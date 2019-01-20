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      "Нафтогаз" компенсирует более 3 миллионов долларов Коломойскому и партнерам

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      Игорь Коломойский
      Игорь Коломойский / Фото из открытых источников

      Лондонский международный арбитражный суд обязал НАК "Нафтогаз Украины" оплатить 75% судебных расходов истцов – трем компаниям Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

      Об этом говорится в сообщении юридической фирмы Fieldfisher, представляющий миноритариев "Укрнафты", передает "Интерфакс-Украина".

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      Согласно сообщению, "Нафтогаз" должен будет заплатить из собственных средств более 3 миллионов фунтов стерлингов (3,8 миллионов долларов).

      Как отмечают представители истцов в релизе, такое решение суд аргументировал тем, что "успешной стороной" является "сторона, выигравшая рассмотрение в целом", поскольку суд отказался объявить акционерное соглашение полностью недействительным или таким, что не имеет законной силы.

      Как сообщалось, акционерное соглашение между государством и миноритариями "Укрнафты" было подписано в 2010 году при поддержке в то время премьер-министра Юлии Тимошенко.

      Именно благодаря этой сделке "Приват" фактически полностью установил контроль над деятельностью полугосударственной крупнейшей добывающей компании. В том числе получил возможность назначать своих топ-менеджеров.

      В сентябре 2015 года были опубликованы тайные договоры между миноритариями и топ-менеджерами "Укрнафты", согласно которым члены правления компании за дополнительные миллионные "гонорары" брали на себя обязательства работать в интересах оффшорных акционеров.

      С 2015 года "Приват" обратился в Лондонский международный арбитражный суд с требованием обязать "Нафтогаз" соблюдать акционерное соглашение по "Укрнафте".

      Процесс закончился в апреле 2018 года и ключевой пункт соглашения, позволяющий "Привату" контролировать назначения руководителя "Укрнафты", был признан не соответствующим украинскому законодательству.

      Теги: Новости Украины Укрнафта нефть Великобритания Нафтогаз Игорь Коломойский
      Источник: 24 Канал
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