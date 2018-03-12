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Повернення одіозного Злочевського: як до цього причетне оточення Порошенка

Наші гроші 21:35, 12 березня 722 Читать новость на русском

Новина про повернення Миколи Злочевського з’явилася місяць тому. Він не залишився в минулому, він є сьогодні. І більша частина його легендарності припадає саме на післяреволюційний період, тому схеми оборудки часів Януковича просто блякнуть на фоні його кримінальних справ, які завершилися нічим.

Доки з телеекранів три генпрокурори розповідали про розслідування його злочинів, бізнес Злочевського в Україні не просто зростав, він відкривав нові напрямки. Злочевський готував своє повернення з першого ж дня після втечі.

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Ще буквально на початку року опальний екс-міністр був у бігах, ну, принаймні, всім так здавалося. Насправді ж ще у вересні Злочевського зняли з розшуку і місяць тому новина за новиною: всі кримінальні провадження закрито, Злочевський повертається.

Офіційно тоді цей приїзд у Злочевського не підтвердили, але, судячи з того, як вирує життя у його заміських маєтках, ми розуміємо, якщо хазяїн і досі не вдома, то скоро точно буде.

Злочевський – тричі народний депутат, з них два рази – з "Партії регіонів", а з 2010 по 2012 роки він очолював посаду міністра екології, а з 2012 року і до Майдану був керівником департаменту економічної безпеки РНБО. У бізнесі найбільше відомий компанією Burisma, третім за обсягом добувачем газу в Україні та фірмою "Інфокс", яка контролює Одеський водоканал. Він вважався одним із найбагатшим з міністрів.

Зіпсував Злочевському варенички Майдан. Міністр-еколог стає героєм кількох кримінальних справ, він оголошений у розшук.

Злочинної схеми по ухиленню від податків на приблизну суму близько мільярда гривень за останні два роки,
– прокоментував генпрокурор Юрій Луценко.

Після чого він втік з України.

Один з найбільш одіозних міністрів часів Януковича: Злочевський устиг засвітитися у цілій низці корупційних історій. Його міністерство пиляло на тендерах десятки мільйонів, його підлеглі видавали ліцензії його ж фірмам, ці самі фірми косили від податків. Загалом по Злочевському, його фірмах і його міністерству відкрили 6 кримінальних проваджень.

Щоб поховати їх усі лише за 4 роки правоохоронцям довелося докласти чимало зусиль.

Про зв'язок з Ігорем Кононенком – дивіться у програмі.

Теги: Новини політики Новини України Петро Порошенко ГПУ Розслідування Наші гроші Корупція Партія регіонів Віктор Янукович РНБО
Джерело: 24 Канал
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