Що буде з "Приватбанком" і чого чекати його клієнтам

Чотири судові рішення у справі "Приватбанку" винесли українські суди на користь олігарха Ігоря Коломойського. І це упродовж одного місяця. Нацбанк та Мінфін готують апеляції до вищих судових інстанцій.

Тому колишні акціонери "Приватбанку" Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов пішли в українські суди доводити, що націоналізація була не законною.

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"Націоналізація була одним із варіантів вирішення проблеми "Приватбанку" і вона була більше пов'язана не з самим антимонопольним становищем. А з фігурою самого Ігоря Валерійовича, його непередбачуваністю. Він лякає усіх", – сказала екс-корпоративний секретар "Приватбанку".

13 травня українські судді прийняли чергове рішення на користь екс-приватівців - підтвердили, що перевірка Привату інспекторами Нацбанку за два місяці до націоналізації була неправомірною.

Суд, на превеликий жаль, підтвердив хибні висновки про те, що НБУ не вправі здійснювати банківське регулювання і нагляд,

– зазначив юрист Національного банку України Віктор Григорчук.

Хоча перевіряти банки – навіть не право, а обов'язок НБУ. А результати тієї перевірки показали, що "Приватбанк" справді був неплатоспроможним.

Те, що суд визнав націоналізацію Привату неправомірною, дає підстави екс-акціонерам вимагати багатомільярдну компенсацію. У Нацбанку готують скарги до вищих судових інстанцій.

Якщо не буде політичної волі, Коломойський завжди виграє. Навіть якщо доведеться довести, що сонце встає на Заході – український суд підтвердить право олігарха так вважати,

– зазначив фінансовий аналітик Dragon Capital Сергій Фурса.

У судах наразі близько 240 справ, пов'язаних із "Приватбанком". Як в Україні, так і за її межами. Втім, якщо і їх держава програє – це не поверне банк Коломойському. Законодавство не передбачає механізму відкату націоналізації.

Тоді його просто ліквідують і навіть, якщо під "Приват" спеціально напишуть окремий закон – фінустанова буде змушена повернути гроші, які вливав в неї Мінфін у 2017-2018 роках, аби врятувати. І якщо Коломойський знову не знайде гроші, щоб закрити фінансову діру – банк ліквідують.



"Приватбанк" націоналізували у 2016 році

"Зараз його найбільша проблема, це суд в Лондоні. І він намагається вибудовувати свою стратегію захисту таким чином – він створює проблеми в Україні, для того щоб потім сісти за стіл перемовин із державою і домовитись", – додав фінансовий аналітик Dragon Capital Сергій Фурса.

Про необхідність домовлятися із екс-акціонерами банку, які вивели із "Привату" на підконтрольні фірми мільярдні суми, кажуть і у команді новообраного президента Володимира Зеленського.

Я вважаю, що найбільш доцільним буде вирішення мирних питань. І "Приватбанк" продовжував існувати, за декілька років став знов приватним, а не державним, і ми всі розійшлися спокійно і всі були задоволені і щасливі,

– сказала екс-корпоративний секретар "Приватбанку" Вікторія Страхова.

Домовленості з олігархом - не найкраще рішення. Але якщо держава таки програє Привату - сісти за стіл перемовин доведеться. Інакше Україні загрожує нова економічна криза. Приватбанк досі надто великий. Його ліквідація обвалить гривню, спричинить інфляцію, негативно вплине на ВВП. А Україна може залишитись без нового траншу МВФ.

"Крім МВФ, дуже занепокоєні західні дипломати, політичні ризики, волатильність в такій країні, яка могла би бути прикладом для інших пострадянських держав – це дуже неприємно і небезпечно", – підсумував журналіст-розслідувач журналу "Новое Время" Іван Верстюк.

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Занепокоєні й іноземні інвестори, які вклали гроші в українську економіку і ризикують їх втратити. Тож, в разі ескалації конфлікту між Ігорем Коломойським та державою, чекати на нові інвестиції не доводиться. А отже не йдеться і про економічне зростання.

Чому Україна націоналізувала "Приватбанк"?"Приватбанк" був і є найбільшим банком в Україні за обсягом активів. Але після кризи у банківській системі країни уряд 18 грудня 2016 року ухвалив рішення про націоналізацію "Приватбанку". Уряд тоді послався на пропозицію Національного банку і колишніх акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов. Після націоналізації "Приватбанку" обоє втратили свої акції і назвали націоналізацію незаконною.



На сьогодні "Приватбанк" і держава вимагають від екс-власників банку додаткового відшкодування збитків. Сторони ведуть суперечки як у судах Україні, так і в закордонних судах. На початку квітня 2019 року Коломойський заявив, що не планує повертати собі "Приватбанк".

Як розгортаються події щодо "Приватбанку"?

• Окружний адмінсуд Києва 18 квітня скасував рішення про націоналізацію "Приватбанку" за позовом Коломойського. Суд вирішив, що процедура виведення неплатоспроможного "Приватбанку" з ринку за участю держави порушує норми законодавства.

• 19 квітня з’ясувалось, що суд також скасував рішення НБУ від 13 грудня 2016 року щодо визначення переліку пов'язаних з банком фізичних і юридичних осіб.

• 20 квітня Печерський суд Києва прийняв рішення про розірвання договору особистої поруки бізнесмена Ігоря Коломойського по кредитах рефінансування "Приватбанку" на суму 9,2 мільярда гривень, отриманих до його націоналізації.

• 26 квітня стало відомо, що Коломойський подав ще 5 позовів. Його мета – скасувати свою заборгованість за кредитами Нацбанку.