Окружний адмінсуд Києва скасував націоналізацію "Приватбанку", – НБУ

Окружний адміністративний суд Києва за позовом колишнього співвласника "Приватбанку" Ігоря Коломойського прийняв рішення, яким встановив: процедура виведення неплатоспроможного ПАТ КБ "Приватбанк" з ринку за участю держави порушує норми чинного законодавства.

Про це інформує прес-служба суду.

Там зазначають: підставами для ухвалення такого рішення були, в тому числі, недоведеність відповідачами наявності визначених законом підстав для віднесення "Приватбанку" до категорії неплатоспроможних, внаслідок чого в подальшому було ініційовано процедуру його націоналізації, та, власне, порушення процедури націоналізації банку, порядок якої регламентований на законодавчому рівні.

Таким чином, процедура націоналізації "Приватбанку" була визнана судом безпідставною та такою, що здійснена з численними порушенням діючого на той момент законодавства.

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