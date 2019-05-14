Конституционный суд нанес удар кампании Порошенко и быстро "поЗеленел": шокирующее расследование

Конституционный суд последние недели постоянно в центре внимания, как и его глава – Станислав Шевчук. Сначала удар по закону о незаконном обогащении, который одновременно нанес удар по кампании Порошенко. Затем – встреча с представителем Зеленского, лишение визы в США, конфликт вокруг инаугурации. В программе "Наши деньги" – о позеленении Конституционного Суда и роль брата его руководителя.

Конституционный суд в Украине имеет чрезвычайные полномочия.

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Одним своим решением он может отменить наказание за незаконное обогащение, отменить люстрации или признать закон о языке неконституционным.

И если он кажется, что далеко-далеко от людей – он на самом деле очень важная институция. Она имеет значение в истории – как пороховая бочка. Суд может решить важнейшие вопросы, которые будут иметь значение для истории Украины,

– отметила адвокат Татьяна Козаченко.



Адвокат Татьяна Козаченко

Помните, как в 2010 году Виктор Янукович сконцентрировал всю власть в своих руках? Это, опять же, позволило ему сделать решение Конституционного суда. Неудивительно, что каждая власть пытается получить контроль над КС.

Нынешний состав Конституционного суда возглавляет Станислав Шевчук. Сейчас под ним зашаталось кресло. Часть судей КС готовы проголосовать за его досрочное освобождение. А сам Шевчук уже открыто заговорил о конфликте с командой Петра Порошенко. И успел провести как минимум одну конфиденциальную встречу с ключевым представителем следующего главы государства.

Отдельные члены Конституционного суда очень быстро переориентировались на новую власть,

– заявил Петр Порошенко.



Станислав Шевчук

Одно из свидетельств конфликта между Порошенко и Шевчуком – отмена статьи за незаконное обогащение. Скандальное решение, которое Конституционный суд принял в феврале, в разгар предвыборной кампании – било по имиджу Порошенко. И вопрос даже не в том, что у Порошенко не хотели снести эту статью. Там считали несвоевременным момент. Момент, крайне невыгодный для Порошенко как кандидата.

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Судья Конституционного суда в отставке Виктор Шишкин поясняет: вопрос выносить на рассмотрение и когда – в КС решает только один человек. Его руководитель.

У председателя КС исключительное полномочие формировать повестку дня по своему вкусу, по своему усмотрению. Остальные судьи могут быть только "просителем", я применю такое слово. То есть они приходят и говорят: я готов, мое дело готово, я прошу поставить в повестку дня,

– рассказал Виктор Шишкин, судья Конституционного суда в отставке.



Виктор Шишкин

Вскоре, в марте 2019 года, председатель КС Станислав Шевчук принял в своем кабинете переговорщика из команды Зеленского-Коломойского – Андрея Богдана.

За день до этого у нас с Владимиром Зеленским встречала посол США и был поднят вопрос о решении Конституционного суда о "незаконном обогащении". И я поехал к своему товарищу, с которым дружу более 10 лет, председателю Конституционного суда Станиславу Шевчуку,

– сказал Андрей Богдан, представитель Зеленского и адвокат Коломойского.



Андрей Богдан

Это именно тот Богдан, который одновременно и адвокат олигарха Игоря Коломойского, и штабист Владимира Зеленского. Для Коломойского – он информатор о делах в Зе-команде.

Ну и наконец председатель Конституционного суда сам рассказал о своих проблемах с командой Порошенко. Дал интервью, в котором обвинил Петра Алексеевича в политическом давлении.



Шевчук о Порошенко Шевчук о Порошенко Давайте познакомимся с этим братом, о котором Шевчук вспомнил в интервью. Ранее его звали Денис Шевчук. Но после революции летом 2014 он сменил имя. Теперь он Рулав Одд. Вы можете помнить Шевчука-Одда по историям со СМИ. Его называли "фейковым" организатором Евромайдана, потому что он единственный объявлял о самороспуске митингующих. А еще сам себя делегировал на круглый стол Кравчука в декабре 2013 года.



Рулав Одд (Денис Шевчук) Рулав Одд (Денис Шевчук) Но сейчас мы расскажем о другом. Братья Шевчуки ну очень близки. И связывают их не только родственные отношения, но и рабочие. По нашим данным, Рулава Одд приезжал к Станиславу Шевчуку в КС и даже попытался завести своих людей в структуру суда. Вместе с тем Шевчук для семьи брата снял госдачу. Закрытый паркинг Конституционного суда. Въезд на территорию за забором держат два шлагбаума и охранники. Пропускают исключительно служебные авто – в распоряжении каждого судьи одинаковые Toyota Camry. 7 марта мы фиксируем на служебном паркинге КС черную Suzuki Vitara. Авто стоит на территории суда, а потом спокойно уезжает. Владелец этой машины не судья и даже не работник Конституционного суда. Хозяин автомобиля – тесть Рулава Одда, брата председателя Конституционного суда.



Авто тестя Рулава Одда Авто тестя Рулава Одда Сам тесть живет в Харькове, а автомобилем в Киеве пользуется семья брата председателя КС. Мы несколько раз фиксируем эту машину рядом с КС. А еще встречаем в 16 километрах от него – у дома, где живет брат председателя Конституционного суда и его жена. Дом расположен на территории закрытого комплекса "Пуща-Водица" Государственного управления делами. Здесь же замечаем еще одно авто, которым пользуется семья Оддов.



