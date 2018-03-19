Деньги на ветер: как финансируются и на что тратят политические партии

Партии теперь финансируются из бюджета и должны публиковать информацию о своих поступлениях и расходах. Официально олигархи не могут финансировать политические силы. Главным спонсором стали обычные граждане. Но не все могут получить бюджетные средства, а лишь те, что набрали на прошлых выборах не менее 2% голосов.

Закон о финансировании партий приняли по требованию Евросоюза. Планировалось, что он уменьшит политическую коррупцию. Потому что партии должны обнародовать свои бюджеты, и все это проверит НАПК. 2017 год стал первым полным годом, прожитым по новым правилам.

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Тогда на развитие 6 партий выделили почти полмиллиарда гривен. Но политические лидеры о таком финансировании говорят неохотно. В 2016 году была проблема именно в «донорах партий», а в 2017 интереснее оказались именно партийные расходы.



Финансирование БПП "Солидарность"

Блок Петра Порошенко "Солидарность" в 2017 году получил 112 миллионов бюджетных гривен. Половину потратили на региональные отделения, 10 миллионов на зарплаты и аренду центрального офиса, еще 14 миллионов на рекламу. Часть средств на поездки за границу.

Еще 1 миллион потратили на общественную организацию Георгия Вашадзе, который делал проекты для членов БПП. 1,7 миллиона потратили на компанию, связанную с президентом.

Также в бюджете БПП имеются добровольные взносы от нардепов и граждан. Так, в Харьковской и Донецкой области для партии "Солидарность" собрали по миллиону, а в других областях эти суммы в десятки раз меньшие. В Киевской области добровольные взносы сделали лишь в Кагарлыке.



Финансирование "Народного фронта"

Расходы политических партий не имеют ограничений ни по сумме, ни по направлению. Поэтому партии тратят большинство средств на телевизионную рекламу. Фаворитом в этом является "Народный фронт", и почти 20% из 120 миллионов бюджетных средств пошли на рекламу.

Как тратят и откуда получают деньги другие политические партии – смотрите в программе.