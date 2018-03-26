Как Геращенко сел на шею своему тестю: резонансное расследование

Народные депутаты приравняли общественных активистов, борющихся с коррупцией, к себе любимым. Верховная Рада не отменила декларирование для общественных активистов и вообще всех, кто причастен к любым антикоррупционным программам в Украине.

Теперь все активисты должны декларироваться обязательно наравне с депутатами. Однако сами нардепы, тем временем, нашли множество способов, как для себя это декларирование смягчать. Иногда это способы очень оригинальные, иногда – наоборот, классика.

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Министр внутренних дел Арсен Аваков и народный депутат Антон Геращенко: оба начинали карьеру в Харьковской области. Но Аваков стал министром. Приближенного к нему Геращенко он сделал своим советником. А когда Арсен Аваков перешел из "Батькивщины" в "Народный фронт", то забрал своего советника с собой. С тех пор Антона Геращенко мы знаем, как депутата-комментатора всех резонансных нападений, митингов, терактов и преступлений.

Позже Геращенко прекратит быть советником Авакова, однако продолжит комментировать все актуальное, что связано с правоохранительными органами. А потом будет комментировать, вообще, все, что актуально. От своего имени комментатор-универсал Антон Геращенко постоянно раскрывает детали следствия и часто заранее называет виновных. Интересно, насколько можно доверять ему самому.

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Геращенко уверяет, что проверок не боится. Но его декларация – именно повод ее провести. В 2016 году, на второй год депутатства, нардеп из Харькова меняет жилье в столице. С массива на Левом берегу переезжает в центр в арендованную 200-метровую квартиру в одном из самых популярных домов на Печерске.

Выбор был такой, чтобы было ближе к месту работы в Верховной Раде, и чтобы она (квартира – 24 Канал) была достаточно просторная, и отвечала нашим потребностям,

– прокомментировал Геращенко.

Просторной квартира должна была быть недаром, ведь в декларации Геращенко указал, что живет там большой семьей: с женой, двумя детьми, а также тестем Алексеем Шамбуром.



Кто живет в квартире Геращенко

Собственно, тесть, если верить декларации нардепа, это жилье и оплачивает, потому что сбережений семьи Геращенко хватило бы на момент въезда где-то на год-полтора. А вот зарплаты нардепа и жены – где-то месяца на четыре. Или на полгода, если не есть.

"Вы знаете, у меня нет столько средств, чтобы покупать такую квартиру. А арендовать вместе с тестем эту квартиру нас устраивает", – заверил нардеп.

Прописанные сбережения и зарплата Геращенко

О том, где на самом деле живет тесть Геращенко, и о взяточничестве в украинских вузах – смотрите в программе.