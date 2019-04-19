Журналисты обнародовали переписку "Зе-команды": кто влияет на кандидата

Владимир Зеленский все же представил свою команду. Правда, это – лишь "фасадные лица". К Bihus.info попали копии переписок работников штаба Владимира Зеленского. Они дают понимание того, что штаб Зеленского работает под руководством совсем других людей. И именно они имеют шансы в будущем занимать высокие должности и финансовые потоки.

Из переписки штаба Владимира Зеленского стало понятно, что в команде кандидата действует четыре группы влияния: "Дядя", "Нижние", "Регионы" и "Квартал".

Группа "Дядя"

7 февраля – начало активной президентской кампании кандидата Зеленского. Координатор "Зе-команды" Александр Корниенко объяснил, что творится в штабе кандидата:



Переписка штаба Зеленского

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Собеседник Корниенко – исполнительный продюсер "Квартала" Сергей Трофимов. Сейчас он тоже работает в штабе "Зе". В начале февраля после очередной встречи, на которой присутствовал Корниенко, последний дает расклад о сферах влияния. Трофимов резюмирует: "Дурдом".



Переписка штаба Зеленского

Мы имеем большие шансы увидеть людей, принимающих решения в этом штабе, на должностях или потоках. Они незнакомы публике, а значит, пора знакомиться. И рассмотреть каждую из групп.

Начнем с самой интересной группы под названием "Дядя". Почему такое название? Руководит этой группой адвокат олигарха Игоря Коломойского Андрей Богдан. Именно Коломойского в переписке работники штаба называют "Дядей" или же "Человеком из Женевы".

Влияние на штаб Коломойский опроверг журналистам, но в то же время не скрывает, что Богдан его информатор.

Сегодня с ним разговаривал: "Ну, как у вас дела?". Он говорит: "Все нормально, все хорошо. В первой конференция КМИС, которая последние рейтинги…,

– сказал Коломойский.

Присутствие и активную деятельность Богдана штаб Зеленского признал только после предыдущего нашего расследования. Мы рассказывали, что адвокат Коломойского и его помощник во времена управления Днепропетровской ОГА Богдан регулярно наведывался в штаб Зеленского. А как представитель штаба – смог встретиться с директором Антикоррупционного бюро Артемом Сытником.



Андрей Богдан

Роль Богдана Зеленский определял как чисто юридическую. А публичный спикер штаба Разумков даже отмечал, что Богдан ничего не решает.

Из переписки можно сделать несколько выводов. Во-первых, даже сами штабисты четко знают, от какого "Дяди" у них Богдан. Во-вторых, он не просто ничего не решает, а выступает отдельной группой в штабе. Он появился там задолго до некоторых "кварталовцев", и его функционал ограничивается далеко не только юридическими вопросами.

Ноябрь 2018 года. Еще официально не объявили о выдвижении Зеленского. Сотрудники штаба Корниенко пишут продюсеру "Квартала 95" Трофимову:



Переписка штаба Зеленского

Неюридические компетенции Богдана подтверждаются в частности снятым нами видео. На нем Богдан обедает с группой именно медийщиков в кафе рядом со штабом. Рядом с адвокатом – "кварталовец" и ведущий Артем Гагарин. Именно он проводил предвыборную вечеринку в штабе Зеленского.



Встреча штаба Зеленского с Богданом



Артем Гагарин​

Напротив Богдана Кирилл Тимошенко – основатель продакшна Good media, который занимается трансляциями, съемкой социальной и политической рекламы. В частности, Тимошенко продвигал партию УКРОП и близкого соратника Коломойского – Бориса Филатова на пост мэра Днепра.



Кирилл Тимошенко

В переписке штабистов Тимошенко вспоминают именно как члена группы "Дядя".



Переписка штаба Зеленского

Самого Богдана штабисты называют своим "сожителем по общаге" и жалуются друг другу на постоянное давление и контроль с его стороны.



Переписка штаба Зеленского

Богдан требует использовать участников "Лиги смеха" в агитации за Зе. Эта идея не нравится остальным участникам штаба. Однако агитацию "Лиги смеха" за кандидата Зеленского зафиксировала гражданская сеть "Опора". Видео с Зеленским показывали перед началом концертов, например, в Броварах и Ирпене.

Влияние юриста Богдана на медиа настолько объемное, что остальные штабисты пытаются создать отдельный медиаофис без него. Причем собеседники прекрасно понимают, что он так же не самостоятельная персона.



