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      Коломойский рассказал, о чем общался с юристом Зеленского в период выборов

      43 Читати новину українською
      Андрей Богдан
      Андрей Богдан / www.pravda.com.ua

      Украинский олигарх Игорь Коломойский недавно звонил своему адвокату Андрею Богдану, который также является юристом новоизбранного президента Владимира Зеленского. Об этом он рассказал в интервью журналистам программы "Наши деньги".

      В частности, отметил, что он – один из важных клиентов Богдана.

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      По словам Коломойского, во время разговора он говорил своему адвокату, что было бы хорошо, если бы тот приехал в Израиль и посмотрел на его запущенные дела.

      Говорил, что все ждем, когда он уже закончит с этими выборами. Ведь из-за этого много вопросов временно остановились. Говорил ему: "Давай поговорим. Если ты пойдешь вдруг на какую-то должность, то потеряешь свою адвокатскую лицензию. Кто будет вместо тебя тогда? У тебя же много моих дел,
      – рассказал олигарх.

      После этого журналистка спросила Коломойского, обращался бы он к Богдану, если бы тот все же получил серьезную государственную должность. На что олигарх ответил: если бы таки обращался, то попросил бы ускорить определенные процессы, которые сталкиваются с бюрократией.

      Чтобы он подсказал механизм, как сориентироваться в той системе координат, в которой бы он находился, получив какую-то должность,
      – пояснил Коломойский.

      Он также предположил, что Богдан мог бы быть неплохим прокурором, или же, как и любой другой, мог бы возглавлять Администрацию президента. Отметим, что сам юрист пока не прокомментировал претендует ли он на какую-то из государственных должностей.

      Что еще известно про Богдана?Ранее журналисты Bihus.info провели расследование и 9 апреля сообщили, что адвокат Коломойского – Богдан  представляет Зеленского на официальных встречах и продолжает системно летать к олигарху в Израиль. А еще Богдан имел тайную встречу с председателем НАБУ Артемом Сытником.

      Ко всему Андрей Богдан, который сотрудничает с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским, планирует подать в суд на авторов программы расследований "Схемы". Богдан возмутился из-за расследования журналистов о его поездке в Москву. Журналистам удалось выяснить, что с 2014 года Богдана трижды фиксировали в аэропорту Внуково (Москва).

      Они спросили у юриста – когда именно тот летал и что там делал? Но Богдан опроверг, что после аннексии был в России. Эти слова автор программы "Схемы" Наталья Седлецкая назвала ложью, ведь как минимум одна дата журналистам известна это 15 мая 2014 года.

      Первую часть интервью с Игорем Коломойским смотрите здесь.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Игорь Коломойский Владимир Зеленский
      Источник: 24 канал
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