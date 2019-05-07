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      Коломойский заявил, что не считает себя олигархом и пояснил для чего ему нужны медиа

      41 Читати новину українською
      Игорь Коломойский
      Игорь Коломойский / Фото из открытых источников

      Игорь Коломойский имеет возможность влиять на власть, политику, но не пользуется этим и не использует медиаресурс для достижения бизнес-целей.

      Об этом он рассказал журналистам программы "Наши деньги" во время интервью в своем офисе в городе Герцлия, Израиль.

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      По его словам, канал "1+1" не валил Порошенко, он показывал правду, ту, которую показывают все СМИ. Правду не скроешь. На "1+1" нет стоп-списка (людей, которых нельзя критиковать – 24 канал).

      Я с уважением отношусь к коллективу "1+1". Они не будут сейчас восхвалять новоизбранного президента Владимира Зеленского или другого. Если все распродать, то надо оставить только медиа. Я борюсь не за свои финансовые интересы. Показывать правду – это и борьба за справедливость,
      – заявил Коломойский.

      "Отношения Порошенко с медиа – это то, как показывают его или не показывают. Мои отношения с медиа – это та или иная сторона правды. Я никогда не просил и не обращался с просьбами или требованиями к" 1+1 ", чтобы меня показали", – заявил олигарх.

      Если учитывать медиа и их влияние, то да, я олигарх. Однако в классическом виде олигархии – это монополия или олигархия, то тогда я не олигарх. У меня нет исполнительной власти,
      – сказал бизнесмен.

      Первую часть интервью с Игорем Коломойским смотрите здесь.

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      Теги: Новости Украины Игорь Коломойский Медиа Новости политики Владимир Зеленский СМИ Петр Порошенко
      Источник: 24 канал
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