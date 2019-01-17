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      Имеет ли Порошенко шанс попасть во второй тур выборов: ответ журналистки

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      Имеет ли Порошенко шанс попасть во второй тур выборов
      Имеет ли Порошенко шанс попасть во второй тур выборов / 24 канал

      Если Петр Порошенко решит баллотироваться в Президенты Украины, то у него есть шансы попасть во второй тур выборов 2019 года.

      Об этом в программе "Что это было?" рассказала шеф-редактор сайта LB.ua Соня Кошкина.

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      Относительно переизбрания, то я не могу сказать. По моему мнению, тот, кто говорит, что президентом точно станет Порошенко, или Тимошенко, или Зеленский, или кто-либо другой, – это шарлатанство. Мы не можем этого знать, потому что ситуация меняется очень стремительно. Если одни прогнозы были весной, потом совсем другие летом и осенью, то я бы не давала сто процентов никому,
      – пояснила Кошкина.

      По ее словам, трудно оценить в процентах, что дает Порошенко со старта на выборах админресурс. Если под ним административная вертикаль, то это конечно большая помощь. Другие кандидаты тоже могут "построить такую сетку, однако, они на нее будут тратить большие деньги и организационные усилия, чем это сделают люди президента".

      Что такое административный ресурс?
      Это возможность кандидатов на выборы или партий использовать свое политическое положение или связи с правительственными учреждениями с целью влияния на результаты выборов.

      Напомним, президентские выборы состоятся 31 марта 2019 года. Согласно опросу, проведенному группой "Рейтинг", действующий глава государства Петр Порошенко сейчас только третий и его результат составляет всего 11,1%. Это почти вдвое меньше показателей Юлии Тимошенко – 20.8%. Владимира Зеленского поддерживают 13,4%.

      По состоянию на 17 января 11 человек подали документы в Центральную избирательную комиссию на участие в президентских выборах, которые состоятся в марте 2019 года.

      Смотрите полный выпуск программы "Что это было?" за 16 января 2019 года:

       

      Теги: Новости политики Новости Украины Выборы Президента 2019 Петр Порошенко ЦИК
      Источник: 24 канал
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