Журналісти оприлюднили листування "Зе-команди": хто впливає на кандидата

Володимир Зеленський все таки представив свою команду. Щоправда, це – лише "фасадні обличчя". До Bihus.info потрапили копії переписок працівників штабу Володимира Зеленського. Вони дають розуміння того, що штаб Зеленського працює під керівництвом зовсім інших людей. І саме вони мають шанси в майбутньому обіймати високі посади і фінансові потоки.

З листування штабу Володимира Зеленського стало зрозуміло, що у команді кандидата діє чотири сфери впливу: "Дядя", "Нижні", "Регіони" та "Квартал".

Група "Дядя"

7 лютого – початок активної президентської кампанії кандидата Зеленського. Координатор "Зе-команди" Олександр Корнієнко пояснив, що коїться в штабі кандидата:



Листування штабу Зеленського

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Співрозмовник Корнієнка виконавчий продюсер кварталу Сергій Трофімов. Нині він теж працює в штабі "Зе". На початку лютого після чергової зустрічі, на якій був присутній Корнієнко, останній дає розклад про сфери впливу. Трофімов резюмує: "Дурдом"



Листування штабу Зеленського

Ми маємо великі шанси побачити людей, які приймають рішення у цьому штабі на посадах або потоках. Їх тримають не публічними, а отже час знайомитися. І розглянути кожну із груп.

Почнемо з найцікавішої групи під назвою "Дядя". Чому така назва? Керує цією групою адвокат олігарха Ігоря Коломойського Андрій Богдан. Саме Коломойського у листуванні працівники штабу називають "Дядей" або ж "Человеком из Женевы".

Вплив на штаб Коломойський заперечив журналістам, але водночас не приховує, що Богдан його інформатор.

Сьогодні з ним розмовляв: "Ну, як у вас справи?". Він говорить: "Все нормально, все добре. О першій конференція КМІСу, яка останні рейтинги…,

– сказав Коломойський.

Присутність і активну діяльність Богдана штаб Зеленського визнав лише після попереднього нашого розслідування. Ми розповідали, що адвокат Коломойського та його помічник в часи керування Дніпропетровської ОДА Богдан регулярно навідувався до штабу Зеленського. А як представник штабу – зміг зустрітись з директором Антикорупційного бюро Артемом Ситником.



Андрій Богдан

Потім роль Богдана Зеленський визначав як суто юридичну. А публічний спікер штабу Разумков навіть наголошував, що Богдан нічого не вирішує.

З переписки можна зробити декілька висновків. По-перше, навіть самі штабісти чітко знають від якого "Дяді" в них Богдан. По-друге, він не просто нічого не вирішує, а виступає окремою групою в штабі. Він з’явився там задовго до деяких "кварталівців" і його функціонал обмежується далеко не тільки юридичними питаннями

Листопад 2018 року. Ще офіційно не оголошено про висування Зеленського. Співробітники штабу Корнієнко пишуть продюсеру "Кварталу 95" Трофімову:



Листування штабу Зеленського

Не юридичні компетенції Богдана підтверджуються зокрема знятим нами відео. На ньому Богдан обідає з групою саме медійників у кафе поряд зі штабом. Поруч з адвокатом – "кварталівець" і ведучий Артем Гагарін. Саме він проводив передвиборчу вечірку в штабі Зеленського.



Зустріч штабу Зеленського з Богданом



Артем Гагарін​

Навпроти Богдана Кирило Тимошенко – засновник продакшину Good media, яка займається трансляціями, зйомкою соціальної та політичної реклам. Зокрема, Тимошенко просував партію УКРОП та близького соратника Коломойського – Бориса Філатова на пост мера Дніпра.



Кирило Тимошенко

В листуванні штабістів Тимошенка згадують саме як члена групи "Дядя".



Листування штабу Зеленського

Самого Богдана штабісти називають своїм "сожителем по общаге" і скаржаться один одному на постійний тиск та контроль з його боку.



Листування штабу Зеленського

Богдан вимагає використати учасників "Ліга сміху" в агітації за Зе. Ця ідея не подобається решті учасників штабу. Однак агітацію "Ліги сміху" за кандидата Зеленського зафіксувала громадянська мережа "Опора". Відео зі Зеленським показували перед початком концертів, наприклад, у Броварах та Ірпіні.

Вплив юриста Богдана на медіа настільки масивний , що решта штабістів намагаються створити окремий медіаофіс без нього. Причому співрозмовники чудово розуміють, що він так само не самостійна персона.



