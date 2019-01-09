"Почитайте цю дурню": експертка різко прокоментувала передвиборчі кампанії
У передвиборчих програмах кандидатів у президенти бракує технологічності. Адже це все ще гарні маркетингові кампанії, тобто білборди, заверстування буклетів, організація заходу та зняття рекламного ролику.
Про це у програмі "Що це було?" розповіла виконавча директорка громадської організації "Центр. UA" Інна Борзило.
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За її словами, якщо говорити про зміст того, що маркетинг нам просуває до голосування на президентських виборах, то тут все дуже погано.
В нас реально прірва. Я дуже закликаю не полінуватися українців і стежити за передвиборчими програмами, а саме повними текстами. Завантажте документи Word з сайту ЦВК і почитайте цю дурню,
– наголосила Борзило.
Вона розповіла, що у когось це реально есе "як я провів літо", у когось список нездійсненних, нічим не підкріплених обіцянок, де ти не розумієш, хто це нашептав на вухо, звідки воно береться.
"Проблема в тому, що нам бракує якісних програм", – додала виконавча директорка громадської організації "Центр. UA".
Головні дати президентської виборчої кампанії 2019: інфографіка
Нагадаємо, президентські вибори відбудуться 31 березня 2019 року. Згідно з опитуванням, проведеним групою "Рейтинг", Петро Порошенко нині лише третій і його результат складає усього 11,1%. Це майже вдвічі менше за показники Юлії Тимошенко – 20.8%. Володимира Зеленського підтримують 13,4%.
Дивіться повний випуск програми "Що це було?" за 9 січня 2019 року: