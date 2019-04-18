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      Окружной админсуд Киева отменил национализацию "Приватбанка", – НБУ

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      "Приватбанк"
      "Приватбанк" / фото из открытых источников

      Окружной админсуд Киева по иску бывшего совладельца "Приватбанка" Игоря Коломойского принял решение, которым установил: процедура вывода неплатежеспособного ПАО КБ "Приватбанк" с рынка с участием государства нарушает нормы действующего законодательства.

      Об этом информирует пресс-служба суда.

      Там отмечают: основаниями для принятия такого решения были, в том числе, недоказанности ответчиками наличия определенных законом оснований для отнесения "Приватбанка" к категории неплатежеспособных, в результате чего в дальнейшем была инициирована процедура его национализации, и собственно нарушения процедуры национализации банка, порядок которой регламентирован на законодательном уровне.

      Таким образом, процедура национализации "Приватбанка" была признана судом безосновательной и осуществленной с многочисленными нарушением действующего на тот момент законодательства.

      Новость дополняется..

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      Теги: Судьи НБУ Игорь Коломойский Новости Украины Новости политики Приватбанк
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