Листування штабу Зеленського



Листування штабу Зеленського

Логічно припустити, що людина Коломойського команди отримує від самого Коломойського. Та олігарх каже: систематичної участі в кампанії не приймає.

Журналісти: Члени команди його називають медіаофіс. Дослівно з окремим фінансуванням і окремими повноваженнями. Чим він займається? Він дає вказівки з приводу, наприклад, участі учасників "Ліги сміху" у передвиборчій агітації. Як ви можете це прокоментувати? Чи знаєте ви про це?

Коломойський: Ніяк не можу прокоментувати. Я не беру участі в щоденній чи якійсь систематичній участі в передвиборчій кампанії. Тому я нічого не можу сказати. "Лга сміху" – продукт, який транслюється на плюсах. Ось це я знаю.

А от ми в цьому не впевнені. Якщо Андрій Богдан може впливати на Володимира Зеленського в штабі, то інші пов'язані з олігархом люди можуть це робити прямо в домашній атмосфері.

Родина Зеленських через кіпрську фірму Aldorante Limited володіє квартирою в елітному будинку біля Верховної Ради, на Грушевського, 9-А. Тут же двома квартирами володіє родина бізнес-партнерів Зеленського Сергія і Бориса Шефірів.

Помешкання в цьому ж будинку належить і соратнику Ігоря Коломойського Тімуру Міндічу. Це на його авто нині возять Зеленського. Також тут проживає інша близька до Коломойського людина – голова Волинської облради Ігор Палиця. Авто, записане на пов’язану з Палицею фірму, їздить в кортежі Зеленського. Квартиру на Грушевського Палиця орендує.

Цілком імовірно, що саме тут можуть проходити найзакритіші зустрічі і перемовини. І так: для цього Ігорю Коломойському не обов’язково брати систематичну участь. Його люди можуть чудово впоратися.

Група "Нижні"

Доки Андрій Богдан тяжіє до Коломойського, наступні групу ми пов’язуємо з біднішим, але політично — надзвичайно впливовим, персонажем. Її називають "Ніжні", за прізвищем лідера групи — юриста Сергія Нижного.

Нижний і його юридична компанія раніше вже співпрацювали з "Кварталом", консультували студію щодо податків. Зараз Ніжнія, за словами штабістів, теж абсолютно окрема одиниця.

Нижний: Ми юристи, юридична компанія, яка має контракт з політичною партією, і надаємо їм правову допомогу, консультуємо по всіх питаннях юридичних, наші партенри.

Журналістка: А безпосередньо ви. Нас цікавить ваша роль, тому що за нашими даними Ви маєте досить великий вплив в команді, тому що перед Вами навіть звітують. Чи це відповідає дійсності?

Нижний: Пані Маріє, я координую роботу юристів, як партнер компанії, яка залучена в процес як зовнішній консультант.

Водночас в листуванні вплив Нижного виглядає теж ширшим, ніж просто юридичні консультації.

Окрім цього юрист засвітився в історії з квартирою нардепа та соратника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка. У минулому році журналісти "Наших грошей" з’ясували, що житло для безквартирного Геращенка орендує його тесть. Орендує в елітному будинку на київському Печерську.

Читайте розслідування "Наших грошей" про квартиру Геращенка: Як Геращенко сів на шию своєму тестю: резонансне розслідування

Власником квартири, яку згодом "розбили" на дві, відзначився 62-річний мешканець околиці Києва. Але під час підготовки матеріалу власником другої половинки квартири Геращенка став саме Сергій Нижний.

До цього, у 2016 році він вже працював з помічницею нардепа Мариною Мацегорою. Принаймні, вона представляла його інтереси як позивача у суді. Попри це, будь-який зв’язок з Геращенком адвокат тоді спростував.

Нині Геращенко відкрито підтримує Володимира Зеленського. Він пише довжелезніц пости про те, чому буде добре коли Зе стане президентом.

Ось наприклад: Зеленського Геращенко називає кандидатом надії. А Нижний очолює одну зі штабних груп цього ж кандидата надії.

І тут неможливо не сказати наступне: Антон Геращенко екс-радник і відданий соратник міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Геращенко ніколи не говорить те, що йде у розріз з планами Арсена Борисовича.

При цьому, Арсен Аваков вже ледь не відкрито йде проти чинного президента Петра Порошенка. А це може означати, що його ставка вже зроблена. Сам Нижний каже: Геращенко просто його сусід і не більше: "Він сусід мій, я купив квартиру, а він знімає поруч на сходовій клітині".

