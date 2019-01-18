Від кого переховується Коломойський в Ізраїлі

Головному жартівнику української політики Ігорю Коломойському зарарз не до жартів. Бізнес-схеми, які роками годували імперію олігарха, загнали його в Ізраїль.

Ніде, крім землі обітованої, жити сьогодні олігарх не може. За нього взялося американське бюро розслідувань.

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І хоч він заперечує, що втік з Женеви через ФБР, розслідувачі видання "Новое Время" довели протилежне. З'ясувалось, що в США Коломойський має цілу бізнес-імперію.

Саме американські активи і можуть стати початком кінця Коломойського. Річ у тім, що колишній бізнес-партнер і друг олігарха Вадим Шульман звернувся до ФБР та звинуватив екс-приватівця в шахрайстві. Мовляв, той обманув його на півмільярда доларів.

В Ізраїлі діє закон про невидачу своїх громадян. Так склалося історично, що вони не видають своїх і там випрацювали концепцію, яка забороняє передавати своїх громадян іноземним службам,

– розповів кореспондент видання "Новое Время" Іван Верстюк.

Повернутися в Україну для Коломойського теж поганий варіант. З Порошенком він ворогує ще відтоді, як його видворили з крісла губернатора. В будь-який момент він може стати мішенню для підконтрольних президентові ГПУ чи СБУ.



Петро Порошенко та Ігор Коломойський

Рятувальним кругом для Ігоря Коломойського може стати нова лояльна влада. І таких кругів у нього є щонайменше три – Юлія Тимошенко, Володимир Зеленський та Олександр Шевченко.

Інвестиції у вибори можуть окупитися бізнесмену, адже одному лише "ПриватБанку" він винен понад 5 мільярдів доларів. А така сума занадто велика навіть для п'ятої у рейтингу багатіїв людини,

– зазначив народний депутат Єгор Соболєв.

Якщо ж усі рятувальні круги олігарха виявляться дірявими, а до його банківських рахунків доберуться працівники ФБР, то легендарна дніпропетровська бізнес-імперія може зазнати остаточного краху.