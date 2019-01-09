"Вижимає максимум": які козирі використовує Порошенко перед виборами

Про Томос, президентські амбіції Володимира Зеленського та передвиборчі програми – у програмі "Що це було" розповіла виконавча директорка громадської організації "Центр. UA" Інна Борзило.

Про Томос та президентські вибори

Томос – це один з наріжних каменів президентської кампанії Петра Порошенка, тому він вижимає максимум з цієї теми. Апеляція до церкви, до віри, здобуття Томосу – це абсолютно вкладається і пояснюється зростанням відповідних настроїв і запитів в суспільстві.

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Про президентські амбіції Зеленського

В Україні відсутні традиційні політичні сили, тому це розгортає простір для того, щоб люди з шоу-бізнесу пробували себе на посаду президента України. Я не упереджена у цьому, звичайно, артисти можуть це робити, але до цього не треба підходити як до новорічного корпоративу, бо це не фахово. Це прирівнює політику до того, що відбувається в телеекранах, хоча це не так – бо це ухвалення ключових рішень для країни в інтересах суспільства. Політика – це те, чому можна навчатися.

Особисто я не переконана, що Володимир Зеленський, який є ще не зареєстрованим кандидатом, буде гідним політиком. Адже він роками, на мою думку, дискредитував українську політику, висміюючи та обігруючи її у своїх талановитих комедійних шоу. Звичайно, він дуже талановитий бізнесмен і комік, проте, я вважаю, що він вже забагато зашкодив українському інституту органів влади.

Про передвиборчі програми кандидатів у президенти

У передвиборчих програмах кандидатів у президенти бракує технологічності. Адже це все ще гарні маркетингові кампанії, тобто білборди, заверстування буклетів, організація заходу та зняття рекламного ролика. Якщо говорити про зміст того, що маркетинг нам просуває до голосування, то тут все дуже погано.

В нас реально прірва. Я дуже закликаю не полінуватися українців і стежити за передвиборчими програмами, а саме повними текстами. Завантажте документи Word з сайту ЦВК і почитайте цю дурню.

Більше – дивіться у програмі.