Про лояльність Авакова до кампанії Зеленського Нижний каже наступне:

Нижний: Нічого не знаю про цю підтримку, крім тої інформації, що є в ЗМІ, і я теж її уважно читаю, і роблю якісь свої висновки. І все.

Журналістка: тобто ви не підтримуєте стосунки і це не може впливати на..?

Нижний: Абсолютно. Я знайомий особисто з 5 чи 6 десятками народних депутатів , багато з ким у мене не погані стосунки. Але це нічого не означає.

Група "Регіони"

Лідером групи "Регіони" є Ілля Павлюк, якого в переписках вони називають Ілля Миколайович. Він розв'язує питання по роботі в регіонах, але ще допомагає з центральним штабом.

Наприклад, 1 березня Павлюк запитав у координатора "Зе-штабу" в Київській області Ольги Коваль, чи потрібні фізичні особи зі стабільним доходом та без боргів для наповнення виборчого фонду. У розмові з журналістами Ольга спростувала цю переписку.

Журналісти: У березні до вас звертався Ілля Павлюк з проханням знайти фізичних осіб підприємців для поповнення виборчого фонду грошима? Ви знайшли цих осіб?

Коваль: Не знаю. Не було таких жодних звернень. Я взагалі не знаю про що Ви.

Більше того стверджує, що взагалі не знає Павлюка. Проте інші учасники листування та працівники штабу підтверджують його роль в команді.

За спостереженнями журналістів, мікроавтобус, який записаний на брата Павлюка, постійно чергує під штабом або під сусіднім кафе, де команда періодично проводить наради. Основна робота Павлюка – координація та фінанси регіональних представників "Зе-команди".

Зокрема він тісно спілкується з екс-"ударівцем" у Львівській міській раді – Анатолієм Крачковським, який надіслав Павлюку фото банківського чеку. В якому видно, що той перерахував 80 тисяч гривень на громадську організацію "Зе-команди".



Чек від Анатолія Крачевського на суму у 80 тисяч гривень

Тоді Ілля Павлюк призначив зустріч Анатолію Крачевському:



Листування штабу Зеленського

Листування штабу Зеленського Листування штабу ЗеленськогоЛистування штабу Зеленського Аналогічна переписка є з Олександром Дануці з міста Кропивницький. Він колишній учасник "БПП", а нині вирішує питання мотивованих членів дільниць виборчих комісій та рахує загальний бюджет оплати.

В переписці Дануца для чогось надіслав Павлюку номер своєї банківської картки. Не важко здогадатися для чого. Цілком ймовірно, що перераховує гроші водій Іллі Павлюка. Періодично авто зривається з чергування та їде до найближчого банківського терміналу. Там водій зупиняється, закидає кудись гроші, а після чого повертається на базу.



Водій Павлюка

Павлюк займається фінансами та координацією, але його немає на сайті "Зе-команди". Чому? Тому що репутація регіонального координатора сумнівна.

Більшість згадок Павлюка у ЗМІ стосуються його діяльності часів Януковича. У статтях того періоду Павлюка називають "рішалою на митниці", "посередником у митних питаннях" та навіть "королем контрабанди у Західному регіоні". Про успішність короля свідчить епізод з його викраденням. Викуп, який сплатила родина Павлюка, склав два мільйони доларів готівкою.

Ілля Павлюк також був помічником відомого своїми великими та дорогими маєтками народного депутата Ігоря Калєтніка. В момент піку популярності Павлюка на митниці, Калєтнік офіційно її очолював.



Ігор Калєтнік

Бізнесові питання Павлюк вирішує тільки в листуваннях, адже його бізнес-партнери за сумісництвом займаються підтримкою "Зе-команди".

Авто записане на Ігоря Голінея так само фіксували поблизу виборчого штабу Зеленського. Зрозуміло, чому про Павлюка воліють навіть не згадувати. Штаб Зеленського раніше навіть спростовував його причетність до "Зе-команди".

Не знаю звідки у вас інформація про причетність Павлюка до команди. Впринципі, я з Павлюком знайомий й доволі давно. Але я з багатьма знайомий, проте ця людина не є в нашій команді. Зараз я не знаю, чим він займається,

– заявив представник штабу Зеленського.

Та Павлюк не просто долучений до процесу, а керує ним, адже штабісти йому звітують.



