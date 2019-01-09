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      "Почитайте эту ерунду": эксперт резко прокомментировала предвыборные кампании

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      Эксперт резко прокомментировала предвыборную кампанию
      Эксперт резко прокомментировала предвыборную кампанию / Фото из открытых источников

      В предвыборных программах кандидатов в президенты не хватает технологичности. Ведь это все еще хорошие маркетинговые кампании, то есть билборды, обтекание буклетов, организация мероприятия и снятие рекламного ролика.

      Об этом в программе "Что это было?" рассказала исполнительная директор общественной организации "Центр. UA" Инна Борзило.

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      По ее словам, если говорить о содержании того, что маркетинг нам продвигает к голосованию на президентских выборах, то здесь все очень плохо.

      У нас реально пропасть. Я очень призываю не полениться украинцам и следить за предвыборными программами, а именно полными текстами. Загрузите документы Word с сайта ЦИК и почитайте эту ерунду,
      – отметила Борзило.

      Она рассказала, что у кого-то это реально эссе "как я провел лето", у кого-то список невыполнимых, ничем не подкрепленных обещаний, где ты не понимаешь, кто это нашептал на ухо, откуда оно берется.

      "Проблема в том, что нам не хватает качественных программ", – добавила исполнительный директор общественной организации "Центр UA".

      вибори

      Главные даты президентской избирательной кампании 2019: инфографика

      Напомним, президентские выборы состоятся 31 марта 2019 года. Согласно опросу, проведенному группой "Рейтинг", Петр Порошенко сегодня только третий и его результат составляет всего 11,1%. Это почти вдвое меньше показателей Юлии Тимошенко – 20.8%. Владимира Зеленского поддерживают 13,4%.

      Смотрите полный выпуск программы "Что это было?" по 9 января 2019 года:

       

      Теги: Новости политики Новости Украины ЦИК Выборы Президента 2019
      Источник: 24 канал
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      Новости за 9 января
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