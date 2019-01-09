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      "Почитайте цю дурню": експертка різко прокоментувала передвиборчі кампанії

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      Експертка різко прокоментувала передвиборчу кампанію
      Експертка різко прокоментувала передвиборчу кампанію / Фото з відкритих джерел

      У передвиборчих програмах кандидатів у президенти бракує технологічності. Адже це все ще гарні маркетингові кампанії, тобто білборди, заверстування буклетів, організація заходу та зняття рекламного ролику.

      Про це у програмі "Що це було?" розповіла виконавча директорка громадської організації "Центр. UA" Інна Борзило. 

      Читайте також: Яким обіцянкам кандидатів у президенти можна вірити: цікава відповідь експерта

      За її словами, якщо говорити про зміст того, що маркетинг нам просуває до голосування на президентських виборах, то тут все дуже погано. 

      В нас реально прірва. Я дуже закликаю не полінуватися українців і стежити за передвиборчими програмами, а саме повними текстами. Завантажте документи Word з сайту ЦВК і почитайте цю дурню,
      – наголосила Борзило.

      Вона розповіла, що у когось це реально есе "як я провів літо", у когось список нездійсненних, нічим не підкріплених обіцянок, де ти не розумієш, хто це нашептав на вухо, звідки воно береться.

      "Проблема в тому, що нам бракує якісних програм", – додала виконавча директорка громадської організації "Центр. UA".

      вибори
      Головні дати президентської виборчої кампанії 2019: інфографіка

      Нагадаємо, президентські вибори відбудуться 31 березня 2019 року. Згідно з опитуванням, проведеним групою "Рейтинг", Петро Порошенко нині лише третій і його результат складає усього 11,1%. Це майже вдвічі менше за показники Юлії Тимошенко – 20.8%. Володимира Зеленського підтримують 13,4%.

      Дивіться повний випуск програми "Що це було?" за 9 січня 2019 року:

       

      Теги: Новини політики Новини України Президентські вибори 2019 ЦВК
      Джерело: 24 канал
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