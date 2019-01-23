Как САП и ГПУ "подыгрывают" украинским олигархам

Американские законы работают лучше, чем украинские. Например, украинский олигарх Дмитрий Фирташ, который был предшественником Игоря Коломойского, прилетел в Вену, где его сразу арестовали австрийские полицейские по запросу ФБР. Его обвиняли во взяточничестве в Индии.

Об этом в программе "Что это было?" рассказал главный редактор издания "Новое время" Виталий Сыч.

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Автор и ведущая программы добавила, что суд Австрии неоднозначно воспринимает доказательства, которые предоставила американская сторона. В целом судебный процесс длится уже пять лет, но окончательного решения пока нет.

Фирташа отпустили под залог, который до сих пор считают самой крупной в истории Австрии – более 100 миллионов евро. Такую сумму внес российский олигарх, близкий к Путину,

– отметил Сергей Лещенко.

Виталий Сыч сообщил, что ГПУ и СБУ играют не на стороне государства, а на стороне олигархии, в том числе и Коломойского. Эти два учреждения всячески препятствовали антикоррупционным расследованиям.

Олигарх и бизнесмен Дмитрий Фирташ

Несмотря на расследование САП и то, что НАБУ совместно с Генпрокуратурой доказали факт хищения государственных средств господином Фирташем на сумму в полмиллиарда гривен, все равно Фирташ продолжает контролировать многие украинские предприятия,

– заметила Моторевская.

Лещенко сказал, что Дмирий Фирташ запретил импорт, то есть ввоз в Украину, азотных удобрений, которые конкурируют с его собственными удобрениями. Таким образом создав монополию своих товаров, а украинские аграрии платят за его удобрения дороже, чем он их продает другим странам.

Смотрите полный выпуск программы "Что это было?" за 23 января 2019 года: