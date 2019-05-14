Конституційний суд завдав удару кампанії Порошенка і швидко "поЗЕленів": шокуюче розслідування

Конституційний суд останні тижні постійно в центрі уваги, як і його голова – Станіслав Шевчук. Спочатку удар по закону про незаконне збагачення, який одночасно завдав удару по кампанії кандидата Порошенка. Потім – зустріч з представником Зеленського, позбавлення візи в США, конфлікт навколо інавгурації. У програмі "Наші гроші" – про позеленіння Конституційного Суду та роль брата його керівника.

Конституційний суд в Україні має надзвичайні повноваження.

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Одним своїм рішенням він може відмінити покарання за незаконне збагачення, скасувати люстрацію чи визнати закон про мову неконституційний.

І якщо він здається, що далеко-далеко від людей – він насправді надзвичайно важлива інституція. Вона має значення в історії – як порохова бочка. Суд може вирішити найважливіші питання, які будуть мати значення для історії України,

– наголосила адвокат Тетяна Козаченко.



Адвокат Тетяна Козаченко

Пам'ятаєте, як у 2010 році Віктор Янукович сконцентрував усю владу в своїх руках? Це, знову ж таки, дозволило йому зробити рішення Конституційного суду. Тож не дивно, що кожна влада намагається отримати контроль над КС.

Нинішній склад Конституційного суду очолює Станіслав Шевчук. Зараз під ним захиталося крісло. Частина суддів КС готові проголосувати за його дострокове звільнення. А сам Шевчук уже відкрито заговорив про конфлікт з командою Петра Порошенка. І встиг провести щонайменше одну конфіденційну зустріч з ключовим представником наступного глави держави.

Окремі члени Конституційного суду дуже швидко переорієнтувалися на нову владу,

– заявив Петро Порошенко.



Станіслав Шевчук

Одне зі свідчень конфлікту між Порошенком та Шевчуком – скасування статті за незаконне збагачення. Скандальне рішення, яке Конституційний суд прийняв у лютому, у розпал передвиборчої кампанії – било по іміджу Порошенка. І питання навіть не в тому, що в Порошенка не хотіли знести цю статтю. Там вважали невчасним момент. Момент, вкрай невигідний для Порошенка як кандидата.

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Суддя Конституційного суду у відставці Віктор Шишкін пояснює: яке питання виносити на розгляд і коли – у КС вирішує тільки одна людина. Його очільник.

У голови КС є виключне повноваження формувати порядок денний на свій смак, на свій розсуд. Решта суддів можуть бути лише "прохачем", я застосую таке слово. Тобто вони приходять і говорять: я готовий, моя справа готова, я прошу поставити в порядок денний,

– розповів Віктор Шишкін, суддя Конституційного суду у відставці.



Віктор Шишкін

Невдовзі, у березні 2019, голова КС Станіслав Шевчук прийняв у власному кабінеті переговорника з команди Зеленського-Коломойського – Андрія Богдана.

За день до цього у нас з Володимиром Зеленським зустрічала посол США і було піднято питання про рішення Конституційного суду про "незаконне збагаченні". І я поїхав до свого товариша, з яким дружу понад 10 років, голові Конституційного суду Станіславу Шевчуку,

– сказав Андрій Богдан, представник Зеленського і адвокат Коломоського.



Андрій Богдан

Це саме той Богдан, який одночасно і адвокат олігарха Ігоря Коломойського, і штабіст Володимира Зеленського. Для Коломойського – він інформатор про справи у Зе-команді.

Ну і нарешті голова Конституційного суду сам розповів про свої проблеми з командою Порошенка. Дав інтерв’ю, в якому звинуватив Петра Олексійовича у політичному тиску.



Шевчук про Порошенка Шевчук про Порошенка

Тож давайте познайомимося з цим братом, про якого Шевчук згадав в інтерв'ю. Раніше його звали Денис Шевчук. Але після революції влітку 2014 року він змінив ім’я. Тепер він Рулав Одд. Ви можете пам’ятати Шевчука-Одда по історіям зі ЗМІ. Його називали "фейковим" організатором Євромайдану, бо він єдиний оголошував про саморозпуск мітингарів. А ще сам себе делегував на круглий стіл Кравчука у грудні 2013 року.



Рулав Одд (Денис Шевчук) Рулав Одд (Денис Шевчук)

Але зараз ми розкажемо про інше. Брати Шевчуки ну дуже близькі. І пов’язують їх не тільки родинні стосунки, але й робочі. За нашими даними, Рулав Одд приїжджав до Станіслава Шевчука в КС і навіть спробував завести своїх людей у структуру суду. Натомість Шевчук для родини брата винайняв держдачу.

Закритий паркінг Конституційного суду. В'їзд на територію за парканом тримають два шлагбауми та охоронці. Пропускають виключно службові авто – у розпорядженні кожного судді однакові Toyota Camry. 7 березня ми фіксуємо на службовому паркінгу КС чорну Suzuki Vitara. Авто стоїть на території суду, а потім спокійно їде геть. Власник цієї машини не суддя і навіть не працівник Конституційного суду. Господар автівки – тесть Рулава Одда, брата голови Конституційного суду.



Авто тестя Рулава Одда Авто тестя Рулава Одда

Сам тесть живе у Харкові, а автомобілем у Києві користується родина брата голови КС. Ми кілька разів фіксуємо цю машину поруч з КС. А ще зустрічаємо у 16 кілометрах від нього – біля будинку, де мешкає брат голови Конституційного суду і його дружина. Будинок розташований на території закритого комплексу "Пуща-Водиця" Державного управління справами. Тут же помічаємо ще одне авто, яким користується родина Оддів.



