10:54
13 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
3°C
3°C 1°C
  • среда
    1°C 0°C
  • четверг
    4°C -1°C
  • пятница
    2°C -3°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ОТРАВЛЕНИЕ СЕРГЕЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Уголовные принципы России. Вездесущий Путин
Вєсті Кремля
22:29, 12 марта
Вести.UA. Ракетные развлечения Порошенко. Украинская покорительница Европы
Вєсті.UA
20:50, 12 марта
Чужая на своей земле: как участок пенсионерки неожиданно стала собственностью семьи чиновницы
ЦРУ
21:58, 6 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить Все. Остров любви: украинский эротический сериал
Згадати все
19:45, 12 марта
Телеканал новостей 24 Программы Наши деньги
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ОТРАВЛЕНИЕ СЕРГЕЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН

Возвращение одиозного Злочевского: как к этому причастно окружение Порошенко

Наши деньги 21:35, 12 марта 325 Читати новину українською

Новость о возвращении Николая Злочевского появилась месяц назад. Он не остался в прошлом, он есть сегодня. И большая часть его легендарности приходится именно на послереволюционный период, поэтому схемы сделки времен Януковиче просто блекнут на фоне его уголовных дел, которые завершились ничем.

Пока с телеэкранов три генпрокурора рассказывали о расследовании его преступлений, бизнес Злочевского в Украине не просто рос, он открывал новые направления. Злочевский готовил свое возвращение с первого же дня после побега.

Читайте также: Хто влаштував Генпрокуратурі рекламний бенкет

Еще буквально в начале года опальный экс-министр был в бегах, ну, по крайней мере, всем так казалось. На самом деле еще в сентябре Злочевского сняли с розыска и месяц назад новость за новостью: все уголовные производства закрыты, Злочевский возвращается.

Официально тогда этот приезд в Злочевского не подтвердили, но, судя по тому, как кипит жизнь в его загородных имениях, мы понимаем, если хозяин до сих пор не дома, то скоро точно будет.

Злочевский — трижды народный депутат, из них два раза — с "Партии регионов", с 2010 по 2012 годы он занимал должность министра экологии, а с 2012 года и до Майдана был руководителем департамента экономической безопасности СНБО. В бизнесе больше всего известен компанией Burisma, третьим по объему добытчиком газа в Украине и фирмой "Инфокс", которая контролирует Одесский водоканал. Он считался одним из самых богатых министров.

Испортил Злочевскому вареники Майдан. Министр-эколог становится героем нескольких уголовных дел, он объявлен в розыск.

Преступной схемы по уклонению от налогов на приблизительную сумму около миллиарда гривен за последние два года,
— прокомментировал генпрокурор Юрий Луценко.

После чего он бежал из Украины.

Один из самых одиозных министров времен Януковича: Злочевский успел засветиться в целом ряде коррупционных историй. Его министерство пилили на тендерах десятки миллионов, его подчиненные выдавали лицензии его же фирмам, эти самые фирмы косили от налогов. В целом по Злочевскому, его фирмах и его министерству открыли 6 уголовных производств.

Чтобы похоронить их все только за 4 года правоохранителям пришлось приложить немало усилий.

О связи с Игорем Кононенко — смотрите в программе.

Теги: Новости политики Новости Украины Петр Порошенко ГПУ Расследования Наши деньги СНБО Виктор Янукович Партия регионов Коррупция
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 12 марта
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук