00:12
24 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      НЕПОГОДА В УКРАИНЕ КОРЬ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Как Кобзон санкций избежал и путь коллегам подсказал. Куда улетают друзья Путина
      Вєсті Кремля
      23:35, 23 января
      Вести.UA: эволюция Бойко от шестерки до тринадцатки. Интервью возгордоненого Луценко
      Вєсті.UA
      19:39, 23 января
      Миллионы на ветер: кто в Днепре отмывает деньги, цинично прикрываясь АТОшниками
      ЦРУ
      09:00, 23 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Детское воспитание – на улице и дома
      Згадати все
      22:41, 22 января
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      НЕПОГОДА В УКРАИНЕ КОРЬ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Как САП и ГПУ "подыгрывают" украинским олигархам

      17 Читати новину українською
      Дмитрий Фирташ
      Дмитрий Фирташ / Фото из свободных источников

      Американские законы работают лучше, чем украинские. Например, украинский олигарх Дмитрий Фирташ, который был предшественником Игоря Коломойского, прилетел в Вену, где его сразу арестовали австрийские полицейские по запросу ФБР. Его обвиняли во взяточничестве в Индии.

      Об этом в программе "Что это было?" рассказал главный редактор издания "Новое время" Виталий Сыч.

      Читайте также: Инвестиции для кандидатов в президенты: кто стоит за новыми политическими лицами

      Автор и ведущая программы добавила, что суд Австрии неоднозначно воспринимает доказательства, которые предоставила американская сторона. В целом судебный процесс длится уже пять лет, но окончательного решения пока нет.

      Фирташа отпустили под залог, который до сих пор считают самой крупной в истории Австрии более 100 миллионов евро. Такую сумму внес российский олигарх, близкий к Путину,
      – отметил Сергей Лещенко.

      Виталий Сыч сообщил, что ГПУ и СБУ играют не на стороне государства, а на стороне олигархии, в том числе и Коломойского. Эти два учреждения всячески препятствовали антикоррупционным расследованиям.

      Олігарх та бізнесмен Дмитро Фірташ

      Олигарх и бизнесмен Дмитрий Фирташ

      Несмотря на расследование САП и то, что НАБУ совместно с Генпрокуратурой доказали факт хищения государственных средств господином Фирташем на сумму в полмиллиарда гривен, все равно Фирташ продолжает контролировать многие украинские предприятия,
      – заметила Моторевская.

      Лещенко сказал, что Дмирий Фирташ запретил импорт, то есть ввоз в Украину, азотных удобрений, которые конкурируют с его собственными удобрениями. Таким образом создав монополию своих товаров, а украинские аграрии платят за его удобрения дороже, чем он их продает другим странам.

      Смотрите полный выпуск программы "Что это было?" за 23 января 2019 года:

       

      Теги: Новости Украины Новости политики САП СБУ ГПУ Дмитрий Фирташ
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за 23 января
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 23 января: непогода и корь в Украине, приговор Януковичу
      сегодня , 00:00 Главные новости 23 января: непогода и корь в Украине, приговор Януковичу
      15
      Собака-морячка, которая не предала Украину
      23 января , 22:05 Собака-морячка, которая не предала Украину
      Повернись живим 1999
      Как уберечься от кори: все о вакцинации
      23 января , 17:53 Как уберечься от кори: все о вакцинации
      Яніна Ткачук 4474
      Київ у полоні негоди: де була снігоприбиральна техніка?
      23 января , 20:30 Київ у полоні негоди: де була снігоприбиральна техніка?
      Артем Овдієнко 2199
      Корь в Украине: симптомы опасной болезни и ее профилактика
      23 января , 20:03 Корь в Украине: симптомы опасной болезни и ее профилактика
      Ірина Полицька 146910
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      Кандидаты в мэры Киева: политическое прошлое в инфографике
       20 октября 2015 , 19:50
      На Днепропетровщине в результате взрыва на шахте "Западно-Донбасская" погиб горняк
       19 апреля 2012 , 17:40
      Защитник Шахтера может получить дисквалификацию и не сыграть с Динамо – стала известна дата рассмотрения дела в КДК ФФУ
       26 июля 2018 , 15:40
      Самый страшный Lexus RX – сделан в Украине
       17 января , 10:52
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук