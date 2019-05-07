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      Хочу, чтобы мое возвращение записали Зеленскому, – Коломойский рассказал, почему живет в Израиле

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      Игорь Коломойский
      Игорь Коломойский / Фото из открытых источников

      Украинский олигарх Игорь Коломойский, который сейчас проживает в Израиле, заявил, что с Украины он выезжал не из-за президента Петра Порошенко.

      Об этом он рассказал журналистам программы "Наши деньги" во время интервью в своем офисе в городе Герцлия, Израиль.

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      Коломойский подчеркнул, что против него нет уголовных дел или выписанных подозрений.

      Я мог ездить без проблем. Однако у меня много дел в хозяйственных судах с НБУ, с "Приватбанком". Я не был менеджером, я аукционер. Из-за закона, принятого в 2015 году, об ответственности аукционеров, я отвечаю за все, что происходило в банке с тех пор по момент национализации,
      – сказал олигарх.

      "По секрету, я банком и не занимался... С 2010 года я жил в Швейцарии, в 2014 году я вернулся в Украину, честно поработал и уехал. Я не уехал из-за Порошенко, я был между Украиной и Женевой, иногда в Израиле. в Украину приезжал по бизнесу. Семья жила в Швейцарии", – уточнил Коломойский.

      Сейчас я долго не появляюсь в Украине – такого раньше не было. НБУ мог подать на меня в суд и закрыли бы меня. Сейчас (после избрания Зеленского – "24 канал") нет политического подтекста, чтобы просто так это сделать. Я надеюсь, что Администрация Президента не будет руководить судебной ветвью власти и всеми другими,
      – заявил украинский олигарх.

      "Не хочу статистику улучшать Порошенко, что при нем многие олигархи вернулись. Коломойский вернется – запишут Порошенко. Хочу, чтобы возвращение записали Зеленскому", – подытожил Коломойский.

      Первую часть интервью с Игорем Коломойским смотрите здесь.

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      Теги: Новости Украины Петр Порошенко Владимир Зеленский Игорь Коломойский Новости Израиля Приватбанк
      Источник: 24 канал
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