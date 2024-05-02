Про це повідомив спікер Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.
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Ми не можемо виключати те, що підлий і підступний ворог може зіпсувати людям свято і просто у Великодню ніч, завдати ракетних ударів,
– зазначив Євлаш.
При цьому він наголосив, що Повітряні сили України готові до відбиття нападу противника. Водночас людям усе ж слід проявити пильність і не ігнорувати повітряну тривогу попри те, що це свято.
"Однак людям потрібно бути уважними у будь-який час, незважаючи чи це Великдень або просто звичайний якийсь середньостатистичний день", – додав спікер.
Посилення заходів безпеки перед Великоднем
- Українці відзначатимуть Великдень уже цієї неділі – 5 травня. Війна внесла свої корективи у святкування, а тому вони проходитимуть з певними обмеженнями.
- У Центрі протидії дезінформації РНБО України застерегли щодо можливих провокацій ворога під час Великодніх свят, зокрема там зазначили, що є імовірність ракетних обстрілів.