21:15
17 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      КОАЛИЦИЯ ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: День сурка в России. Геи стремительно захватывают РФ
      Вєсті Кремля
      22:10, 16 мая
      Вести.UA: Гордон против "русского мира". Как Порошенко заставил плакать Юнкера
      Вєсті.UA
      20:35, сегодня
      Кто водит за нос активистов и что будет на месте Летнего театра: расследование журналистов
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Наркомания в Союзе
      Згадати все
      01:04, 16 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      КОАЛИЦИЯ ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Коломойский рассказал, почему приехал в Украину и что будет делать дальше

      202 Читати новину українською
      Коломойский озвучил свои планы после возвращения в Украину
      Коломойский озвучил свои планы после возвращения в Украину / ТАСС

      Игорь Коломойский вернулся – олигарх не ездил в Украину два года. Сейчас говорит, что никаких планов у него нет – "только отдых", а останется здесь на 5 лет. К слову, на инаугурацию к новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому прийти намерен.

      В Украину Коломойский вернулся не из-за избрания Владимира Зеленского и не из-за бизнес-вопроса, об этом он рассказал журналистам программы "Схемы". 

      Читайте также: Почему Коломойский вернулся в Украину: мнения экспертов

      Самолет группы "Приват" с Игорем Коломойским в ночь на 16 мая прилетел из Тель-Авива (Израиль) в Днепр. В тот же день и тем же самолетом олигарх прибыл в киевский "Борисполь". "Схемы" сообщают, что на борту самолета, на котором олигарх прилетел в Украину, также находились народный депутат от партии "Возрождение" Андрей Шипко и совладелец "95-го квартала" Тимур Миндич.

      Почему и насколько вернулся

      Журналистам программы "Схемы" Коломойский рассказал, что собирается делать дальше. Он утверждает, что ни с кем из представителей власти не встречался. На вопрос о встрече с новоизбранным Президентом Украины Владимиром Зеленским Коломойский четкого ответа не дал, объяснив – "если пригласят".

      Пять следующих лет он решил прожить в Украине, потому что "надеется на верховенство права". При этом украинский олигарх утверждает, что его возвращение в Украину с президентством Зеленского якобы не связано.

      Нет, никак не связано. Я приехал сюда и планирую здесь находиться в связи с семейными обстоятельствами. У меня сын планирует подписать контракт с баскетбольным клубом Украины,
      – сказал он.

      Коломойский отметил, что Администрацию Президента посещать намерений не имеет, ибо "планирует жить в Украине и наслаждаться жизнью без всяких посещений".

      О Порошенко

      Читайте также: В США рассказали, что думают о связи Зеленского с Коломойским

      Бизнесмен отметил, что с Петром Порошенко не общался с июня 2017 года, а его президентство оценивает "неоднозначно".

      "Есть и плюсы, и минусы. Мы выстояли в войне с Россией, правильно? Он – главнокомандующий. Но при этом, нас раздирали внутренние конфликты, которым он не препятствовал", – отметил Коломойский.

      Планы

      Коломойский утверждает, что хочет "просто летом отдыхать" и никакие активы в Украине его не интересуют – даже "Приватбанк".

      ​Я же сказал относительно "Приватбанка" нас интересует юридическая оценка происходящего,
      – пояснил бизнесмен.

      Почему Украина национализировала "Приватбанк"?
      После кризиса в банковской системе страны правительство 18 декабря 2016 года приняло решение о национализации "Приватбанка". Правительство тогда сослалось на предложение Национального банка и бывших акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых на то время были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. После национализации "Приватбанка" оба потеряли свои акции и назвали национализацию незаконной.

      На сегодня "Приватбанк" и государство требуют от экс-владельцев банка дополнительного возмещения убытков. Стороны ведут споры как в судах Украины, так и в зарубежных судах. В начале апреля 2019 года Коломойский заявил, что не планирует возвращать себе "Приватбанк". Он был и является крупнейшим банком в Украине по объему активов

      Как разворачиваются события по "Приватбанку"?

      • Окружной админсуд Киева 18 апреля отменил решение о национализации "Приватбанка" по иску Коломойского. Суд решил, что процедура вывода неплатежеспособного "Приватбанка" с рынка с участием государства нарушает нормы законодательства.

      • 19 апреля выяснилось, что суд также отменил решение НБУ от 13 декабря 2016 года относительно определения перечня связанных с банком физических и юридических лиц.

      • 20 апреля Печерский суд Киева принял решение о расторжении договора личного поручительства бизнесмена Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования "Приватбанка" на сумму 9,2 миллиарда гривен, полученных до его национализации.

      • 26 апреля стало известно, что Коломойский подал еще 5 исков. Его цель – отменить свою задолженность по кредитам Нацбанка.

      Читайте также: Что будет с "Приватбанком" и чего ждать его клиентам

      Инаугурация Владимира Зеленского

      На церемонию инаугурации новоизбранного президента Украины Игорь Коломойский собирается прийти, если "приглашение дадут". Однако официальную ее часть олигарх планирует обойти в любом случае.

      "Я не знаю – может на коктейль, на эту светскую часть – может приду. А на официальную – что мне там делать? Хлопать в ладоши? Куда идти, куда проходить – я никогда не был на подобных мероприятиях", – заявил Коломойский.

      Когда состоится инаугурация Владимира Зеленского?
      Утром 16 мая Верховная Рада наконец утвердила дату инаугурации Владимира Зеленского в соответствии с решением нардепов, которое поддержали 315 человек. Церемония состоится 20 мая. Пресс-служба Зеленского уже начала аккредитовать журналистов на событие. По их словам, инаугурация Владимира Зеленского начнется в 10:00.

      Согласно Конституции, избранный президент должен принести присягу народу Украины на торжественном заседании Верховной Рады, которое проводят в сессионном зале украинского парламента. В день торжественного заседания Верховная Рада Украины не рассматривает других вопросов. Приведение Президента Украины к присяге осуществляет Председатель Конституционного Суда.

      Интервью с Коломойским: смотрите видео

      blog_ava
      Новые прогнозы букмекеров на Евровидение-2019: кому пророчат победу
      сегодня
      25374
      Теги: Администрация Президента Новости Украины Новости политики Петр Порошенко Игорь Коломойский Инаугурация Зеленского Владимир Зеленский Приватбанк
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Климкин уходит с поста главы МИД: основные достижения и критика министра
      сегодня , 19:54 Климкин уходит с поста главы МИД: основные достижения и критика министра
      Світлана Попова 191
      Коаліція у Верховній Раді розпалася: що далі?
      сегодня , 19:02 Коаліція у Верховній Раді розпалася: що далі?
      Анастасія Кримова 538
      Какие продукты вызывают рак и стоит ли от них отказываться
      сегодня , 19:00 Какие продукты вызывают рак и стоит ли от них отказываться
      Олександр Бевза 193
      Кто и как формирует коалицию в парламенте: инфографика
      сегодня , 18:04 Кто и как формирует коалицию в парламенте: инфографика
      Ірина Поліщук 216
      Рейтинги "предпочтительных" премьеров – тест на узнаваемость при выборах в Раду
      сегодня , 17:02 Рейтинги "предпочтительных" премьеров – тест на узнаваемость при выборах в Раду
      Злой Одессит 1082
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук