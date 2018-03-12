Возвращение одиозного Злочевского: как к этому причастно окружение Порошенко

Новость о возвращении Николая Злочевского появилась месяц назад. Он не остался в прошлом, он есть сегодня. И большая часть его легендарности приходится именно на послереволюционный период, поэтому схемы сделки времен Януковиче просто блекнут на фоне его уголовных дел, которые завершились ничем.

Пока с телеэкранов три генпрокурора рассказывали о расследовании его преступлений, бизнес Злочевского в Украине не просто рос, он открывал новые направления. Злочевский готовил свое возвращение с первого же дня после побега.

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Еще буквально в начале года опальный экс-министр был в бегах, ну, по крайней мере, всем так казалось. На самом деле еще в сентябре Злочевского сняли с розыска и месяц назад новость за новостью: все уголовные производства закрыты, Злочевский возвращается.

Официально тогда этот приезд в Злочевского не подтвердили, но, судя по тому, как кипит жизнь в его загородных имениях, мы понимаем, если хозяин до сих пор не дома, то скоро точно будет.

Злочевский — трижды народный депутат, из них два раза — с "Партии регионов", с 2010 по 2012 годы он занимал должность министра экологии, а с 2012 года и до Майдана был руководителем департамента экономической безопасности СНБО. В бизнесе больше всего известен компанией Burisma, третьим по объему добытчиком газа в Украине и фирмой "Инфокс", которая контролирует Одесский водоканал. Он считался одним из самых богатых министров.

Испортил Злочевскому вареники Майдан. Министр-эколог становится героем нескольких уголовных дел, он объявлен в розыск.

Преступной схемы по уклонению от налогов на приблизительную сумму около миллиарда гривен за последние два года,

— прокомментировал генпрокурор Юрий Луценко.

После чего он бежал из Украины.

Один из самых одиозных министров времен Януковича: Злочевский успел засветиться в целом ряде коррупционных историй. Его министерство пилили на тендерах десятки миллионов, его подчиненные выдавали лицензии его же фирмам, эти самые фирмы косили от налогов. В целом по Злочевскому, его фирмах и его министерству открыли 6 уголовных производств.

Чтобы похоронить их все только за 4 года правоохранителям пришлось приложить немало усилий.

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