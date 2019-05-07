Коломойский назвал депутатов, которые просились в партию Зеленского

Новоизбранный Президент Украины Владимир Зеленский во время предвыборной кампании обещал привести к власти новые лица. Однако Игорь Коломойский считает, что такая позиция создает определенные ограничения.

Олигарх высказал это в интервью программе "Наши деньги с Денисом Бигусом".

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"Я считаю, что история с "новыми лицами" дает некоторые ограничения. Ты можешь взять какого-то специалиста, но тогда возникает вопрос – это новое лицо или старое. Когда ты сделал тезис "новые лица", то ты загоняешь себя в какие-то ограничения, которые затем политически будет трудно преодолевать", – сказал Коломойский.

По словам Коломойского к нему многие звонят с просьбами попасть в команду Зеленского.

Например, Антон Яценко звонил и спрашивал: "А можно мне быть новым лицом, я пластическую операция сделаю",

– вспомнил бизнесмен.

"С "Возрождения" минум половина состава звонила. С "Блока Петра Порошенко" никто не звонил. Даже с УКРОПа никто не звонил. Александр Шевченко спрашивал, какой будет система выборов. Тимошенко не звонила, я считаю, она расстроена", – добавил Коломойский.

Кто входит в команду Владимира Зеленского – читайте в материале 24 канала

Каковы результаты выборов-2019?

30 апреля Центральная избирательная комиссия официально объявила о победе Зеленского на выборах президента Украины. За него проголосовали более 73% избирателей. Теперь должна состояться инаугурация новоизбранного президента, а именно – до 3 июня.



Обещания Владимира Зеленского