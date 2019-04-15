Это полный бред, – Гонтарева о желании Коломойского получить компенсацию за "Приватбанк"

Экс-владелец "Приватбанка" олигарх Игорь Коломойский требует компенсацию в 2 миллиарда долларов. Бывшая глава НБУ Валерия Гонтарева заявила, что требования необоснованные.

В комментарии НВ Бизнес, она заявила, что возмещение "это полный бред. У банка не было не то что капитала, там была дыра 5,5 млрд долларов, которую государство и закрыло".

Читайте также: Коломойский, "Приватбанк" и государство: почему за все рассчитываются украинцы

"Я думаю, это самый большой fraud в истории финансового мира. Так что весь мир наблюдает за этим кейсом", – отметила Гонтарева.

Сам Коломойский заявлял, что "Приватбанк", как явление, ему не нужен. "Но там лежало два миллиарда долларов капитала. Пусть вернут – и нет вопросов". Олигарх настаивает, что он в этой ситуации является жертвой, которую ограбили.

При этом сам он должен еще около 5 миллиардов долларов. Это – те деньги, которые государство заплатило, чтобы "Приватбанк" работал. Однако этот нюанс Коломойский тактично обходит в своих заявлениях.

Что случилось с "Приватбанком"? "Приватбанк" работает на рынке Украины с 1992 года, был и является крупнейшим банком по объему активов. Но после кризиса в банковской системе правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых на тот момент были Коломойский и Боголюбов, принял решение о национализации крупнейшего на украинском рынке финучреждения. Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, из-за которой они потеряли свои акции, незаконной. А вот "Приватбанк" и государство требуют от экс-владельцев дополнительного возмещения убытков. Сейчас стороны ведут судебные споры как в Украине, так и заграницей. Например, в июне 2018 года НБУ подал иск в Швейцарию к Коломойскому за невыполнения им обязательств по кредитам рефинансирования, выданным "Приватбанку" в период между 2008 и 2015 годами.