Авто, которым пользуется семья Оддов Авто, которым пользуется семья Оддов Машины едут вот к этому дому. Элитный особняк на 550 квадратных метров на закрытой территории с 2019 года официальный арендует Екатерина Одд – жена брата председателя Конституционного суда.



Элитный особняк на 550 квадратных метров Элитный особняк на 550 квадратных метров Первые фотографии Екатерины Одд в Пуще-Водице с подписями "мой двор такой красивый" появились в социальных сетях в 2014 году. Тогда и к концу 2018 года это имение для семьи брата арендовал Станислав Шевчук, председатель КС.



Фото с домом в соцсети на странице Екатерины Одд Фото с домом в соцсети на странице Екатерины Одд Рулава Одд настолько близок брату, что Станислав Шевчук несколько лет подряд указывал его в своей декларации рядом с женой и сыном

И скорее всего причина – дом. Госдача, которую арендовал Шевчук, в 2015 году резко прыгнула в цене. Объяснить такую ​​роскошь могли только доходы Рулава Одда. Читайте также: Огромный элитный дом и дорогие авто: как живет обычный госслужащий "Укрспецэкспорта" Брат председателя КС – бизнесмен. Но специфический. Как зарабатывает деньги этот бизнес иллюстрирует одно из дел ГПУ. Прокуратура открыла его еще в июле 2017 года, когда Шевчук был просто судьей, а не председателем Конституционного Суда. Дело касается государственного предприятия "Укрхимтрансаммиак" и частной "Украинский морской транспортной компании". Соучредитель фирмы – брат председателя Конституционного суда. Государственное предприятие в 2016 году заключило с фирмой Рулава договор о предоставлении вспомогательных услуг на 10 миллионов гривен.



Схема с фирмами Схема с фирмами Но никакие услуги фирма брата председателя КС госпредприятию не предоставляла. По крайней мере так говорит следствие. Поэтому около 10 миллионов гривен, по версии ГПУ, просто вывели и поделили между своими. Мы обнаружили эту схему, мы ее подсветили, а дальше мы не имеем права вмешиваться ни в одну сферу власти,

– утверждает нардеп Сергей Мельничук. Народный депутат Сергей Мельничук в 2017 году возглавлял межфракционное депутатское объединение, где среди прочего разбирали ситуацию на ГП "Укрхимтрансаммиак".



Сергей Мельничук Сергей Мельничук Тогда в парламенте выявили финансовые нарушения на ГП и роль в схемах по разворовыванию бюджета компании брата председателя КС. С тех пор прошло уже два года – подозрения в ГПУ до сих пор не подписаны. Так, с одной стороны, у Луценко еще в 2017 открыли дело относительно фирмы брата председателя КС. С другой – в какой-то момент это дело там начало пылиться. Кто-то придерживает рассмотрение дела,

– объясняет Мельничук. Но Шевчук о ней не забыл и, конечно, при каждом упоминании причастность брата к коррупционной схеме опровергает.



Шевчук о брате и коррупционной схеме Шевчук о брате и коррупционной схеме Между тем брат наращивал в КС собственное влияние. В сентябре 2018 года Станислав Шевчук подписал представление на рассмотрение судей о назначении заместителем Секретариата суда Вадима Гончаренко. Бывшего менеджера по бизнесу, связанного с его братом. Гончаренко тоже родом из Харькова. Диплом юриста получил только в 2016 году, зато почти 12 лет работает в сфере геологии и недр на госслужбе. До того, как и Рулава Одд, работал в бизнесе. Оба руководили компаниями Олега Кияшко.

Схема Гончаренко, Кияшко, Одда В социальных сетях все трое дружат и сейчас. Причем целыми семьями. В разделе друзей Кияшко и Гончаренко и дети, и родители семьи брата председателя Конституционного суда. Они не просто подписаны друг на друга, например, в личных поздравлениях с днем рождения Гончаренко называет Одда дорогим другом. Тот в ответ его родным.

Соцсети Кияшко, Гончаренко, Одда Соцсети Кияшко, Гончаренко, Одда По предложению назначения Гончаренко в Секретариат обратили внимание несколько судей Конституционного суда. Поэтому вероятный ставленник брата должность не получил. Но историю не забыли.

Письмо судьям Письмо судьям Михаил Чужмир, Дмитрий Лабоженко, Денис Невядомский. Этих людей можно найти в перечне друзей семьи Оддв. И опять же, взаимные поздравления и обмены теплыми словами.



Этих людей можно найти в перечне друзей семьи Оддов Этих людей можно найти в перечне друзей семьи Оддов



Взаимные поздравления и обмены теплыми словами Взаимные поздравления и обмены теплыми словами Всех трех друзей Одда в феврале 2019 года Станислав Шевчук назначил своими внештатными советниками.



Друзей Одда в феврале 2019 года Станислав Шевчук назначил своими внештатными советниками Друзей Одда в феврале 2019 года Станислав Шевчук назначил своими внештатными советниками Но поработали в суде они недолго. После упреков коллег относительно незаконности распоряжений, Шевчуку пришлось уволить всех внештатных советников. И упоминания о них тоже вошли в Письмо, которым судьи призвали Председателя КС в отставку. По иронии судьбы судьи Конституционного суда подписали его именно в тот день, когда Шевчук принимал в своем кабинете представителя Зе-команды Андрея Богдана. А уже через две недели брат председателя Конституционного суда Рулава Одд – позеленел. Конечно, не буквально, но публично. Сразу после первого тура президентских выборов, его фотографию в социальной сети украсил недвусмысленный логотип "Зе! Команда".