Переписка штаба Зеленского



Переписка штаба Зеленского

Логично предположить, что человек Коломойского команды получает от самого Коломойского. Но олигарх говорит: систематического участия в кампании не принимает.

Журналисты: члены команды его называют медиаофисом. Дословно с отдельным финансированием и отдельными полномочиями. Чем он занимается? Он дает указания по поводу, например, участия участников "Лиги смеха" в предвыборной агитации. Как вы можете это прокомментировать? Знаете ли вы об этом?

Коломойский: Никак не могу прокомментировать. Я не участвую в ежедневном или каком-то систематическом участии в предвыборной кампании. Поэтому я ничего не могу сказать. "Лига смеха" – продукт, который транслируется на плюсах. Вот это я знаю.

А вот мы в этом не уверены. Если Андрей Богдан может влиять на Владимира Зеленского в штабе, то другие, связанные с олигархом люди, могут это делать прямо в домашней атмосфере.

Семья Зеленских через кипрскую фирму Aldorante Limited владеет квартирой в элитном доме возле Верховной Рады, на Грушевского, 9-А. Тут же двумя квартирами владеет семья бизнес-партнеров Зеленского Сергея и Бориса Шефиров.

Помещение в этом же доме принадлежит и соратнику Игоря Коломойского Тимуру Миндичу. Это на его авто сейчас возят Зеленского. Также здесь проживает другой близкий к Коломойскому человек-председатель Волынского облсовета Игорь Палица. Авто, записанное на связанную с Палицей фирму, ездит в кортеже Зеленского. Квартиру на Грушевского Палица арендует.

Вполне вероятно, что именно здесь могут проходить самые закрытые встречи и переговоры. И можно утверждать: для этого Игорю Коломойскому не обязательно принимать систематическое участие. Его люди могут прекрасно справиться.

Группа "Нижние"

Пока Андрей Богдан тяготеет к Коломойскому, следующие группу мы связываем с более бедным, но политически — чрезвычайно влиятельным персонажем. Ее называют "Нижние", по фамилии лидера группы — юриста Сергея Нижного.

Нижний и его юридическая компания ранее уже сотрудничали с "Кварталом", консультировали студию по налогам. Сейчас Нижний, по словам штабистов, тоже абсолютно отдельная единица.

Нижний: Мы юристы, юридическая компания, которая имеет контракт с политической партией, и оказываем им правовую помощь, консультируем по всем вопросам юридическим, наши партнеры.

Журналистка: А непосредственно вы. Нас интересует ваша роль, потому что по нашим данным Вы имеете достаточно большое влияние в команде, потому что перед Вами даже отчитываются. Это соответствует действительности?

Нижний: Госпожа Мария, я координирую работу юристов как партнер компании, которая вовлечена в процесс как внешний консультант.

В то же время в переписке влияние Нижного выглядит тоже шире, чем просто юридические консультации.

Кроме того юрист засветился в истории с квартирой нардепа и соратника министра внутренних дел Антона Геращенко. В прошлом году журналисты "Наших денег" выяснили, что жилье для бесквартирного Геращенко арендует его тесть. Арендует в элитном доме на киевском Печерске. Читайте расследование "Наших денег" о квартире Геращенко: Как Геращенко сел на шею своему тестю: резонансное расследование Владельцем квартиры, которую впоследствии "разбили" на две, отметился 62-летний житель окраины Киева. Но во время подготовки материала владельцем второй половинки квартиры Геращенко стал именно Сергей Нижний. До этого, в 2016 году он уже работал с помощницей нардепа Мариной Мацегорой. По крайней мере, она представляла его интересы как истца в суде. Несмотря на это, связь с Геращенко адвокат тогда опроверг. Сейчас Геращенко открыто поддерживает Владимира Зеленского. Он пишет длинющие посты о том, почему будет хорошо, когда Зе станет президентом.

Вот например: Зеленского Геращенко называет кандидатом надежды. А Нижний возглавляет одну из штабных групп этого же кандидата надежды.

И здесь невозможно не сказать следующее: Антон Геращенко экс-советник и преданный соратник министра внутренних дел Арсена Авакова. Геращенко никогда не говорит то, что идет вразрез с планами Арсена Борисовича.

