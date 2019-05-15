Чи можна було оминути націоналізацію "Приватбанку": інтерв'ю з учасницею процесу

Про націоналізацію "Приватбанку", чи можна було її оминути, про симпатію до Ігоря Коломойського та подальшу долю установи – в ефірі 24 каналу розповіла експертка з банківської діяльності у команді Зеленського Вікторія Страхова.

Симпатія до Коломойського

– Я не симпатик Ігоря Коломойського, я розділяю певні речі і вдячна за те, що він зробив.

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– По-перше, я з Дніпропетровської області, тому вдячна за те, що було в 2014 році – він проявив свою сміливість, очолив область та в певними методами він зупинив або доклався до зупинки російської агресії в області.

– Те, що було зроблено у 2014 році – це певне валютне хеджування. Я не симпатик олігарха, але розумію певні операції, які робив, певні проблеми, які були в "Приватбанку".

Вікторія Страхова була координатором процесу приватизації "Приватбанку". Вона представляла урядову сторону, хоча не була співробітником жодного органу.

Вікторія Страхова працювала у "Приватбанку", а зараз є експерткою у команді Володимира Зеленського.

Про націоналізацію Приватбанку

– Націоналізація була одним з варіантів, щоб вирішити проблему "Приватбанку", яка мала дві основи. Перша – це антимонопольна і вона більше пов’язана не з самим монопольним становищем, а з Ігорем Коломойським, його непередбачуваності, яка лякає усіх. Особливо – наших зовнішніх партнерів. Саме тому у документах МВФ, то згадка про націоналізацію "Приватбанку" була ще в меморандумах 2015 року.

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– Друге, як будь-який банк, як будь-яка людина, яка брала кредити, а Ігор Коломойський видавав їх своїм компаніям, виступаючи банкіром і позичальником. То знецінення національної валюти і самих активів України, призводило до того, що формально недостатньо зарезервованими були кредити.

– Уся тяганина з Коломойський коштує, вже за оцінками націоналізованого "Приватбанку", 1,2 мільярди гривень на рік на судові витрати. В мене є інформація, що "Приватбанк" виконав рішення та перерахував 4 мільйони фунтів стерлінгів Коломойському чи його юристам, за рішенням Лондонського суду. Тобто, ефективність ніяка, тому потрібно вирішити це питання так, як воно планувалося.

Чому Україна націоналізувала "Приватбанк"?"Приватбанк" був і є найбільшим банком в Україні за обсягом активів. Але після кризи у банківській системі країни уряд 18 грудня 2016 року ухвалив рішення про націоналізацію "Приватбанку". Уряд тоді послався на пропозицію Національного банку і колишніх акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов. Після націоналізації "Приватбанку" обоє втратили свої акції і назвали націоналізацію незаконною.



На сьогодні "Приватбанк" і держава вимагають від екс-власників банку додаткового відшкодування збитків. Сторони ведуть суперечки як у судах Україні, так і в закордонних судах. На початку квітня 2019 року Коломойський заявив, що не планує повертати собі "Приватбанк".

Чи можна було оминути націоналізацію

– Були інші варіанти й це можна побачити на прикладі інших банків, які мали до 2019 року проблеми з капіталом, ліквідністю. Їх тягнуть, тому можливо, був варіант робити спецрежим для "Приватбанку", оскільки він великий і не вливати туди 5 мільярдів державних цінних паперів, які мають вплив на державний борг.

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– Це був один з варіантів, але він не влаштовував, зважаючи на фігуру Ігоря Коломойського. Не влаштовував він МВФ, Валерію Гонтареву та Петра Порошенка. Тому навіть валіціонували норми меморандуму, які прописувалися.

– Якщо спочатку вони передбачали розмиття долі поточних власників. То вже фінальний меморандум на 2016 рік – повністю вихід поточних аукціонерів зі складу "Приватбанку".

Чи залишиться "Приватбанк" державним

– "Приватбанк" в будь-якому випадку залишиться державним, але для того, щоб його швидше продати, потрібно вирішити питання з олігархом Ігорем Коломойським і тією судовою тяганиною, яка наразі відбувається. "Фарш" неможливо повернути назад і суто юридично навіть якщо "Приватбанк" відновиться, то залишаться проблеми з портфелем, бо його все одно доведеться забезпечувати.

– Коломойському доведеться знову докапіталізовувати, а це тяжко. Тим більш, йому не вигідно це робити. По-друге, при зміні керівництва потрібно буде погоджувати структуру власності, ділову репутацію, бізнес-план тощо. Я сумніваюся, що поточний склад правління НБУ все це зробить, хоч вони мають на це повноваження.

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– Я вважаю, що це неможливо і суто з юридичної точки Коломойський подає до суду, щоб виграти справу, але чи потрібен йому банк – не думаю, більш доцільною для нього буде компенсація