Корнієнко про Павлюка

Також підтверджують різку опозиційність групою Андрія Богдана, який засіхає не лише на юридичні питання та медіа, а й намагається влізти й в питання регіонів.



Листування штабу Зеленського

Листування штабу Зеленського Листування штабу ЗеленськогоЛистування штабу Зеленського

Продюсер "95 кварталу", координатор "Зе-команди" та контрабандист на чолі – ідеальна команда.

Як помічник регіонала комуніста почав займатися регіонами у Зеленського, журналісти спробували дізнатися про це у нього особисто.

Журналісти: Доброго дня. Ілля Миколайовичу?

Павлюк: Ні, А хто це?

Журналісти: Так, а якщо Ви не Ілля Миколайович. Я шукаю пана Павлюка.

Павлюк: Ні, а хто це? Скажіть!

Журналісти: Мене звати Марія.

Павлюк: А що передати йому? Скажіть.

Журналісти: Нехай перетелефонує, я буду дуже вдячна, треба особисто переговорити з ним.

Павлюк: Добре.

Уявити, що телефоном Павлюка користується не він, а якийсь його знайомий доволі складно. Тому скоріше за все ми чули самого "короля контрабанди". Але у будь-якому разі нам ніхто не передзвонив.

Група "Квартал"

"Шафірами" у листуванні називають братів Бориса та Сергія Шефірів. Це – бізнес-партнери Володимира Зеленського по кіноіндустрії. Вони, як і новоспечений політик, сценаристи й продюсери, а також художні керівники та автори "Студії Квартал-95".

Якраз участь Шефірів в штабі кандидата у президенти абсолютно несекретна. Головну роль грає Сергій або, як його називають, Сергій Нахманович. Саме він розв'язує фінансові питання.



Cергій Шефір



Листування штабу Зеленського



Листування штабу Зеленського



Листування штабу Зеленського



Листування штабу Зеленського

"Заплатимо ЗП в офісі" – трактувань це не потребує. Це означає: принесемо в офіс гроші й роздамо. Це – порушення закону. Але хай кине в Зеленського камінь той штаб, який цього не робив. Втім, штаб Володимира нічим не кращий за інших.

Згаданий у переписках Михайло Федоров координує "Зе Діджитал". Результати його роботи – в коментарях під сюжетами про команду Володимира Зеленського. У листуванні з одним з "Шафірів" Федоров зазначив, що збільшив бюджет на інтернет-ботів, які захищатимуть від атак.



Володимир Зеленський та Михайло Федоров



Листування штабу Зеленського

Далі на фінансові питання Шефір відповів коротким "візьми в Оксани".

Виборчий фонд кандидата в президенти відкритий і контрольований, виплати йдуть через офіційний рахунок: брати для цього нічого не потрібно. Тож приїхати і взяти вийде хіба що готівку, про походження якої можна лише здогадуватися.

Серед обговорень фінансових питань Федоров надіслав Шефіру свій номер телефону. Журналісти-розслідувачі Bihus.info зателефонували йому. Проте на їх питання про вищезгадану готівку, Михайло відповів, що нічого про це не знає.



Журналісти Bihus.info поспілкувалися з Федоровим

Загалом бюджет на інтернет-рекламу в другому турі склав майже 300 тисяч доларів. Судячи з контексту – готівки.

План захоплення Адміністрації Президента Зеленського

Ми перелічили усі основні групи, які формують оточення кандидата Зеленського. Як працюється штабу аж з чотирма центрами впливу? Якось так:



Листування штабу Зеленського

Однак при цьому штабісти будують плани захоплення Адміністрації Президента Зеленського. І як ніколи хочеться, щоб це були просто "кварталівські" жарти.

Журналісти запитали Трофімова, наскільки серйозно вони обговорювали можливість зайняти посаду голови АП з Олександром Корнієнком. На що він відповів: "Я взагалі нічого ні з ким не обговорював. Тому нічого не займаю. Я не компетентний у таких питаннях, запевняю вас. У нас є прес-служба".

Тих, хто насправді вирішує питання в штабі Зеленського з самого початку приховують. Це стосується і адвоката Коломойського і помічника Калєтніка, але зазвичай після перемоги кандидата держпосади та фінансові потоки обіймають ті, хто вирішували питання початку.

Повне розслідування Bihus.info про листування "Зе-команди" – читайте на сайті 24

Дивіться повний випуск розслідування Bihus.info про листування штабу Зеленського: