Коломойский, "ПриватБанк" и государство: почему за все рассчитываются украинцы

Украинцы могут заплатить 2 миллиарда долларов компенсации олигарху Коломойскому за приватизацию банка. Бывший собственник подал иск о признании недействительным договор купли-продажи государством и требует денежную компенсацию.

В декабре 2016 года государство национализировало "ПриватБанк", а чтобы не было паники, народ успокаивала экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева.

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Однако причины для волнения были. Тогда на спасение банка, главным акционером которого был олигарх Игорь Коломойский, государство направило 5 миллиардов долларов.



В 2016 году среди украинцев была паника

То, что от банкротства его спасали за счет налогоплательщиков – украинцы осознали не сразу.

Сам выкуп государством был осуществлен непосредственно в интересах господина Коломойского, чтобы избежать дальнейшего уголовного преследования в отношении доведения банка к категории неплатежеспособных,

– сказал адвокат Ростислав Кравец.

Сейчас же, спустя 2,5 года после национализации появились новые слухи: Игорь Коломойский может вернуть себе "ПриватБанк". Олигарх подал иск о признании недействительным договор купли-продажи государством и требует компенсации в 2 миллиарда долларов.

Он может вполне получить "ПриватБанк" и обратно какую-то компенсацию. То есть в худшем случае Украина может пострадать на огромные суммы,

– сказал основатель инвестиционной группы "УНИВЕР" Тарас Козак.

Получается, что налогоплательщики вынуждены будут заплатить олигарху Коломойскому еще раз. И это еще не все – национализация "ПриватБанка" была требованием МВФ для предоставления Украине очередного транша.

Это просто разрушит наше сотрудничество с МФВ. В таких условиях МВФ не будет сотрудничать и уйдет. Во-первых, мы оплатим Коломойскому 2 миллиарда, а еще получим экономический кризис, потому что МВФ уйдет,

– отметил финансовый аналитик Dragon Capital Сергей Фурса.

И хотя экс-министр финансов Украины Александр Данилюк уверяет: Коломойский не вернет контроль над "ПриватБанком" даже по решению суда. Мол, нет юридического механизма. Однако юристы это отрицают.



Игорь Коломойский хочет вернуть "ПриватБанк"

"У Коломойского есть достаточно высокие шансы выиграть все эти дела, вернуть себе акции Приватбанка, получить соответствующие компенсации и фактически украинцы в третий раз заплатят за этот банк его долги", – сказал адвокат Ростислав Кравец.

Чтобы Коломойский получил компенсацию за "ПриватБанк", суд должен признать, что национализацию провели с нарушениями. А это вполне возможно, особенно, если помнить, что наши суды до конца не реформировали. В СМИ появилась информация, что решения могут принять еще до второго тура.