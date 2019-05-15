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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ

      Что будет с "Приватбанком" и чего ждать его клиентам

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      Четыре судебные решения по делу "Приватбанка" вынесли украинские суды в пользу олигарха Игоря Коломойского. И это в течение одного месяца. Нацбанк и Минфин готовят апелляции в высшие судебные инстанции.

      Поэтому бывшие акционеры "Приватбанка" Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов пошли в украинские суды доказывать, что национализация было не законной.

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      "Национализация была одним из вариантов решения проблемы "Приватбанка" и она была больше связана не с самим антимонопольным положением. А с фигурой самого Игоря Валерьевича, его непредсказуемостью. Он пугает всех", – сказала экс-корпоративный секретарь "ПриватБанка".

      13 мая украинские судьи приняли очередное решение в пользу экс-приватовцев – подтвердили, что проверка Привата инспекторами Нацбанка за два месяца до национализации была неправомерной.

      Суд, к сожалению, подтвердил ложные выводы о том, что НБУ не вправе осуществлять банковское регулирование и надзор,
      – отметил юрист Национального банка Украины Виктор Григорчук.

      Хотя проверять банки – даже не право, а обязанность НБУ. А результаты той проверки показали, что "Приватбанк" был неплатежеспособным.

      То, что суд признал национализацию Привата неправомерной, дает основания экс-акционерам требовать многомиллиардную компенсацию. В Нацбанке готовят жалобы в высшие судебные инстанции.

      Если не будет политической воли, Коломойский всегда выигрывает. Даже если придется доказать, что солнце встает на Западе – украинский суд подтвердит право олигарха так считать,
      – отметил финансовый аналитик Dragon Capital Сергей Фурса.

      В судах в настоящее время около 240 дел, связанных с "Приватбанком". Как в Украине, так и за ее пределами. Впрочем, если и их государство проиграет – это не вернет банк Коломойскому. Законодательство не предусматривает механизма отката национализации.

      Тогда его просто ликвидируют и даже если под "Приват" специально напишут отдельный закон – финучреждение будет вынуждено вернуть деньги, которые вливал в него Минфин в 2017-2018 годах, чтобы спасти. И если Коломойский снова не найдет деньги, чтобы закрыть финансовую дыру – банк ликвидируют.

      приватбанк коломойський зеленський
      "Приватбанк" национализировали в 2016 году

      "Сейчас его самая большая проблема, это суд в Лондоне. И он пытается выстраивать свою стратегию защиты таким образом – он создает проблемы в Украине, для того чтобы потом сесть за стол переговоров с государством и договориться", – добавил финансовый аналитик Dragon Capital Сергей Фурса.

      О необходимости договариваться с экс-акционерами банка, которые вывели из "Привата" на подконтрольные фирмы миллиардные суммы, говорят и в команде новоизбранного президента Владимира Зеленского.

      Я считаю, что наиболее целесообразным будет решение мирных вопросов. И "Приватбанк" продолжал существовать, за несколько лет стал вновь частным, а не государственным, и мы все разошлись спокойно и все были довольны и счастливы,
      – сказала экс-корпоративный секретарь "Приватбанка" Виктория Страхова.

      Договоренности с олигархом – не лучшее решение. Но если государство таки проиграет Привату – сесть за стол переговоров придется. Иначе Украине грозит новый экономический кризис. Приватбанк еще слишком велик. Его ликвидация обвалит гривну, повлечет инфляцию, негативно повлияет на ВВП. А Украина может остаться без нового транша МВФ.

      "Кроме МВФ, очень обеспокоены западные дипломаты, политические риски, волатильность в такой стране, которая могла бы служить примером для других постсоветских государств – это очень неприятно и опасно", – подытожил журналист-расследователь журнала "Новое Время" Иван Верстюк.

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      Обеспокоены и иностранные инвесторы, которые вложили деньги в украинскую экономику и рискуют их потерять. Поэтому, в случае эскалации конфликта между Игорем Коломойским и государством, ждать новых инвестиций не приходится. А значит речь не идет и об экономическом росте.

      Почему Украина национализировала "Приватбанк"?
      "Приватбанк" был и является крупнейшим банком в Украине по объему активов. Но после кризиса в банковской системе страны правительство 18 декабря 2016 года приняло решение о национализации "Приватбанка". Правительство тогда сослалось на предложение Национального банка и бывших акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых в то время были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. После национализации "Приватбанка" оба потеряли свои акции и назвали национализацию незаконной.

      На сегодняшний день "Приватбанк" и государство требуют от экс-владельцев банка дополнительного возмещения убытков. Стороны ведут споры как в судах Украины, так и в иностранных судах. В начале апреля 2019 года Коломойский заявил, что не планирует возвращать себе "Приватбанк".

      Как разворачиваются события вокруг "Приватбанка"?

      • Окружной админсуд Киева 18 апреля отменил решение о национализации "Приватбанка" по иску Коломойского. Суд решил, что процедура вывода неплатежеспособного "Приватбанка" с рынка с участием государства нарушает нормы законодательства.

      • 19 апреля выяснилось, что суд также отменил решение НБУ от 13 декабря 2016 года по определению перечня связанных с банком физических и юридических лиц.

      • 20 апреля Печерский суд Киева принял решение о расторжении договора личного поручительства бизнесмена Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования "Приватбанка" на сумму 9,2 миллиарда гривен, полученных с его национализации.

      • 26 апреля стало известно, что Коломойский подал еще 5 исков. Его цель – отменить свою задолженность по кредитам Нацбанка.

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      Автор: Виктория Кутьина, Леся Выговская
      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Финансы Игорь Коломойский МВФ Деньги Приватбанк
      Источник: 24 канал
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