релізі, таке рішення суд аргументував тим, що "успішною стороною" є "сторона, що виграла розгляд у цілому", оскільки суд відмовився оголосити акціонерну угоду повністю недійсною або такою, що не має законної сили.

Як повідомлялося, акціонерну угоду між державою і міноритаріями "Укрнафти" було підписано в 2010 році за підтримки на той час прем'єр-міністра Юлії Тимошенко.

Саме завдяки цій угоді "Приват" фактично повністю встановив контроль над діяльністю напівдержавної найбільшої видобувної компанії. У тому числі отримав можливість призначати своїх топ-менеджерів.

У вересні 2015 року було опубліковано таємні договори між міноритаріями і топ-менеджерами "Укрнафти", згідно з якими члени правління компанії за додаткові мільйонні "гонорари" брали на себе зобов'язання працювати в інтересах офшорних акціонерів.

З 2015 року "Приват" звернувся до Лондонського міжнародного арбітражного суду з вимогою зобов'язати "Нафтогаз" дотримуватися акціонерної угоди щодо "Укрнафти".

Процес закінчився в квітні 2018 року і ключовий пункт угоди, що дозволяє "Привату" контролювати призначення керівника "Укрнафти", був визнаний таким, що не відповідає українському законодавству.