Авто, яким користується родина Оддів Авто, яким користується родина Оддів

Машини їдуть ось до цього будинку. Елітний маєток на 550 квадратних метрів на закритій території з 2019 року офіційно орендує Катерина Одд – дружина брата Голови Конституційного суду.



Елітний маєток на 550 квадратних метрів Елітний маєток на 550 квадратних метрів

Перші фотографії Катерини Одд у Пущі-Водиці з підписами "мой двор такой красивый" з'явились у соц мережах у 2014-му році. Тоді і до кінця 2018-го року цей маєток для родини брата орендував Станіслав Шевчук, голова КС.

Фото з будинком в соцмережі на сторінці Катерини Одд

Рулав Одд настільки близький брату, що Станіслав Шевчук кілька років поспіль вказував його у своїй декларації поруч з дружиною та сином

І скоріш за все причина – будинок. Держдача, яку орендував Шевчук, у 2015 році різко стрибнула в ціні. Пояснити таку розкіш могли тільки доходи Рулава Одда.

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Брат голови КС – бізнесмен. Але специфічний. Як заробляє гроші цей бізнес ілюструє одна зі справ ГПУ. Прокуратура відкрила її ще в липні 2017 року, коли Шевчук був просто суддею, а не головою Конституційного Суду.

Справа стосується державного підприємства "Укрхімтрансаміак" та приватної "Української морської транспортної компанії". Співзасновник фірми – брат голови Конституційного суду. Державне підприємство у 2016 році уклало з фірмою Рулава договір про надання допоміжних послуг на 10 мільйонів гривень.



Схема з фірмами Схема з фірмами

Але ніякі послуги фірма брата голови КС держпідприємству не надавала. Принаймні так каже слідство. Тож близько 10 мільйонів гривень, за версією ГПУ, просто вивели і поділили між своїми.

Ми виявили цю схему, ми її підсвітили, а далі ми не маємо права втручатися ні в одну сферу влади,

– стверджує нардеп Сергій Мельничук.

Народний депутат Сергій Мельничук у 2017 році очолював міжфракційне депутатське об’єднання, де серед іншого розбирали ситуацію на ДП "Укрхімтрансаміак".



Сергій Мельничук Сергій Мельничук

Тоді у парламенті виявили фінансові порушення на ДП і роль у схемах з розкрадання бюджету компанії брата голови КС. Відтоді минуло вже два роки – підозри в ГПУ досі не підписані. Тож з одного боку, у Луценка ще у 2017 відкрили справу щодо фірми брата голови КС. З іншого – в якийсь момент ця справа там почала припадати пилом.

Хтось притримує розгляд справи,

– пояснює Мельничук.

Але Шевчук про неї не забув і, звісно, при кожній згадці причетність брата до корупційної схеми спростовує.



Шевчук про брата і корупційну схему Шевчук про брата і корупційну схему

Тим часом брат нарощував у КС власний вплив. У вересні 2018 року Станіслав Шевчук підписав подання на розгляд суддів про призначення заступником Секретаріату суду Вадима Гончаренка. Колишнього менеджера з бізнесу, пов’язаного з його братом.

Гончаренко теж родом із Харкова. Диплом юриста отримав тільки у 2016 році, натомість майже 12 років працює у сфері геології і надр на держслужбі. До того, як і Рулав Одд, працював у бізнесі. Обоє керували компаніями Олега Кіяшка.

Схема Гончаренка, Кіяшка, Одда У соціальних мережах усі троє дружать і нині. При чому цілими родинами. У розділі друзів Кіяшка та Гончаренка і діти, і батьки родини брата голови Конституційного суду. Вони не просто підписані одне на одного, наприклад, в особистих привітання з днем народження Гончаренко називає одда дорогим другом. той у відповідь його рідним. Соцмережі Кіяшка, Гончаренка, Одда На пропозицію призначення Гончаренко в Секретаріат звернули увагу кілька суддів Конституційного суду. Тож ймовірний ставленник брата посаду не отримав. Але історію не забули

Лист суддям Лист суддям

Михайло Чужмир, Дмитро Лабоженко, Денис Нев'ядомський. Цих людей також можна зайти у переліку друзів родини Оддів. І знову ж таки, взаємні привітання і обміни теплими словами.



Цих людей також можна зайти у переліку друзів родини Оддів Цих людей також можна зайти у переліку друзів родини Оддів



Взаємні привітання і обміни теплими словами Взаємні привітання і обміни теплими словами

Усіх трьох друзів Одда у лютому 2019 року Станіслав Шевчук призначив своїми позаштатними радниками.



Друзів Одда у лютому 2019 року Станіслав Шевчук призначив своїми позаштатними радниками Друзів Одда у лютому 2019 року Станіслав Шевчук призначив своїми позаштатними радниками

Але попрацювали у суді вони недовго. Після закидів колег щодо незаконності розпоряджень, Шевчуку довелось звільнити усіх позаштатних радників. Та згадки про них теж увійшли до Листа, яким судді закликали Голову КС до відставки.

За іронією долі судді Конституційного суду підписали його саме в той день, коли Шевчук приймав у своєму кабінеті представника Зе-каманди Андрія Богдана. А вже за два тижні брат голови Конституційного суду Рулав Одд – позеленів. Звісно, не буквально, але публічно. Одразу після першого туру президентських виборів, його фотографію у соціальній мережі прикрасив недвозначний логотип "Зе! Команда".



Фото із логотипом "Зе-команда!" Фото із логотипом "Зе-команда!"

Трохи пізніше брат голови КС чомусь прибрав цю аватарку. А в самому КС почали розглядати порушення його очільника.