"Выжимает максимум": какие козыри использует Порошенко перед выборами

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      Что это было? 46 Читати новину українською

      О Томосе, президентских амбициях Владимира Зеленского и предвыборных программах – в программе "Что это было" рассказала исполнительная директор общественной организации "Центр. UA" Инна Борзило.

      О Томосе и президентских выборах

      Томос – это один из краеугольных камней президентской кампании Петра Порошенко, поэтому он выжимает максимум из этой темы. Апелляция к церкви, к вере, получению Томоса – это абсолютно укладывается и объясняется ростом соответствующих настроений и запросов в обществе.

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      О президентских амбициях Зеленского

      В Украине отсутствуют традиционные политические силы, поэтому это разворачивает пространство для того, чтобы люди из шоу-бизнеса пробовали себя на пост президента Украины. Я не предвзята в этом, конечно, артисты могут это делать, но к этому не надо подходить как к новогоднему корпоративу, потому что это не профессионально. Это приравнивает политику к тому, что происходит в телеэкранах, хотя это не так – потому что это принятие ключевых решений для страны в интересах общества. Политика – это то, чему можно научиться.

      Лично я не уверена, что Владимир Зеленский, который является еще не зарегистрированным кандидатом, будет достойным политиком. Ведь он годами, по моему мнению, дискредитировал украинскую политику, высмеивая и обыгрывая ее в своих талантливых комедийных шоу. Конечно, он очень талантливый бизнесмен и комик, однако, я считаю, что он уже сильно нанес ущерб украинскому институту органов власти.

      О предвыборных программах кандидатов в президенты

      В предвыборных программах кандидатов в президенты не хватает технологичности. Ведь это все еще хорошие маркетинговые кампании, то есть билборды, обтекание буклетов, организация мероприятия и снятие рекламного ролика. Если говорить о содержании того, что маркетинг нам продвигает к голосованию, то здесь все очень плохо.

      У нас реально пропасть. Я очень призываю не полениться украинцам и следить за предвыборными программами, а именно полными текстами. Загрузите документы Word с сайта ЦИК и почитайте эту ерунду.

      Больше – смотрите в программе.

      Теги: Новости политики Новости Украины Выборы Президента 2019 Владимир Зеленский ЦИК Томос Петр Порошенко Что это было?
      Источник: 24 канал
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