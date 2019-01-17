Премии и открытки для бюджетников: как Порошенко хочет купить наше будущее

Об использовании админресурса Порошенко, о "Томос-туре" и президентских выборах – в программе "Что это было?" рассказала шеф-редактор сайта LB.ua Соня Кошкина.

Об использовании админресурса Порошенко

По словам ведущей программы Евгении Моторевской, первое проявление использования админресурса Петром Порошенко состоялось в Чернигове. Перед Новым годом людям раздавали агитационные листовки с поздравлениями, а также деньги – 750 гривен. Якобы, их раздавали официально, потому что это были официальные премии для бюджетников.

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Однако есть два вопроса – во-первых, почему наличные, ведь сейчас 2019 год и банковская система работает, а во-вторых, почему на агитационных листовках фотография Порошенко с главой города.

О "Томос-туре" в Украине

Так называемый "Томос-тур" Порошенко является элементом его предвыборной кампании. К примеру, на парламентских выборах 2012 года ряд регионалов использовали святые мощи в качестве агитации. Было интересно, что они брали их в аренду, и Афон на этом неплохо зарабатывал. Но после того, как желающих взять мощи в аренду стало много, то афонские монахи решили, что украинским политикам они их больше не будут давать.

Однако политики были более изобретательными и решили купить часть мощей на американском сайте eBay. Сам Виктор Янукович в 2012 году на территории октябрьского госпиталя открыл так называемый "Афонский двор", привозили туда голову Иоанна Крестителя, которую потом возили по Украине. Электорально регионалам это не помогло.

О шансах Порошенко на президентских выборах

Если Петр Порошенко решит баллотироваться в Президенты Украины, то у него есть шансы попасть во второй тур выборов 2019 года. Относительно переизбрания, то я не могу сказать. По моему мнению, тот, кто говорит, что президентом точно станет Порошенко, или Тимошенко, или Зеленский, или кто-либо другой, – это шарлатанство. Мы не можем этого знать, потому что ситуация меняется очень стремительно. Если одни прогнозы были весной, потом совсем другие летом и осенью, то я бы не давала сто процентов никому.

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