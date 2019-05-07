Про Авакова, команду Зеленского и возвращение в Украину: вторая часть интервью с Коломойским

О медиабизнесе, упрощении процедуры получения гражданства РФ для жителей Донбасса, Авакове как главы МВД, а также о том, кто просился в команду Зеленского и почему он живет в Израиле – рассказал Игорь Коломойский в интервью для программы "Наши деньги".

Об упрощении процедуры выдачи паспортов РФ на Донбассе

– Не вижу в этом ничего необычного. Какой реакции ждут от Зеленского? Надо плюнуть в портрет Путина? Какие-то заявления? На что они повлияют?

Читайте также: О Зеленском, войне на Донбассе и "Приватбанке": первая часть интервью с Коломойским

– Вчера сделали заявление же, что это недопустимо. А Запад выразил обеспокоенность. А еще ООН соберется, скажут там, что это плохо. Кому это интересно? Мне это напоминает историю, когда Остап Бендер говорил, что Запад нам поможет. Никто нам не поможет и не помог. У нас старый президент пять лет высказывался. И что, стало легче? Или Крым вернули? Или война на Донбассе прекратилась?

Что предусматривает скандальный указ Путина?Заявление на выдачу гражданства РФ от жителей оккупированных территорий Украины должны рассматривать не дольше трех месяцев. Лица, постоянно проживающие на территориях ОРДЛО могут получить паспорта РФ без обязательных экзаменов или соблюдения требования по проживанию в России сроком более пяти лет.



Основные условия смены гражданства – наличие паспортов самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР". Желающим нужно будет ехать в Ростовскую область, на месте паспорта будут получать только пророссийские боевики.

О том, почему он живет в Израиле

– С 2010 года я жил в Швейцарии, в 2014 году я вернулся в Украину, честно поработал и уехал. Я не уехал из-за Порошенко, я был между Украиной и Женевой, иногда в Израиле. В Украину приезжал по бизнесу. Семья жила в Швейцарии. Сейчас я долго не появляюсь в Украине – такого раньше не было. НБУ мог подать на меня в суд и закрыли бы меня.



Интервью с Игорем Коломойским

– Сейчас (после избрания Зеленского – 24 канал) нет политического подтекста, чтобы просто так это сделать. Я надеюсь, что Администрация Президента не будет руководить судебной ветвью власти и всеми другими. Не хочу улучшать статистику Порошенко, что при нем много олигархов вернулось. Коломойский вернется – запишут Порошенко. Хочу, чтобы возвращение записали Зеленскому.

Почему от Зеленского нет конкретных решений

– Мы находимся на дне. Вы живете в Киеве и вы этого не чувствуете. А из Израиля видно всю картину. Мы имеем 116 миллиардов ВВП, на душу населения приходится 2700 долларов в год, то есть 230-240 долларов на человека. А в Польше – 630 миллиардов на то же население.

– С чего вы взяли, что у него (Зеленского, – 24 канал) нет плана действий? Если вы хотите конкретики, то сразу возникнут вопросы – как и где вы это будете реализовывать. На эти вопросы есть ответы, но просто надо понимать, какую дорогу ты выбираешь, если Зеленский не будет брать трубку на мои звонки после инаугурации, то я больше не буду звонить ему и последствий от этого никаких не будет.

– Вы поймите, когда обычный человек Зеленский и человек Зеленский, который стал президентом – это разные позиции, взгляды, то есть место должности определяет взгляды человека. Сейчас на него везде давление – адвокат Коломойского, охрана Коломойского, машина Коломойского, то есть повсюду Коломойский. Возможно ему надо взять паузу и сказать, что нет никакого Коломойского. Вы же понимаете, что это все придуманная история?

Об Андрее Богдане

Игорь Коломойский рассказал, что недавно звонил своему адвокату Андрею Богдану, который также является юристом новоизбранного президента Владимира Зеленского. В частности отметил – что он – один из важных клиентов Богдана.

– Говорил, что все ждем, когда он уже закончит с этими выборами. Ведь из-за этого многие вопросы временно остановились. Говорил ему: "Давай поговорим. Если ты вдруг пойдешь на какую-то должность, то потеряешь свою адвокатскую лицензию. Кто будет вместо тебя тогда? У тебя же много моих дел".



В 2014 году имел статус советника Коломойского как руководителя Днепропетровщины

После этого журналистка спросила олигарха, обращался бы он к Богдану, если бы тот таки получил какую-то серьезную государственную должность.

– Если бы обращался, то попросил бы ускорить определенные процессы, которые сталкиваются с бюрократией. Чтобы он подсказал механизм, как сориентироваться в той системе координат, в которой бы он находился, получив какую-то должность. Богдан мог бы быть неплохим прокурором, или же, как и любой другой, мог бы возглавлять Администрацию президента.

О депутатах, которые просились в партию Зеленского

Новоизбранный Президент Украины Владимир Зеленский во время предвыборной кампании обещал привести к власти новые лица. Однако Игорь Коломойский считает, что такая позиция создает определенные ограничения.

Я считаю, что история с "новыми лицами" дает некоторые ограничения. Ты можешь взять какого-то специалиста, но тогда возникает вопрос – это новое лицо или старое. Когда ты сделал тезис "новые лица", то ты загоняешь себя в какие-то ограничения, которые потом политически будет трудно преодолевать,

– сказал он.

По словам Коломойского к ему много, кто звонит с просьбами попасть в команду Зеленского. Например, Антон Яценко звонил и спрашивал: "а можно мне быть новым лицом, я пластическую операцию сделаю".