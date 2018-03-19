Гроші на вітер: як фінансуються і на що витрачають політичні партії

Партії тепер фінансуються з бюджету і мають публікувати інформацію про свої надходження і витрати. Офіційно олігархи не можуть фінансувати політичні сили. Головним спонсором стали звичайні громадяни. Але не всі можуть отримати бюджетні кошти, а лише ті, що набрали на минулих виборах не менше 2% голосів.

Закон про фінансування партій прийняли на вимогу Євросоюзу. Планувалося, що він зменшить політичну корупцію. Тому що партії мають оприлюднити свої бюджети і все це перевірить НАЗК. 2017 рік став першим повним роком прожитим за новими правилами.

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Тоді на розвиток 6 партій виділили майже півмільярда гривень. Але політичні лідери про таке фінансування говорять неохоче. У 2016 році була проблема саме в «донорах партій», а у 2017 цікавішими виявилися саме партійні витрати.



Фінансування БПП "Солідарність"

Блок Петра Порошенка "Солідарність" у 2017 році отримав 112 мільйонів бюджетних гривень. Половину витратили на регіональні відділення, 10 мільйонів на зарплати і оренду центрального офісу, ще 14 мільйонів на рекламу. Частину коштів на поїздки за кордон.

Ще 1 мільйон витратили на громадську організацію Георгія Вашадзе, який робив проекти для членів БПП. 1,7 мільйона витратили на компанію пов’язаною з президентом.

Також в бюджеті БПП є добровільні внески від нардепів і громадян. Так в Харківській і Донецькій області для партії "Солідарність" зібрали по мільйону, а в інших областях ці суми в десятки разів менші. В Київській області добровільні внески зробили лише в Кагарлику.



Фінансування "Народного фронту"

Витрати політичних партій не мають обмежень ні за сумую, ні за спрямуванням. Тож партії витрачають більшість коштів на телевізійну рекламу. Фаворитом в цьому є "Народний фронт" і майже 20% з 120 мільйонів бюджетних коштів пішли на рекламу.

Як витрачають і звідки отримують гроші інші політичні партії – дивиться у програмі.