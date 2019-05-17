Коломойский рассказал, почему приехал в Украину и что будет делать дальше

Игорь Коломойский вернулся – олигарх не ездил в Украину два года. Сейчас говорит, что никаких планов у него нет – "только отдых", а останется здесь на 5 лет. К слову, на инаугурацию к новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому прийти намерен.

В Украину Коломойский вернулся не из-за избрания Владимира Зеленского и не из-за бизнес-вопроса, об этом он рассказал журналистам программы "Схемы".

Читайте также: Почему Коломойский вернулся в Украину: мнения экспертов

Самолет группы "Приват" с Игорем Коломойским в ночь на 16 мая прилетел из Тель-Авива (Израиль) в Днепр. В тот же день и тем же самолетом олигарх прибыл в киевский "Борисполь". "Схемы" сообщают, что на борту самолета, на котором олигарх прилетел в Украину, также находились народный депутат от партии "Возрождение" Андрей Шипко и совладелец "95-го квартала" Тимур Миндич.

Почему и насколько вернулся

Журналистам программы "Схемы" Коломойский рассказал, что собирается делать дальше. Он утверждает, что ни с кем из представителей власти не встречался. На вопрос о встрече с новоизбранным Президентом Украины Владимиром Зеленским Коломойский четкого ответа не дал, объяснив – "если пригласят".

Пять следующих лет он решил прожить в Украине, потому что "надеется на верховенство права". При этом украинский олигарх утверждает, что его возвращение в Украину с президентством Зеленского якобы не связано.

Нет, никак не связано. Я приехал сюда и планирую здесь находиться в связи с семейными обстоятельствами. У меня сын планирует подписать контракт с баскетбольным клубом Украины,

– сказал он.

Коломойский отметил, что Администрацию Президента посещать намерений не имеет, ибо "планирует жить в Украине и наслаждаться жизнью без всяких посещений".

О Порошенко

Читайте также: В США рассказали, что думают о связи Зеленского с Коломойским

Бизнесмен отметил, что с Петром Порошенко не общался с июня 2017 года, а его президентство оценивает "неоднозначно".

"Есть и плюсы, и минусы. Мы выстояли в войне с Россией, правильно? Он – главнокомандующий. Но при этом, нас раздирали внутренние конфликты, которым он не препятствовал", – отметил Коломойский.

Планы

Коломойский утверждает, что хочет "просто летом отдыхать" и никакие активы в Украине его не интересуют – даже "Приватбанк".

​Я же сказал относительно "Приватбанка" – нас интересует юридическая оценка происходящего,

– пояснил бизнесмен.

Почему Украина национализировала "Приватбанк"?

После кризиса в банковской системе страны правительство 18 декабря 2016 года приняло решение о национализации "Приватбанка". Правительство тогда сослалось на предложение Национального банка и бывших акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых на то время были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. После национализации "Приватбанка" оба потеряли свои акции и назвали национализацию незаконной.



На сегодня "Приватбанк" и государство требуют от экс-владельцев банка дополнительного возмещения убытков. Стороны ведут споры как в судах Украины, так и в зарубежных судах. В начале апреля 2019 года Коломойский заявил, что не планирует возвращать себе "Приватбанк". Он был и является крупнейшим банком в Украине по объему активов

Как разворачиваются события по "Приватбанку"?

• Окружной админсуд Киева 18 апреля отменил решение о национализации "Приватбанка" по иску Коломойского. Суд решил, что процедура вывода неплатежеспособного "Приватбанка" с рынка с участием государства нарушает нормы законодательства.

• 19 апреля выяснилось, что суд также отменил решение НБУ от 13 декабря 2016 года относительно определения перечня связанных с банком физических и юридических лиц.

• 20 апреля Печерский суд Киева принял решение о расторжении договора личного поручительства бизнесмена Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования "Приватбанка" на сумму 9,2 миллиарда гривен, полученных до его национализации.

• 26 апреля стало известно, что Коломойский подал еще 5 исков. Его цель – отменить свою задолженность по кредитам Нацбанка.

Читайте также: Что будет с "Приватбанком" и чего ждать его клиентам

Инаугурация Владимира Зеленского

На церемонию инаугурации новоизбранного президента Украины Игорь Коломойский собирается прийти, если "приглашение дадут". Однако официальную ее часть олигарх планирует обойти в любом случае.

"Я не знаю – может на коктейль, на эту светскую часть – может приду. А на официальную – что мне там делать? Хлопать в ладоши? Куда идти, куда проходить – я никогда не был на подобных мероприятиях", – заявил Коломойский.

Когда состоится инаугурация Владимира Зеленского?

Утром 16 мая Верховная Рада наконец утвердила дату инаугурации Владимира Зеленского в соответствии с решением нардепов, которое поддержали 315 человек. Церемония состоится 20 мая. Пресс-служба Зеленского уже начала аккредитовать журналистов на событие. По их словам, инаугурация Владимира Зеленского начнется в 10:00.



Согласно Конституции, избранный президент должен принести присягу народу Украины на торжественном заседании Верховной Рады, которое проводят в сессионном зале украинского парламента. В день торжественного заседания Верховная Рада Украины не рассматривает других вопросов. Приведение Президента Украины к присяге осуществляет Председатель Конституционного Суда.

Интервью с Коломойским: смотрите видео