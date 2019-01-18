От кого скрывается Коломойский в Израиле

Главному шутнику украинской политики Игорю Коломойскому сейчас не до шуток. Бизнес-схемы, которые годами кормили империю олигарха, загнали его в Израиль.

Нигде, кроме земли обетованной, жить сегодня олигарх не может. За него взялось американское бюро расследований.

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И хотя он отрицает, что бежал из Женевы из-за ФБР, расследователи издания "Новое Время" доказали обратное. Выяснилось, что в США Коломойский имеет целую бизнес-империю.

Именно американские активы и могут стать началом конца Коломойского. Дело в том, что бывший бизнес-партнер и друг олигарха Вадим Шульман обратился в ФБР и обвинил экс-приватовца в мошенничестве. Мол, тот обманул его на полмиллиарда долларов.

В Израиле действует закон о невыдаче своих граждан. Так сложилось исторически, что они не выдают своих и там выработали концепцию, которая запрещает передавать своих граждан иностранным службам,

– рассказал корреспондент издания "Новое Время" Иван Верстюк.

Вернуться в Украину для Коломойского тоже плохой вариант. С Порошенко он враждует с тех пор, как его выдворили из кресла губернатора. В любой момент он может стать мишенью для подконтрольных президенту ГПУ или СБУ.



Петр Порошенко и Игорь Коломойский

Украинские активы олигарха арестованы или конфискованы. Спасательным кругом для Игоря Коломойского может стать новая лояльная власти. И таких кругов у него есть как минимум три – Юлия Тимошенко, Владимир Зеленский и Александр Шевченко.

Инвестиции в выборы могут окупиться бизнесмену сторицей. Ведь одному лишь "ПриватБанку" он должен более 5 миллиардов долларов. А такая сумма слишком велика даже для пятого в рейтинге богачей человека,

– отметил народный депутат Егор Соболев.

Если же все спасательные круги олигарха окажутся дырявыми, а к его банковским счетам доберутся работники ФБР, то легендарная днепропетровская бизнес-империя может окончательно разрушиться.