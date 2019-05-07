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      Коломойский назвал депутатов, которые просились в партию Зеленского

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      Игорь Коломойский
      Игорь Коломойский / Фото из открытых источников

      Новоизбранный Президент Украины Владимир Зеленский во время предвыборной кампании обещал привести к власти новые лица. Однако Игорь Коломойский считает, что такая позиция создает определенные ограничения.

      Олигарх высказал это в интервью программе "Наши деньги с Денисом Бигусом".

      Читайте также: У Зеленского объяснили, как будут отбирать людей на ключевые должности

      "Я считаю, что история с "новыми лицами" дает некоторые ограничения. Ты можешь взять какого-то специалиста, но тогда возникает вопрос – это новое лицо или старое. Когда ты сделал тезис "новые лица", то ты загоняешь себя в какие-то ограничения, которые затем политически будет трудно преодолевать", – сказал Коломойский.

      По словам Коломойского к нему многие звонят с просьбами попасть в команду Зеленского.

      Например, Антон Яценко звонил и спрашивал: "А можно мне быть новым лицом, я пластическую операция сделаю",
      – вспомнил бизнесмен.

      "С "Возрождения" минум половина состава звонила. С "Блока Петра Порошенко" никто не звонил. Даже с УКРОПа никто не звонил. Александр Шевченко спрашивал, какой будет система выборов. Тимошенко не звонила, я считаю, она расстроена", – добавил Коломойский.

      Кто входит в команду Владимира Зеленского – читайте в материале 24 канала

      Каковы результаты выборов-2019?
      30 апреля Центральная избирательная комиссия официально объявила о победе Зеленского на выборах президента Украины. За него проголосовали более 73% избирателей. Теперь должна состояться инаугурация новоизбранного президента, а именно – до 3 июня.

       

      обіцянки Зеленського
      Обещания Владимира Зеленского

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      Теги: Новости Украины Игорь Коломойский Новости политики Владимир Зеленский Выборы Президента 2019 Блок Петра Порошенко Яценко Антон Владимирович УКРОП Видродження Юлия Тимошенко - новости
      Источник: 24 канал
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