При этом, Арсен Аваков уже чуть ли не открыто идет против действующего президента Петра Порошенко. А это может означать, что его ставка уже сделана. Сам Нижний говорит: Геращенко просто его сосед и не больше: "Он мой сосед, я купил квартиру, а он снимает рядом на лестничной клетке".

О лояльности Авакова к кампании Зеленского Нижний говорит следующее:

Нижний: Ничего не знаю про эту поддержку, кроме той информации, что есть в СМИ, и я тоже ее внимательно читаю, и делаю какие-то свои выводы. И все.

Журналистка: То есть, вы не поддерживаете отношения и это не может влиять?..

Нижний: Абсолютно. Я лично знаком с 5 или 6 десятками народных депутатов , много с кем у меня неплохие отношения. Но это ничего не значит.

Группа "Регионы"

Лидером группы "Регионы" является Илья Павлюк, которого в переписке они называют Илья Николаевич. Он решает вопросы по работе в регионах, но еще помогает с центральным штабом.

Например, 1 марта Павлюк спросил у координатора "Зе-лента" в Киевской области Ольги Коваль, нужны ли физические лица со стабильным доходом и без долгов для наполнения избирательного фонда. В разговоре с журналистами Ольга опровергла эту переписку.

Журналисты: В марте к вам обращался Илья Павлюк с просьбой найти физических лиц-предпринимателей для пополнения избирательного фонда деньгами? Вы нашли этих людей?

Коваль: Не знаю. Не было таких никаких обращений. Я вообще не знаю, о чем Вы.

Более того, он утверждает, что вообще не знает Павлюка. Однако другие участники переписки и сотрудники штаба подтверждают его роль в команде.

По наблюдениям журналистов, микроавтобус, который записан на брата Павлюка, постоянно дежурит под штабом или под соседним кафе, где команда периодически проводит совещания. Основная работа Павлюка – координация и финансы региональных представителей "Зе-команды".

В частности, он тесно общается с экс-"ударовцем" во Львовском городском совете – Анатолием Крачковским, который прислал Павлюку фото банковского чека. В котором видно, что тот перечислил 80 тысяч гривен на общественную организацию "Зе-команды".



Чек от Анатолия Крачковского на сумму в 80 тысяч гривен

Тогда Илья Павлюк назначил встречу Анатолию Крачковскому:



Переписка штаба Зеленского

Переписка штаба Зеленского Переписка штаба ЗеленскогоПереписка штаба Зеленского Аналогичная переписка есть с Александром Дануцей из города Кропивницкий. Он бывший участник "БПП", а сейчас решает вопрос мотивированных членов участков избирательных комиссий и считает общий бюджет оплаты.

В переписке Дануца для чего-то прислал Павлюку номер своей банковской карты. Нетрудно догадаться, для чего. Вполне вероятно, что перечисляет деньги водитель Ильи Павлюка. Периодически авто срывается с дежурства и едет к ближайшему банковскому терминалу. Там водитель останавливается, забрасывает куда-то деньги, а после чего возвращается на базу.



Водитель Павлюка

Павлюк занимается финансами и координацией, но его нет на сайте "Зе-команды". Почему? Потому что репутация регионального координатора сомнительна.

Большинство упоминаний Павлюка в СМИ касаются его деятельности времен Януковича. В статьях того периода Павлюка называют "решалой на таможне", "посредником в таможенных вопросах" и даже "королем контрабанды в Западном регионе". Об успешности "короля" свидетельствует эпизод с его похищением. Выкуп, который оплатила семья Павлюка, составил два миллиона долларов наличными.

Илья Павлюк также был помощником известного своими большими и дорогими особняками народного депутата Игоря Калетника. В момент пика популярности Павлюка на таможне, Калетник официально ее возглавлял.



Игорь Калетник

Бизнесовые вопросы Павлюк решает только в переписке, ведь его бизнес-партнеры по совместительству занимаются поддержкой "Зе-команды".

Авто, записанное на Игоря Голинея, так же фиксировали вблизи избирательного штаба Зеленского. Понятно, почему про Павлюка предпочитают даже не вспоминать. Штаб Зеленского ранее даже опровергал его причастность к "Зе-команде".

Не знаю, откуда у вас информация о причастности Павлюка к команде. В принципе, я с Павлюком знаком и довольно давно. Но я со многими знаком, однако этот человек не в нашей команде. Сейчас я не знаю, чем он занимается,

– заявил представитель штаба Зеленского.

