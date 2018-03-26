Як Геращенко сів на шию своєму тестю: резонансне розслідування

Народні депутати прирівняли громадських активістів, які борються з корупцією, до себе коханих. Верховна Рада не скасувала декларування для громадських активістів і взагалі всіх, хто причетний до будь-яких антикорупційних програм в Україні.

Тепер усі активісти мають декларуватись обов'язково на рівні з депутатами. Тому що самі нардепи тим часом знайшли безліч способів, як для себе це декларування пом'якшувати. Інколи це способи дуже оригінальні, інколи – навпаки, класика.

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Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і народний депутат Антон Геращенко: обидва починали кар'єру на Харківщині. Але Аваков став міністром. Наближеного до нього Геращенка він зробив своїм радником. А коли Арсен Аваков перейшов з "Батьківщини" в "Народний фронт", то забрав свого радника із собою. З того часу Антона Геращенка ми знаємо, як депутата-коментатора усіх резонансних нападів, мітингів, терактів та злочинів.

Пізніше Геращенко припинить радити Авакову, проте продовжить коментувати усе актуальне, пов'язане з правоохоронними органами. А потім буде коментувати, взагалі, все, що на часі. Від свого імені коментатор-універсал Антон Геращенко постійно розкриває деталі слідства і часто заздалегідь називає винних. Цікаво, наскільки можна довіряти йому самому.

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Геращенко запевняє, що перевірок не боїться. Але його декларація – саме привід її провести. У 2016 році, на другий рік депутатства, нардеп із Харкова змінює житло у столиці. З масиву на Лівому березі переїжджає до центру в орендовану 200-метрову квартиру в одному з найпопулярніших будинків на Печерську.

Вибір був такий, аби було ближче до місця роботи у Верховній Раді, і щоб вона (квартира – 24 Канал) була достатньо простора, і відповідала нашим потребам,

– прокоментував Геращенко.

Просторою квартирка мала бути недарма, адже в декларації Геращенко вказав, що живе там великою родиною: з дружиною, двома дітьми, а також тестем Олексієм Шамбуром.



Хто живе у квартирі Геращенка

Власне, тесть, якщо вірити декларації нардепа, це житло і оплачує, тому що заощаджень родини Геращенків вистачило б на момент в'їзду десь на рік-півтора. А от зарплатні нардепа і дружини – десь місяців на чотири. Або ж на півроку, якщо не їсти.

"Ви знаєте, у мене немає стільки коштів, аби купувати таку квартиру. А орендувати разом з тестем цю квартиру нас влаштовує", – запевнив нардеп.



Прописані заощадження та зарплатня Геращенків

Про те, де, насправді, живе тесть Геращенка, та про хабарництво в українських ВНЗ – дивіться в програмі.