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      Про боротьбу з корупцією та ставлення до Коломойського: інтерв'ю з експерткою штабу Зеленського

      Он воно як 10 Читать новость на русском

      Про корупцію, реформи та ставлення до олігарха Ігоря Коломойського – у програмі "Он воно як" з Денисом Бігусом та Алісою Юрченко розповіла експертка "Зе-команди" з антикорупційної політики та голова Ради громадського контролю НАБУ Галина Янченко.

      Про посаду в команді Зеленського 

      – Я вважаю себе консультантом Володимира Зеленського, а також формую антикорупційну політику наступного президента. До розробки програми кандидата та виборчого процесу було залучено багато людей, всі вони, як і я, працювали на волонтерських засадах.

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      – Що нас приваблювало в цій позиції? А те, що Зеленський міг не лише слухати, але й чути та сприймати. Тобто більшість тих речей, які пропонували експерти, внесені в кінцеву президентську програму розвитку країни. 

      Про корупцію

      – Тривалий час я досліджувала всі тонкощі антикорупційної політики, а також те, які кроки потрібно зробити, аби зменшити чи викорінити корупцію. До слова, абсолютно викорінити корупцію неможливо. Але можна зробити так, аби корупція не впливала на якість життя громадян.

      – Щодо команди Володимира Зеленського, то там антикорупційною політикою займається не одна людина. Напевно найбільше я співпрацюю з Русланом Рябошапкою. Хоча він менше брав участь у розробці програми. 

      Руслан Рябошапка
      Руслан Рябошапка

      Про реформи

      – Я вважаю, що Володимир готовий втілювати зміни, які запропонували експерти. Зокрема це доводить і те, що він під час дебатів на "Олімпійському" неодноразово говорив і про зняття депутатської недоторканості, і про антикорупційні реформи. Крім того, він говорить про такі важливі речі й під час зустрічей з міжнародними партнерами.

      Про ставлення до Ігоря Коломойського

      – Щодо Коломойського все доволі неоднозначно. Якщо ми визначаємо його, як олігарх, який прагне мати вплив на політику для власного збагачення, то це погано. Однак, згадаймо, як ще чинний президент Петро Порошенко сам призначав Ігоря Коломойського губернатором Дніпропетровської області, аби той зупинив агресію. 

      Більше – дивіться у програмі.

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      Теги: Володимир Зеленський Петро Порошенко Гроші Он воно як Корупція Реформи Ігор Коломойський
      Джерело: 24 канал
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