И Павлюк не просто приобщен к процессу, а руководит им, ведь штабисты ему отчитываются.



Корниенко про Павлюка

Также подтверждают резкую оппозиционность группе Андрея Богдана, который не только посягает на юридические вопросы и медиа, но и пытается влезть в вопросы регионов.



Переписка штаба Зеленского

Переписка штаба Зеленского Переписка штаба ЗеленскогоПереписка штаба Зеленского

Продюсер "95 квартала", координатор "Зе-команды" и контрабандист во главе – идеальная команда.

Как помощник регионала-коммуниста начал заниматься регионами у Зеленского, журналисты попытались узнать об этом у него лично.

Журналисты: Доброго дня. Илья Николаевич?

Павлюк: Нет, А кто это?

Журналисты: Так, а если Вы не Илья Николаевич. Я ищу г-на Павлюка.

Павлюк: Нет, а кто это? Скажите!

Журналисты: Меня зовут Мария.

Павлюк: А что передать ему? Скажите.

Журналисты: Пусть перезвонит, я буду очень благодарна, надо лично переговорить с ним.

Павлюк: Хорошо.

Представить, что телефоном Павлюка пользуется не он, а какой-то его знакомый, довольно сложно. Поэтому скорее всего мы слышали самого "короля контрабанды". Но в любом случае нам никто не перезвонил.

Группа "Квартал"

"Шафирами" в переписке называют братьев Бориса и Сергея Шефиров. Это – бизнес-партнеры Владимира Зеленского по киноиндустрии. Они, как и новоиспеченный политик, сценаристы и продюсеры, а также художественные руководители и авторы "Студии Квартал-95".

Как раз участие Шефиров в штабе кандидата в президенты абсолютно не секретное. Главную роль играет Сергей или, как его называют, Сергей Нахманович. Именно он решает финансовые вопросы.



Cергей Шефир



Переписка штаба Зеленского



Переписка штаба Зеленского



Переписка штаба Зеленского



Переписка штаба Зеленского

"Заплатим ЗП в офисе" – трактовок это не требует. Это значит: принесем в офис деньги и раздадим. Это – нарушение закона. Но пусть бросит в Зеленского камень тот штаб, который этого не делал. Впрочем, штаб Владимира ничем не лучше других.

Упомянутый в переписке Михаил Федоров координирует "Зе Диджитал". Результаты его работы – в комментариях под сюжетами о команде Владимира Зеленского. В переписке с одним из "Шафиров" Федоров отметил, что увеличил бюджет на интернет-ботов, которые будут защищать от атак.



Владимир Зеленский и Михайло Федоров



Переписка штаба Зеленского

Дальше на финансовые вопросы Шефир ответил коротким "возьми у Оксаны".

Избирательный фонд кандидата в президенты открытый и контролируемый, выплаты идут через официальный счет: брать для этого ничего не нужно. Поэтому приехать и взять получится разве что наличные деньги, о происхождении которых можно только догадываться.

Среди обсуждений финансовых вопросов Федоров прислал Шефиру свой номер телефона. Журналисты-расследователи Bihus.info позвонили ему. Однако на их вопрос о вышеупомянутых наличных Михаил ответил, что ничего об этом не знает.



Журналисты Bihus.info пообщались с Федоровым

В целом бюджет на интернет-рекламу во втором туре составил почти 300 тысяч долларов. Судя по контексту – наличности.

План захват Администрации Президента Зеленского

Мы перечислили все основные группы, которые формируют окружение кандидата Зеленского. Как работается штабу аж с четырьмя центрами влияния? Как-то так:



Переписка штаба Зеленского

Однако при этом штабисты строят планы захвата Администрации Президента Зеленского. И как никогда хочется, чтобы это были просто "кварталовские" шутки.

Журналисты спросили Трофимова, насколько серьезно они обсуждали возможность занять должность главы АП с Александром Корниенко. На что он ответил: "Я вообще ничего ни с кем не обсуждал. Поэтому ничего не занимаю. Я не компетентен в таких вопросах, уверяю вас. У нас есть пресс-служба".

Тех, кто на самом деле решает вопросы в штабе Зеленского, с самого начала скрывают. Это касается и адвоката Коломойского и помощника Калетника, но обычно после победы кандидата госдолжности и финансовые потоки занимают те, кто решали вопросы.